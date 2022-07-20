Андрей Филатов: Сергей Карякин не должен был опускаться до прямых оскорблений коллег

ШАХМАТЫ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЕЕ

– Андрей Васильевич, поздравляю с Международным днем шахмат. Как Федерация шахмат России его отмечает?

– Сегодня мы вручаем Золотые знаки Федерации шахмат России, нашу высшую награду. Вручаем тем, кто внес большой вклад в развитие нашей игры. Это заслуженный тренер Игорь Аркадьевич Зайцев, выдающийся фотохудожник Борис Георгиевич Долматовский, шахматные организаторы Галина Львовна Дворкович и Александр Григорьевич Бах. Некоторых выдающихся людей шахматного мира, к несчастью, унес ковид; мы вспоминаем и отдаем должное их памяти.

– Как шахматы развиваются в России сейчас?

– В целом шахматы становятся более популярными, причем у самых разных социальных групп. Мы в федерации физически ощущаем, как постоянно растет количество запросов на занятия с шахматными тренерами. Профессия эта стала востребованной и неплохо оплачиваемой — это один из лучших показателей эффективности нашей работы.

ФОН НЕГАТИВНЫЙ, НО МЫ ОСТАЕМСЯ ОПТИМИСТАМИ

– Как повлияли на российские шахматы санкции, введенные Международной шахматной федерацией (FIDE)? И что делает ФШР для того, чтобы защитить своих спортсменов?

– Во-первых, не следует думать, что санкции на российских спортсменов были наложены только после начала спецоперации на Украине. Первые санкции были введены по требованию МОК (Международного олимпийского комитета) полтора года назад. К примеру, в ноябре прошлого года наша женская сборная выиграла командный чемпионат мира, выступая под флагом Федерации шахмат России. Под тем же флагом играл свой первый матч на первенство мира Ян Непомнящий.

Сейчас ситуация усложнилась, наши спортсмены могут выступать только в индивидуальном зачете и только под флагом FIDE. Отменены международные соревнования в нашей стране. В частности – Всемирная шахматная олимпиада, которая должна была пройти в Москве, к ней мы готовились два последних года. Очевидно, все это создает негативный фон для развития шахмат.

Но я остаюсь оптимистом. В ближайшее время в Индии состоится генеральная ассамблея FIDE, на которой мы ставим перед собой несколько задач. Одна из важнейших – попытаться вернуть на международную арену наши сборные. Речь идет не только об «основных» сборных, под санкции попали и юношеские команды, и ветераны, и люди с ограниченными возможностями. Эти вопросы мы будем ставить на обсуждение съезда. Я считаю, что они должны решаться не менеджментом международной организации, а большинством делегатов в открытой дискуссии.

На этой же генеральной ассамблее пройдут выборы президента FIDE. Надеюсь, что действующий президент Аркадий Дворкович, кандидат, поддержанный Федерацией шахмат России, сумеет переизбраться на второй срок.

– Как игроки и тренеры сборной переживают период простоя?

– Это очень трудная ситуация для любого профессионального спортсмена. Мы как раз подошли к периоду, когда сборные должны были серьезно омолодиться. И наши блестящие успехи в онлайн-олимпиадах, которые проводились в период пандемии, тому подтверждение. У мужчин на высокий уровень вышел 20-летний Андрей Есипенко, у женщин – его ровесница Полина Шувалова, на подходе новые перспективные игроки. К сожалению, наша молодежь вынуждена сейчас переключиться на индивидуальные выступления, это тормозит профессиональный рост. Игра в команде — это не просто сумма индивидуальных выступлений, но и возможность получить опыт подготовки на высшем уровне.

У КАРЯКИНА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СРЫВ

– В последние недели один из ведущих шахматистов нашей страны – гроссмейстер Сергей Карякин – публично и достаточно жестко раскритиковал работу ФШР. Я бы хотел задать несколько вопросов из тех, которыми он задавался в своем Telegram-канале и ряде СМИ. Но перед этим один общий вопрос – как вы в целом отнеслись к его критике?

– Я буду рад ответить вам на конкретные вопросы. В целом же мне кажется, что Сергей слишком близко к сердцу принял блестящую победу Яна Непомнящего в турнире претендентов. Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно, я считаю недопуск Сергея к турниру претендентов, куда он отобрался, став финалистом Кубка мира, политически мотивированным и несправедливым. Но все же спортсмен высокого уровня должен контролировать эмоции и не опускаться до прямых оскорблений своих коллег, товарищей по команде и шахматных профессионалов, вместе с которыми он много раз выступал за команду, вместе они приносили медали нашей стране. Теперь Сергей утверждает, что они – «неправильные патриоты». Удивительно такое читать, потому что патриотизм спортсмена заключается в том, чтобы приносить медали своей стране, радовать болельщиков и поддерживать традиции отечественной школы шахмат.

Сергей Карякин / Фото: Владимир Барский

– Вы лично продолжаете общение с Сергеем?

– Я всегда открыт для общения, но в основном наше взаимодействие происходит через его менеджера Кирилла Зангалиса, который был удивлен постами и комментариями Сергея не меньше всех остальных в шахматном мире.

