World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Россияне выиграли 12 медалей на первенстве Европы

В Анталье завершилось детско-юношеское первенство Европы. Россию представляли 73 шахматиста; все они играли под флагом ФИДЕ. Наши игроки завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали, победив в медальном зачете.
Россияне выиграли 12 медалей на первенстве Европы
14 ноября 2022 17:04
автор: Юрий Волохов

В соревнованиях приняло участие около тысячи спортсменов из 36 стран Старого Света.

В группе мальчиков до 8 лет первое место занял россиянин Роман Шогджиев, который набрал 7,5 очков из 9 и по дополнительным показателям обошел Марка Льяри (Франция) и Али Пойраза Уздемира (Турция). У младших девочек феноменальный результат показала россиянка Софья Кокарева – в ее активе 9 очков из 9. Зоуи Веселов (Англия) отстала на 2 очка, Лила Рзадковска (Польша) замкнула тройку с 6,5 очками в активе.

В турнире мальчиков до 10 лет первенствовал Бавер Йылмаз (Турция) – 7,5 очков. Вторым стал Габриэль Габададзе (Грузия), третьим – Эрик Голубович (Хорватия); в их активе по 7 очков. У девочек до 10 лет «золото» выиграла Марианта Лампу (Греция), которая набрала 8,5 очков. Россиянка Кристина Завиваева заняла второе место с 7,5 набранными очками. Третьей финишировала Лейла Мирзалиева (Азербайджан) - 7 очков.

Патрик Цесляк (Польша) стал чемпионом Европы до 12 лет. Он набрал 7,5 очков и на пол-очка опередил серебряного призера Хагана Ахмада (Азербайджан) и россиянина Марата Гилфанова, занявшего третье место. У девочек до 12 лет весь пьедестал почета заняли россиянки: 1 место – Диана Преображенская (7,5 очков), 2 место – Вероника Юдина, 3 место – Оксана Горячкина (по 7 очков).

В категории юношей до 14 лет первым финишировал Святослав Базакуца (Украина) – 8 очков. На пол-очка от чемпиона отстал Эдиз Гурель (Турция), на одно – Беник Агасаров (Армения). Россиянка Валерия Клейменова стала чемпионкой Европы среди девушек до 14 лет – 7,5 очков. 7 очков набрала другая россиянка – Яна Жапова, по дополнительным показателям обошедшая Софию Москалец (Украина).

В группе юношей до 16 лет чемпионом стал Тимоте Разафиндратсима (Франция), в активе которого 7,5 очков. «Серебро» завоевал россиянин Эрдэм Хубукшанов, «бронзу» - Эмин Оганян (Армения) – по 7 очков. У девушек до 16 лет все призеры набрали по 7 очков; дополнительные показатели их расставили в следующем порядке: 1 место – Мария Манко (Украина), 2 место – Ката Карачоньи (Венгрия), 3 место – Вероника Забрзанска (Польша).

Россиянин Рудик Макарян выиграл первенство Европы среди юношей до 18 лет. Победитель набрал 7,5 очков и на пол-очка обогнал другого россиянина – Володара Мурзина. Третьим стал Мамикон Гарибян (Армения) – 6,5 очков. В турнире старших девушек победительницей стала Мариам Мкртчян (Армения), набравшая 8,5 очков. Елизавета Гребенщикова заняла второе место с 7 очками в активе. София Грызлова (обе – Украина) замкнула призовую тройку с 6,5 набранными очками.

СКАЗАНО!

