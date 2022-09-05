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Суперфиналы чемпионатов России открываются в Чебоксарах 10 сентября

Суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин пройдут в столице Чувашии с 10 по 23 сентября в Чебоксарах.
Суперфиналы чемпионатов России открываются в Чебоксарах 10 сентября
05 сентября 2022 13:25
автор: Юрий Волохов
автор фото: Этери Кублашвили / Федерация шахмат России

В Суперфинале чемпионата России среди мужчин сыграют: Владислав Артемьев (рейтинг на 01.09.2022 – 2706, Республика Татарстан), Санан Сюгиров (2703, Самарская область), Даниил Дубов (2702, Москва), Евгений Томашевский (2700, Саратовская область), Андрей Есипенко (2678, Ростовская область), Евгений Наер (2676, Москва), Максим Матлаков (2671, Санкт-Петербург), Максим Чигаев (2641, Тюменская область), Александр Рахманов (2633, Вологодская область), Арсений Нестеров (2575, Новгородская область), Илья Ильюшенок (2551, ХМАО - Югра) и Володар Мурзин (2534, Московская область).

Участницами женского соревнования станут Валентина Гунина (2469, Москва), Наталья Погонина (2453, Саратовская область), Алиса Галлямова (2421, Республика Татарстан), Ольга Гиря (2395, ХМАО - Югра), Лея Гарифуллина (2375, Свердловская область), Алина Бивол(2366, Москва), Марина Гусева (2363, Московская область), Дарья Чарочкина (2348, Москва), Евгения Овод (2323, Санкт-Петербург), Екатерина Гольцева (2275, Нижегородская область), Мария Якимова (2252, Республика Татарстан) и Яна Жапова (2205, Забайкальский край).

Турниры пройдут в рамках проекта «Шахматы в музеях», которую совместно реализуют Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Местом проведения станет Чувашский государственный художественный музей.

Глава Чувашии Олег Николаев:

«Чувашская Республика является надежным партнером в проведении крупных спортивных соревнований. И для нас большая честь и ответственность принимать у себя Суперфиналы чемпионатов России. В течение двух недель наша республика станет мировой столицей шахмат. За борьбой сильнейших шахматистов нашей страны через прямую трансляцию будет следить не только вся России, но и весь мир. Это говорит о том, что наша страна в условиях беспрецедентного давления способна и может быть самодостаточной в любых сферах жизнедеятельности. Именитые спортсмены станут наглядным примером успеха для подрастающего поколения спортсменов, дадут новый импульс развитию шахмат в республике. Со своей стороны, мы сделаем всё, чтобы соревнования запомнились как участникам, так и многочисленным поклонникам этой древней игры».

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

«Мы очень благодарны Правительству Чувашской Республики за проведение Суперфиналов в Чебоксарах и в целом за большой и деятельный интерес к шахматам в регионе. Также хочу сказать огромное «спасибо» нашим многолетним партнерам – ПАО «Фосагро», «ПАО «Аэрофлот» и, конечно же, Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко, с которым мы уже десять лет успешно реализуем программу «Шахматы в музеях». Благодаря этому проекту, наш вид спорта приходит в самые разные регионы России и способствует всплеску популярности и развитию шахмат. Суперфиналы уже проходили в музеях и дворцах культуры Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Сатки, Воткинска и Ижевска. Сейчас шахматисты сыграют в стенах Чувашского государственного художественного музея, и мы считаем, что география будет только расширяться».

Генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова:

«В рамках проекта «Шахматы в музеях» Фонду Тимченко и Федерации шахмат России уже много лет удается укреплять связь между спортом и искусством и приобщать все больше людей в малых и больших городах к культурному наследию страны. Благодаря проекту мы не только популяризируем шахматы, но и несем важную просветительскую миссию. Кроме того, в рамках Суперфиналов традиционно проводятся дни социальной программы, когда дети и ветераны имеют возможность играть в шахматы с именитыми гроссмейстерами и тренерами, обмениваться опытом и общаться. Отрадно, что в последние годы в сеансах выступают и участники проекта «Шахматы в школах» - еще одной важной инициативы, которую мы с ФШР успешно реализуем уже в 18 регионах страны».

Предстартовая пресс-конференция с участием официальных лиц и гроссмейстеров пройдет в 15:00 в Чувашском государственном художественном музее.

Церемония открытия и жеребьевка состоятся 10 сентября в концертном зале Чувашской государственной филармонии. Начало мероприятия – в 18:30.

Турниры пройдут по круговой системе в 11 туров. Игровые дни: 11-16 и 18-22 сентября. Выходной день - 17 сентября. Начало всех туров - в 15:00.

Общий гарантированный призовой фонд соревнования составляет 11 миллионов рублей: в открытом турнире - 7 миллионов рублей, в женском - 4 миллиона рублей.

Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Чувашской Республики и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Генеральный партнер ФШР - ПАО «Фосагро». Партнеры соревнования: ПАО «Аэрофлот», АО «АККОНД», АО «Газпромбанк» и КБ «Локо-Банк» (АО). Генеральный информационный партнер - «Авторадио Чебоксары», информационный партнер – газета «Советская Чувашия».

источник: «Советский спорт»
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