– Карякин жалуется, что Федерация шахмат России не помогает ему пережить трудное время дисквалификации и не участвует финансово в его шахматной подготовке.

– Сергей отлично знает, что я лично, как старший тренер мужской сборной и президент федерации, подавал апелляцию на решение этической комиссии FIDE. Это была большая юридическая работа, которая не принесла результата, но была сделана силами федерации. Что же касается финансовой поддержки – странно слышать такое от одного из самых обеспеченных спортсменов страны, который получал беспрецедентную поддержку в течение всей своей карьеры в России начиная с 2009 года.

Проблемы шахматиста, который оказался без международных турниров, как и многие другие спортсмены нашей страны, мне очень понятны. Сейчас Карякин увлекся общественной деятельностью, некоторое время назад пытался заняться бизнесом и организацией соревнований. Потом публично заявил о планах создания альтернативной FIDE международной шахматной организации. Выглядит так, будет он пытается оставить спортивную карьеру и найти другое занятие.

Я все же надеюсь, что Сергей продолжит играть в шахматы. Недавно я отправил ему личное приглашение на суперфинал чемпионата России, который состоится в сентябре этого года в Чебоксарах. Это турнир с гарантированным призовым фондом 7 млн рублей. Надеюсь, Карякин примет в нем участие, тем более что в списке его достижений еще нет титула чемпиона России. Сергей говорит, что переживает за развитие шахмат в регионах, но за последние годы сыграл только в одном суперфинале чемпионата страны, который проходил в Москве во время пандемии ковида, когда границы были закрыты. В другие годы он предпочитал коммерческие турниры на Западе.

Анатолий Карпов / Фото: Федерация шахмат России

– Анатолий Карпов, который присоединился к Карякину, считает, что федерация недостаточно внимания уделяет регионам.

– Анатолий Евгеньевич не только выдающийся шахматист, но также вице-президент Федерации шахмат России. В январе 2018 года, накануне предыдущих выборов в ФШР, мы обсуждали с ним как раз работу с регионами. Это направление работы федерации он обещал курировать. Так что это не только критика, но и самокритика.

МЫ НЕ ДЕЛИМ ШАХМАТИСТОВ НА ПРАВИЛЬНЫХ И НЕПРАВИЛЬНЫХ

– Еще одна претензия Карякина – «антигосударственная» позиция ФШР и, процитирую, «создание на Гоголевском бульваре, 14, либерального кружка по интересам».

– Наш интерес в Доме шахматиста на Гоголевском бульваре, 14, один – развитие шахмат. Политические взгляды у разных людей отличаются, но нас всех объединяет любовь к игре и своей стране. На Гоголевском мы создали уникальный, не имеющий аналогов в мире Музей шахмат, который в год посещают тысячи людей, от школьников до президентов стран. Этот музей живет, развивается, пополняет коллекцию. В музее сняты сотни телевизионных сюжетов и, наверное, уже десятки художественных и документальных фильмов, которые популяризируют шахматы.

Также Центральный дом шахматиста — это замечательная площадка, на которой проходят важные встречи и дискуссии. Только за последние годы у нас выступали мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель «Сбера» Герман Греф. Это встречи и с общественностью, и журналистами, и с бизнесом.

Но главное, конечно же, шахматные турниры. В нашем клубе играют профессионалы и любители, постоянно проводятся ведомственные соревнования, которые становятся все более представительными и популярными: играют ученые, военные, бизнесмены, чиновники. Мы открыты для всех!

Шахматы должны объединять людей за шахматной доской, а не делить их на категории, на «правильных» и «неправильных».

– Последний традиционный вопрос – про ближайшие планы федерации.

– Поддержать своего кандидата на выборах президента FIDE. Расширить пространство возможностей для наших сборных. Завершить переход в Шахматную федерацию Азии — это даст нашим игрокам, в первую очередь молодым, больше перспектив для роста.

Ян Непомнящий / Фото: ФИДЕ

Приоритетом остается борьба за высшие шахматные достижения. Ян Непомнящий — впервые в новейшей шахматной истории — повторно отобрался на матч на титул! С нетерпением ждем его выступления, но не будем забывать и про женские шахматы. Три наши выдающиеся спортсменки будут играть в матчах на турнире претендентов — Александра Горячкина, Александра Костенюк и Екатерина Лагно. Искренне надеюсь, что кто-то из них отберется на матч за высший титул.

Осенью мы проведем юбилейный, 75-й суперфинал чемпионата России в Чебоксарах, а потом начнем готовить отчетно-выборный съезд ФШР, который пройдет в декабре 2022 года. Подведем итоги нашей работы и поймем, куда двигаться дальше.

Все желающие поучаствовать в выборах президента и управляющих органов федерации, таких как наблюдательный совет, смогут это сделать. Четыре года назад на выборах было шесть кандидатов, надеюсь, в этом году их будет не меньше. Для нас главное, что избирательная кампания велась корректно и служила делу развития шахмат в России.

Источник: ТАСС