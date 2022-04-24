Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com после жалобы Сергея Карякина

Интересно, что Роскомнадзор принял это решение с подачи российского гроссмейстера Сергея Карякина. На то, что на сайте размещена информация о ситуации на Украине, Карякин обратил внимание в своем телеграм-канале. Он призвал РКН ограничить доступ к ресурсу.

Ранее у российских шахматистов на Chess.com российский флаг автоматически заменили на серый.

Самого Карякина, поддержавшего спецоперацию на Украине, ФИДЕ отстранила от всех турниров под своей эгидой на полгода, начиная с марта. Из-за этого гроссмейстер не сможет сыграть на турнире претендентов, куда он пробился через Кубок мира. После отстранения ФИДЕ, от приглашения Карякина отказались организаторы двух сильных, престижных турниров в норвежском Ставангере и Лондоне. На что сам Сергей отреагировал, что это его не сильно волнует.

А вот 16-й чемпиона мира, норвежец Магнус Карлсен считает, что ФИДЕ поступила неправильно, отстранив российского гроссмейстера.

«Конечно, я совсем не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнение, которое мы не терпим? Я не уверен. Возможно, такая позиция окупается в трудные времена, но при этом мы также создаем прецедент», - сказал действующий чемпион мира.

По словам Карякина, он ожидал, от Карлсена подобного высказывания.

«Еще начиная со спецоперации я говорил, что Магнус занял нейтральную позицию. Понятно, что он ближе к Западу. Но я же знаю, что Карлсен в первую очередь спортсмен, который чтит спортивные принципы. Он любит побеждать именно за доской. Уверен, что история с моей дисквалификацией без спортивного отбора ему неприятна. В какой-то степени я ожидал от него таких слов», — сказал тогда Карякин «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в конце 2016 года именно с Карякиным Карлсен играл матч на первенство мира в Нью-Йорке. Тогда норвежец победил на тай-брейке, в классической части матча гроссмейстеры одержали по одной победе.

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