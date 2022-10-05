Определены победители первенства России среди ветеранов

В программу вошли соревнования по классическим, быстрым шахматам и блицу. Местом проведения стала Спортивная школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам на Большой Конюшенной улице, исторически - Клуб имени Михаила Чигорина.

Новым чемпионом страны по классическим шахматам стал Владимир Понфиленок (Республика Татарстан), в девяти турах набравший 6,5 очков. Чистое второе место занял гроссмейстер Юрий Балашов (Московская область) - 6 очков. По 5,5 очков в активе у гроссмейстеров Сергея Ионова, Валерия Логинова (оба - Санкт-Петербург) и международного мастера Александра Провоторова (Калужская область). Лучшие дополнительные показатели вывели Ионова на третье место.

У женщин получился большой дележ: по 6 очков набрали женские гроссмейстеры Галина Струтинская, Татьяна Богумил, Ирина Михайлова (все - Москва), женский международный мастер Нина Сироткина и Татьяна Иванова (обе - Санкт-Петербург). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Победителем первенства страны по рапиду стал гроссмейстер Сергей Ионов (Санкт-Петербург), набравший 8 очков из 10. На пол-очка от чемпиона отстал гроссмейстер Юрий Балашов (Московская область). По 7 очков в активе у международного мастера Евгения Калегина (Республика Башкортостан), Владимира Понфиленка (Республика Татарстан) и гроссмейстера Валерия Логинова (Санкт-Петербург). Именно в таком порядке их расставил коэффициент.

Чемпионкой России по рапиду среди женщин-ветеранов стала женский гроссмейстер Ирина Михайлова (Москва), набравшая 7,5 очков и по дополнительным показателям обогнавшая Татьяну Иванову (Санкт-Петербург).

Женские гроссмейстеры Татьяна Богумил и Галина Струтинская (обе - Москва) поделили 3-4 места с 7 очками в активе; лучшие дополнительные показатели вывели Богумил на третью строчку.

Чемпионом страны по блицу среди ветеранов стал петербургский гроссмейстер Валерий Логинов, набравший 8 очков из 11. На пол-очка от него отстали Андрей Шалыгин (2-е место, Санкт-Петербург), гроссмейстер Сергей Смагин (3-е место, Москва) и международный мастер Александр Провоторов (4 место, Калужская область).

Женский турнир с результатом 9,5 очков из 11 выиграла женский международный мастер Нина Сироткина (Санкт-Петербург). Серебряную медаль завоевала женский гроссмейстер Галина Струтинская, набравшая 8,5 очков. Третьей стала ее коллега по званию Татьяна Богумил (обе - Москва), в активе которой 8 очков.

Общий призовой фонд всех турниров составил 2 миллиона рублей.

Организаторами первенства России среди ветеранов выступили Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Федерация шахмат России и Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга.

Генеральный спонсор первенства – ПАО «Газпром». Генеральный партнер ФШР – ПАО «Фосагро». Партнер соревнования – ПАО «Аэрофлот».