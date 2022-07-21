Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В Международный День шахмат награждены лауреаты «Золотого знака ФШР»

В Международный День шахмат 20 июля в Центральном Доме шахматиста им. М. Ботвинника состоялась торжественная церемония награждения лауреатов «Золотого знака ФШР».
В Международный День шахмат награждены лауреаты «Золотого знака ФШР»
21 июля 2022 12:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: Владимир Барский / ФШР

Гостей приветствовали президент ФШР Андрей Филатов и исполнительный директор ФШР Марк Глуховский. Они поблагодарили выдающихся шахматистов старшего поколения за их многолетнее служение шахматному искусству, пожелали крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Почетного знака были удостоены:

Бах Александр Григорьевич

Опытнейший организатор шахматной жизни страны на протяжении более чем полувека, исполнительный директор Шахматной федерации СССР (1989) и Шахматной федерации России (2003–2010). Способствовал становлению великих шахматистов от Анатолия Карпова до Сергея Карякина. Шахматный мир обязан ему появлением таких легендарных турниров, как Мемориал Таля и «Аэрофлот Опен».

Дворкович Галина Львовна

Глава Ветеранской комиссии Федерации шахмат России, внесшая в ее деятельность свежую энергию и оптимизм, Хозяйка уникальной шахматной гостиной, носящей имя знаменитого арбитра Владимира Яковлевича Дворковича и собирающей любителей шахмат из кругов политической и экономической элиты страны.

Зайцев Игорь Аркадьевич

Сильный и творческий шахматист, побеждавший чемпионов мира, участник чемпионатов СССР. Тренер и секундант сильнейших шахматистов страны, в том числе Т. Петросяна и А. Карпова. Неистощимый на выдумки автор фантастических дебютных находок и парадоксальных миттельшпильных идей. Шахматный поэт.

Костьев Александр Николаевич

Видный организатор, подлинный энтузиаст шахматного всеобуча, руководитель подкомиссии «Шахматное образование» ФШР. Кандидат педагогических наук, международный организатор, тренер ФИДЕ. В нулевые годы возглавил кафедру теории и методики шахмат РГСУ, на базе университета создал ДЮСШ Анатолия Карпова.

Посмертно были награждены:

Васюков Евгений Андреевич

На протяжении многих лет один из ведущих советских гроссмейстеров, победитель более 50 турниров, в том числе с участием лучших шахматистов мира. Мастер «молниеносной игры». Возродил и сделал популярными «гандикап-турниры». Успешно руководил Ветеранской комиссией Шахматной федерации России и сам выиграл чемпионат мира среди «сеньоров».

«Золотой знак ФШР» был вручен его вдове Евгении Николаевне.

Свешников Евгений Эллинович

Гроссмейстер, самобытный исследователь шахмат, настойчивый в отстаивании своих воззрений в теории и на практике, автор оригинальных книг и статей. Создатель дебютной системы (система Свешникова), взятой на вооружение сильнейшими шахматистами мира. Шахматный боец до последних дней, чемпион России и чемпион мира среди ветеранов старше 65 лет.

«Золотой знак ФШР» был вручен его младшему сыну Александру.

Присутствовавший на церемонии депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков, который возглавляет Оргкомитет по подготовке и проведению Суперфиналов чемпионата России 2022 года среди мужчин и женщин, напомнил, что центральные турниры внутреннего календаря пройдут в Чебоксарах с 10 по 23 сентября, и пригласил всех любителей шахмат на этот праздник в столице Чувашии.

