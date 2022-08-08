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Андрей Филатов: Мы ожидали победу Дворковича, но не с таким разгромным счетом

В индийском Ченнае прошла Генеральная ассамблея ФИДЕ, на которой главным вопросом значились выборы президента организации. Уверенную победу одержал действующий президент, представитель России Аркадий Дворкович.
Андрей Филатов: Мы ожидали победу Дворковича, но не с таким разгромным счетом
08 августа 2022 15:16
автор: Юрий Волохов
автор фото: Давид Льяда / ФИДЕ

Соперником Дворковича был украинец Андрей Баришпольц. За кандидатуру представителя России проголосовали 157 делегатов Генеральной ассамблеи, за Баришпольца — всего 16. Таким образом, Дворкович продлил свои полномочия еще на четыре года.

По итогам выборов президента ФИДЕ в Центральном доме шахматиста в Москве состоялась пресс-конференция главы Федерации шахмат России Андрея Филатова.

- Честно скажу – не ожидал такого итога. Еще никогда в истории избрания президента ФИДЕ победитель не одерживал победу с таким разрывом. Мы ожидали уверенной победы, но такого разгрома не ждали, - начал глава ФШР.

- Еще несколько месяцев назад казалось, что у Аркадия Дворковича нет шансов на избрание. В мире была развернута большая пропагандистская кампания с целью показать, что Россия находится в изоляции; однако результаты выборов показали, что это не так. Постепенно положение менялось; в итоге главный конкурент Дворковича французский гроссмейстер, вице-президент ФИДЕ Башар Куатли, понимая, что ситуация для него плачевна, в последний день снял свою кандидатуру, - пояснил Филатов.

- Когда можно ожидать снятия ограничений с российских шахматистов?

- Сейчас происходит перезагрузка всех органов управления ФИДЕ, в данную минуту завершаются выборы вице-президентов и т.д. Надеемся, что данный вопрос будет рассмотрен завтра на заседании Генеральной Ассамблеи ФИДЕ, и наши национальные сборные вновь будут допущены к участию в международных соревнованиях. Вопрос этот многоступенчатый.

В первую очередь мы хотим, чтобы в соревнования вернули наших шахматистов с ограниченными возможностями здоровья, потом ветеранов, потом детей и, наконец, наши национальные сборные.

Второй пункт – снятие ограничений с нашей федерации на проведение международных соревнований в России. В этом случае у нас будет шанс провести в России матч на первенство мира (полностью или частично) между Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Может быть, в Третьяковской галерее, как 10 лет назад. В этом случае призовой фонд мы сумеем обеспечить: как говорится, купечество поможет!
Надеюсь, часть вопросов будет решена завтра, а основная будет рассматриваться уже на заседании Совета ФИДЕ; думаю, первое заседание этого Совета в новом составе состоится в течение трех месяцев.

У нас под санкциями находится сейчас много шахматистов, не только Сергей Карякин. В отношении Карякина допущена большая несправедливость, но у него дисквалификация заканчивается уже достаточно скоро, в середине сентября.

А вот сейчас в Индии находится один из самых перспективных наших молодых шахматистов 16-летний международный мастер Володар Мурзин, дает сеансы одновременной игры. Получается, он тоже попал под санкции, и непонятно, когда они закончатся. В Индии находится и наша чемпионка мира среди лиц с ограниченными возможностями здоровья Светлана Герасимова; она тоже призвала делегатов Конгресса снять все санкции с шахматистов с ограниченными возможностями.

НАША СПРАВКА

Изначально на пост президента ФИДЕ претендовали три кандидата: действующий глава организации Аркадий Дворкович (Россия), гроссмейстер Андрей Баришполец (Украина) и первый вице-президент ФИДЕ, гроссмейстер Башар Куатли (Франция). Прямо перед голосованием Башар Куатли снял свою кандидатуру, мотивируя это недостаточной поддержкой со стороны делегатов. Таким образом, в избирательном бюллетене оказались только два кандидата.

Согласно уставу ФИДЕ, новый президент избирается сроком на четыре года прямым тайным голосованием. Каждая страна, входящая в организацию, имеет один голос; для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. Делегатом от России был старший тренер юношеской сборной России гроссмейстер Михаил Кобалия.

В работе Генеральной ассамблеи приняли участие 179 делегатов. За действующего президента было подано 157 голосов. Таким образом, Аркадий Дворкович был переизбран на пост президента ФИДЕ с рекордным уровнем поддержки. Вместе с ним на позицию первого вице-президента избран экс-чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд (Индия).

СКАЗАНО!

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович:

- Огромное спасибо всем за поддержку. Я хочу поблагодарить членов моей команды и всех людей, которые помогали нам в этот период. Я ценю каждый голос и то, что вы проголосовали за позитивную программу, которую мы сформулировали для ФИДЕ и которую мы уже старались и стараемся внедрить на протяжении последних лет. Мы с нетерпением ждем работы с каждым из вас в ближайшие четыре года. Для меня это большая честь, привилегия и счастье - работать для вас как одна команда и как одна семья. Спасибо».

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

- Поздравляю Аркадия Дворковича и его команду со столь убедительной победой! Такой значительный перевес - 157 голосов против 16 у его конкурента - показывает, что Россия не находится в изоляции. Благодарю всю команду, в частности Марка Глуховского и Михаила Кобалия, за успешную предвыборную работу и поддержку нашего кандидата.

источник: «Советский спорт»
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