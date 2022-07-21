В Международный День шахмат награждены лауреаты «Золотого знака ФШР»

Гостей приветствовали президент ФШР Андрей Филатов и исполнительный директор ФШР Марк Глуховский. Они поблагодарили выдающихся шахматистов старшего поколения за их многолетнее служение шахматному искусству, пожелали крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Почетного знака были удостоены:

Бах Александр Григорьевич

Опытнейший организатор шахматной жизни страны на протяжении более чем полувека, исполнительный директор Шахматной федерации СССР (1989) и Шахматной федерации России (2003–2010). Способствовал становлению великих шахматистов от Анатолия Карпова до Сергея Карякина. Шахматный мир обязан ему появлением таких легендарных турниров, как Мемориал Таля и «Аэрофлот Опен».

Дворкович Галина Львовна

Глава Ветеранской комиссии Федерации шахмат России, внесшая в ее деятельность свежую энергию и оптимизм, Хозяйка уникальной шахматной гостиной, носящей имя знаменитого арбитра Владимира Яковлевича Дворковича и собирающей любителей шахмат из кругов политической и экономической элиты страны.

Зайцев Игорь Аркадьевич

Сильный и творческий шахматист, побеждавший чемпионов мира, участник чемпионатов СССР. Тренер и секундант сильнейших шахматистов страны, в том числе Т. Петросяна и А. Карпова. Неистощимый на выдумки автор фантастических дебютных находок и парадоксальных миттельшпильных идей. Шахматный поэт.

Костьев Александр Николаевич

Видный организатор, подлинный энтузиаст шахматного всеобуча, руководитель подкомиссии «Шахматное образование» ФШР. Кандидат педагогических наук, международный организатор, тренер ФИДЕ. В нулевые годы возглавил кафедру теории и методики шахмат РГСУ, на базе университета создал ДЮСШ Анатолия Карпова.

Посмертно были награждены:

Васюков Евгений Андреевич

На протяжении многих лет один из ведущих советских гроссмейстеров, победитель более 50 турниров, в том числе с участием лучших шахматистов мира. Мастер «молниеносной игры». Возродил и сделал популярными «гандикап-турниры». Успешно руководил Ветеранской комиссией Шахматной федерации России и сам выиграл чемпионат мира среди «сеньоров».

«Золотой знак ФШР» был вручен его вдове Евгении Николаевне.

Свешников Евгений Эллинович

Гроссмейстер, самобытный исследователь шахмат, настойчивый в отстаивании своих воззрений в теории и на практике, автор оригинальных книг и статей. Создатель дебютной системы (система Свешникова), взятой на вооружение сильнейшими шахматистами мира. Шахматный боец до последних дней, чемпион России и чемпион мира среди ветеранов старше 65 лет.

«Золотой знак ФШР» был вручен его младшему сыну Александру.

Присутствовавший на церемонии депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков, который возглавляет Оргкомитет по подготовке и проведению Суперфиналов чемпионата России 2022 года среди мужчин и женщин, напомнил, что центральные турниры внутреннего календаря пройдут в Чебоксарах с 10 по 23 сентября, и пригласил всех любителей шахмат на этот праздник в столице Чувашии.

Известные гроссмейстеры, тренеры сборных России Александр Рязанцев и Владимир Поткин проведи сеансы одновременной игры для юных любителей шахмат. Все участники получили в подарок книги из серии «Библиотека ФШР». По мнению сеансеров, лучше всех играли: Мария Рыбакова, Юрий Амбарцумян, Степан Захаров (против А. Рязанцева) и Марк Павлов, Евгения Ветрова, Николай Говорун (против В. Поткина). Этим ребятам были вручены дополнительные призы.