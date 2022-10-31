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Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов – в коме

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов – в коме
31 октября 2022 17:43
автор: Юрий Волохов

Легендарный гроссмейстер был найден без сознания около здания Государственной думы РФ. Сейчас он находится в реанимации Института имени Склифосовского.

Как сообщают несколько Telegram-каналов, врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

Впрочем, версию об алкогольном опьянении опровергают сразу несколько источников.

Как сообщает бизнесмен Андрей Ковалев, на Карпова, который является депутатом Госдумы, напали неизвестные.

«Анатолий Карпов введен в искусственную кому. Молимся о здравии. Такой хороший человек. Надеюсь, негодяй будет найден», — написал Ковалев в своем Telegram-канале.

Однако версию о нападении опровергает дочь Анатолия Евгеньевича Софья.

«На него никто не нападал, он получил травму в результате бытового падения», — цитирует дочь гроссмейстера издание Mash.

Софья утверждает, что Анатолий Евгеньевич в настоящий момент находится в реанимации Института имени Склифосовского в отделении нейрореанимации в состоянии искусственной комы.

Помимо Софьи подтвердил эту же информацию помощник Анатолия Карпова Альберт Степанян, который заявил, что никакого нападения не было. «Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — цитирует Степаняна ТАСС.

Все они также опровергают версию об алкогольном опьянении Карпова.

Анатолию Карпову 71 год, в 1975 году он впервые завоевал шахматную корону. Затем еще дважды защищал свой титул в матчах с Виктором Корчным - в 1978 и 1981 годах.

Карпов Депутат Государственной Думы ФС РФ VI , VII и VIII созывов, член комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия».

источник: «Советский спорт»
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