Известные гроссмейстеры, тренеры сборных России Александр Рязанцев и Владимир Поткин проведи сеансы одновременной игры для юных любителей шахмат. Все участники получили в подарок книги из серии «Библиотека ФШР». По мнению сеансеров, лучше всех играли: Мария Рыбакова, Юрий Амбарцумян, Степан Захаров (против А. Рязанцева) и Марк Павлов, Евгения Ветрова, Николай Говорун (против В. Поткина). Этим ребятам были вручены дополнительные призы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
В Международный День шахмат награждены лауреаты «Золотого знака ФШР»
В Международный День шахмат награждены лауреаты «Золотого знака ФШР»
В Международный День шахмат 20 июля в Центральном Доме шахматиста им. М. Ботвинника состоялась торжественная церемония награждения лауреатов «Золотого знака ФШР».
21.07.2022 12:29
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Магнус пошел по пути Бобби? В истории шахмат только Фишер добровольно отказался от титула чемпиона
Магнус пошел по пути Бобби? В истории шахмат только Фишер добровольно отказался от титула чемпиона
Молния, поразившая шахматный мир, – чемпион мира Магнус Карлсен заявил, что отказывается играть матч на первенство мира с Яном Непомнящим. Такое происходило в истории шахмат лишь однажды – в 1975 году действующий чемпион мира Роберт Фишер отказался играть матч с Анатолием Карповым.
20.07.2022 16:06
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Андрей Филатов: Сергей Карякин не должен был опускаться до прямых оскорблений коллег
Андрей Филатов: Сергей Карякин не должен был опускаться до прямых оскорблений коллег
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в интервью ТАСС ответил на критику со стороны гроссмейстера Сергея Карякина, рассказал о поддержке Аркадия Дворковича на выборах президента Международной шахматной федерации и о надеждах, связанных с участием Яна Непомнящего в матче за шахматную корону.
20.07.2022 15:03
Шахматы
«Угроза жизни – это серьезно» – Сергей Карякин обратится в полицию, ему угрожают из-за его позиции
«Угроза жизни – это серьезно» – Сергей Карякин обратится в полицию, ему угрожают из-за его позиции
Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет консультироваться с правоохранительными органами по поводу угроз, поступающих ему в соцсетях из-за его поддержки спецоперации на Украине.
18.07.2022 14:01
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Карякин сделал пакость всем любителям шахмат в России
Карякин сделал пакость всем любителям шахмат в России
Неспортивное и неоднозначное поведение экс-претендента на шахматную корону стало поводом для полемического материала нашего обозревателя.
24.04.2022 17:42
Шахматы
автор: Сергей Терехов
Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com после жалобы Сергея Карякина
Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com после жалобы Сергея Карякина
Роскомнадзор (РКН) заблокировал самый популярный в мире шахматный сайт Сhess.com. Как сообщает ведомство, на двух страницах сайта размещена информация о ситуации на Украине.
24.04.2022 13:59
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Махнемся континентами? Шахматисты ушли в Азию, стоит ли повторить их путь футболу?
Махнемся континентами? Шахматисты ушли в Азию, стоит ли повторить их путь футболу?
Надо ли России «менять континент» в футболе и других видах спорта по примеру шахматистов?
20.04.2022 00:30
Шахматы
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук под ударом: их обвинили в любви к России
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук под ударом: их обвинили в любви к России
Украинские шахматистки не поддержали призыв к отстранению россиян из Международной шахматной федерации – FIDE. Они отказались подписать соответствующую петицию. С этого и начались их проблемы.
08.04.2022 14:02
Шахматы
автор: Сергей Терехов
Шесть месяцев без шахмат. За что «забанили» Сергея Карякина?
Шесть месяцев без шахмат. За что «забанили» Сергея Карякина?
Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение дисквалифицировать российского гроссмейстера на полгода. Разбираемся в причинах.
22.03.2022 14:36
Шахматы
автор: Сергей Терехов
Гаприндашвили выиграла дебют у Netflix в борьбе за 5 млн долларов из-за сериала «Ход королевы»
Гаприндашвили выиграла дебют у Netflix в борьбе за 5 млн долларов из-за сериала «Ход королевы»
Калифорнийский суд отказался аннулировать иск 5-й чемпионки мира по шахматам Ноны Гаприндашвили к компании Netflix из-за сериала «Ход королевы».
29.01.2022 15:16
Шахматы
автор: Юрий Волохов
«Колено стало размером с футбольный мяч». История страшной травмы Роналдо
Коленная чашечка бразильской суперзвезды взорвалась прямо на поле, а крики и слезы услышал весь мир. «Плеймейкер» вспоминает историю, вероятно, самой знаменитой травмы в мировом футболе, случившейся в 2000 году.
Реанимация? Трава в легком?? Парализация руки??? Что за кошмар случился с главным футбольным талантом России
17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который входит в рейтинг лучших молодых футболистов мира, внезапно оказался на больничной койке.
Штрафы ужесточили, сломанный в Казани фанату палец не рассматривали. Итоги первого в сезоне заседания КДК РФС
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал первые в сезоне-2022/23 решения.
Карлсен «улетел», но обещал вернуться. Как лучший шахматист мира отказался защищать корону против нашего Яна Непомнящего
Норвежец Магнус Карсен не захотел играть матч за звание лучшего шахматиста планеты с россиянином Яном Непомнящим, который недавно стал победителем турнира претендентов.
Каждый третий зритель ЧМ-2022 в Катаре будет женщиной? Масштабное футбольное исследование Nielsen
Знаменитое маркетинговое агентство Nielsen при поддержке платформы Gracenote исследовало особенности футбольной аудитории по всему миру с целью помочь организаторам и спонсорам чемпионата мира 2022 года в работе с болельщиками.
«Барселона» разгромила клуб Бекхэма, Сидорова установила рекорд сезона, Федотову предложили убежище
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Бог ушел на пенсию. Каким мы запомним гениального фигуриста Юдзуру Ханю
Двукратный олимпийский чемпион завершает карьеру в большом спорте.
Почему Дзюба в Первой Лиге — не фантастика
Новый сезон РПЛ стартовал, а Артем Дзюба так и не нашел себе новый клуб. Пока реальность неприятно удивляет ветерана.
М+М и Ж+Ж равно… Как спортсмены признаются в принадлежности к ЛГБТ и что после этого бывает
В России мода на каминг-ауты. О своей нетрадиционной сексуальной ориентации одна за другой заявили футболистка Надежда Карпова и теннисистка Дарья Касаткина. «Плеймейкер» вспоминает самые громкие ЛГБТ-признания мирового спорта.
Старт РПЛ и не только в обзоре футбольных мемов
Последние новости российского и европейского футбола в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика