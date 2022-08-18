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Участники Суперфиналов чемпионатов России поборются за 11 млн рублей

Суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин пройдут в столице Чувашии с 10 по 23 сентября в рамках проекта «Шахматы в музеях».
Участники Суперфиналов чемпионатов России поборются за 11 млн рублей
18 августа 2022 13:16
автор: Юрий Волохов
автор фото: Этери Кублашвили

Проект совместно реализуют Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Местом проведения Суперфиналов станет Чувашский государственный художественный музей.

В мужском турнире сыграют: Владислав Артемьев (рейтинг на 01.08.2022 – 2706, Республика Татарстан), Санан Сюгиров (2703, Самарская область), Даниил Дубов (2702, Москва), Евгений Томашевский (2702, Саратовская область), Андрей Есипенко (2692, Ростовская область), Евгений Наер (2676, Москва), Максим Матлаков (2671, Санкт-Петербург), Максим Чигаев (2641, Тюменская область), Александр Рахманов (2633, Вологодская область), Арсений Нестеров (2568, Новгородская область), Илья Ильюшенок (2551, ХМАО – Югра) и Володар Мурзин (2541, Московская область).

Участницами женского соревнования станут Валентина Гунина (2469, Москва), Наталья Погонина (2457, Саратовская область), Алиса Галлямова (2421, Республика Татарстан), Ольга Гиря (2386, ХМАО - Югра), Лея Гарифуллина (2378, Свердловская область), Алина Бивол (2366, Москва), Марина Гусева (2363, Московская область), Дарья Чарочкина (2348, Москва), Евгения Овод (2323, Санкт-Петербург), Екатерина Гольцева (2306, Нижегородская область), Мария Якимова (2252, Республика Татарстан) и Яна Жапова (2205, Забайкальский край).

Как в открытом, так и в женском турнире опытные участники будут «экзаменовать» дебютантов Суперфиналов. Так, Евгений Томашевский уже дважды становился чемпионом России, в то время как Арсений Нестеров, Илья Ильюшенок и Володар Мурзин сыграют в чемпионате страны впервые.

У женщин Валентина Гунина, четырежды выигрывавшая Суперфиналы, является действующей чемпионкой России. Дважды звание завоевывали Наталья Погонина и Алиса Галлямова, единожды – Ольга Гиря. Впервые свои силы в главном соревновании страны попробуют Екатерина Гольцева, Мария Якимова и Яна Жапова.

Церемония открытия и жеребьевка состоятся 10 сентября в концертном зале Чувашской государственной филармонии. Начало мероприятия – в 18:30.

Турниры пройдут по круговой системе в 11 туров. Игровые дни: 11-16 и 18-22 сентября. Выходной день 17 сентября. Начало всех туров в 15:00.

Общий гарантированный призовой фонд соревнования составляет 11 миллионов рублей: в открытом турнире 7 миллионов рублей, в женском 4 миллиона рублей.

Традиционно на Суперфиналах организуется день социальной программы: известные гроссмейстеры проводят сеансы одновременной игры и мастер-классы для юных шахматистов и ветеранов.

Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Чувашской Республики и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Генеральный партнер ФШР ПАО «Фосагро». Партнеры соревнования: ПАО «Аэрофлот», АО «АККОНД», АО «Газпромбанк».

источник: «Советский спорт»
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