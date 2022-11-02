«Он в сознании, рвется домой» – жена Анатолия Карпова рассказала о состоянии гроссмейстера

«Он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», – сказала Буланова.

Напомним, в понедельник сразу несколько Telegram-каналов сообщили, сто на Карпова напали, а врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

Версию об алкогольном опьянении опровергли сразу несколько источников.

«Известия» сообщали, что гроссмейстер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным издания, у Карпова диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Версию о нападении опровергла дочь Анатолия Евгеньевича Софья.

«На него никто не нападал, он получил травму в результате бытового падения», – цитирует дочь гроссмейстера издание Mash.

Помощник Анатолия Карпова Альберт Степанян также заявил, что никакого нападения не было. «Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», – рассказал Степанян ТАСС.

Тем временем, Федерация шахмат России (ФШР) заявила, что готова оказать Анатолию Карпову любую поддержку в процессе выздоровления.

«От всех любителей шахмат и от себя лично желаю Анатолию Евгеньевну скорейшего выздоровления. Надеюсь, что процесс восстановления будет быстрым и успешным, ведь Анатолий Карпов – прирожденный боец и настоящий спортсмен.

Федерация шахмат России, конечно же, готова оказать ему любую поддержку, которая может потребоваться», – заявил президент ФШР Андрей Филатов.