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

- Поздравляю наших юных спортсменов, их родителей и тренеров с завоеванием медалей на первенстве Европы! Это действительно огромное достижение, суммирующее годы напряженной и упорной работы. Также хочу выразить благодарность старшему тренеру юношеской сборной России Михаилу Кобалия, главному тренеру сборных команд страны Сергею Яновскому и менеджеру сборных команд Артему Пугачеву, которые регулярно берут на себя ответственность, руководя большой российской делегацией на международных соревнованиях. В последнее время это стало особенно непросто, но, несмотря на трудности, наши спортсмены выезжают и показывают высокие результаты. Еще раз всех поздравляю и желаю новых успехов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Россияне выиграли 12 медалей на первенстве Европы
Россияне выиграли 12 медалей на первенстве Европы
В Анталье завершилось детско-юношеское первенство Европы. Россию представляли 73 шахматиста; все они играли под флагом ФИДЕ. Наши игроки завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали, победив в медальном зачете.
14.11.2022 17:04
Шахматы
автор: Юрий Волохов
«Он в сознании, рвется домой» – жена Анатолия Карпова рассказала о состоянии гроссмейстера
«Он в сознании, рвется домой» – жена Анатолия Карпова рассказала о состоянии гроссмейстера
Жена 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала о состоянии мужа, который был госпитализирован в понедельник в институт имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой.
02.11.2022 15:53
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов – в коме
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов – в коме
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
31.10.2022 17:43
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Просто как е2-е4, или Жизнь в тонусе
Просто как е2-е4, или Жизнь в тонусе
18.10.2022 11:13
Шахматы
автор: Сергей Терехов
Анальные шахматы. Секс, алкоголь и читерство – сегодняшняя реальность древней игры
Анальные шахматы. Секс, алкоголь и читерство – сегодняшняя реальность древней игры
Еще не так давно шахматы казались чем-то древним, покрытым плесенью. Но сегодня у них имидж, связанный с молодостью и модой. И даже нарушения – из продвинутого мира. «Советский спорт» перевел нашумевшую публикацию из The Guardian. В оригинале она называлась «Читерство, поклонницы, большие деньги и пьяные дебоши: как шахматы превратились в рок-н-ролл».
06.10.2022 15:49
Шахматы
автор: Сергей Терехов
Определены победители первенства России среди ветеранов
Определены победители первенства России среди ветеранов
Первенства России по шахматам среди ветеранов завершились в Санкт-Петербурге. 
05.10.2022 20:26
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Даниил Дубов и Валентина Гунина - чемпионы России по шахматам
Даниил Дубов и Валентина Гунина - чемпионы России по шахматам
В Чебоксарах завершились Суперфиналы чемпионатов России сред мужчин и женщин.
23.09.2022 13:00
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Суперфиналы чемпионатов России открываются в Чебоксарах 10 сентября
Суперфиналы чемпионатов России открываются в Чебоксарах 10 сентября
Суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин пройдут в столице Чувашии с 10 по 23 сентября в Чебоксарах.
05.09.2022 13:25
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Участники Суперфиналов чемпионатов России поборются за 11 млн рублей
Участники Суперфиналов чемпионатов России поборются за 11 млн рублей
Суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин пройдут в столице Чувашии с 10 по 23 сентября в рамках проекта «Шахматы в музеях».
18.08.2022 13:16
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Андрей Филатов: Мы ожидали победу Дворковича, но не с таким разгромным счетом
Андрей Филатов: Мы ожидали победу Дворковича, но не с таким разгромным счетом
В индийском Ченнае прошла Генеральная ассамблея ФИДЕ, на которой главным вопросом значились выборы президента организации. Уверенную победу одержал действующий президент, представитель России Аркадий Дворкович.
08.08.2022 15:16
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Ну что, доигрались в молчанку? WADA требует для Валиевой 4 года, что будет означать конец ее карьеры
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
Карпин рассказал об Азии и Дзюбе и ответил на критику Родниной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном рассказал о возможном переходе в азиатскую конфедерацию, новом контракте с РФС и предназначении наших футбольных клубов.
«Могу сказать Карпину, что он тощий». Андрей Мостовой — об атмосфере в сборной перед Узбекистаном и Таджикистаном
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой перед товарищескими матчами с Таджикистаном и Узбекистаном (17 и 20 ноября) рассказал о ритуалах для новичков национальной команды, флешмобе Сычевого и шутках Карпина.
«Готов исполнить «Знаешь ли ты» после первого матча». Спартаковец Литвинов — о вызове в сборную России
Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о начале подготовки к контрольным матчам против Узбекистана и Таджикистана.
«Они сделали из меня паршивую овцу!» Как Роналду объявил войну «МЮ»
Криштиану Роналду взорвал информационную бомбу в интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану. Полная версия беседы пока не опубликована, но и анонсов хватило для грандиозного скандала.
«Галактионов не должен совмещать работу в клубе и молодежной сборной». Сергей Гуренко — о новом тренере «Локомотива»
Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера столичного клуба.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 14.11.2022: на кону 2 850 000 рублей!
14 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Период имени Кучерова и Сергачева! Как русские звезды «Тампы» уничтожили команду Овечкина (видео)
Михаил Сергачев (4 очка) и Никита Кучеров (2) обеспечили «молниям» уверенную победу над «столичными» в матче чемпионата НХЛ (6:3).
Браво, Расселл! Брависсимо, «Мерседес»! Итоги Гран-при Бразилии
Предпоследний этап сезона «Формулы-1» принес сенсационные результаты на легендарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.
«Есть вопросы по удалению Гладышева, возможны новые варианты с Захаряном». Член совдира «Динамо» — о сезоне
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о победе в дерби над ЦСКА, планах по усилению команды зимой и выплатах ФИФА за участников ЧМ-2022.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика