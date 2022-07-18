«Угроза жизни – это серьезно» – Сергей Карякин обратится в полицию, ему угрожают из-за его позиции

«Мне столько угрожали в соцсетях! Я все это запротоколировал, и когда решусь, я буду и с правоохранительными органами консультироваться. Потому что люди себе наговорили на несколько статей. Это сто процентов. Угроза жизни – это серьезно, и за это можно сесть. Я буду думать, смотреть, что с этим всем делать. Материалов у меня очень много», – сказал Карякин в интервью ТАСС.

Российский гроссмейстер призвал извиниться тех, кто ему угрожал: «Я им рекомендую извиниться. И тогда их прощу великодушно. А если нет, то почему я должен это терпеть? Не собираюсь этого делать. И семье моей прилетало. Если люди думают, что им все позволено, то буду доказывать обратное».

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине, 21 марта комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила его от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.

6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в FIDE, которая в итоге была отклонена. Из-за отстранения Карякин пропустил турнир претендентов в Мадриде, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году. Кроме этого, организаторы его не пригласили на престижные супертурниры в Ставангере и Лондоне.