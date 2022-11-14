Россияне выиграли 12 медалей на первенстве Европы

В соревнованиях приняло участие около тысячи спортсменов из 36 стран Старого Света.

В группе мальчиков до 8 лет первое место занял россиянин Роман Шогджиев, который набрал 7,5 очков из 9 и по дополнительным показателям обошел Марка Льяри (Франция) и Али Пойраза Уздемира (Турция). У младших девочек феноменальный результат показала россиянка Софья Кокарева – в ее активе 9 очков из 9. Зоуи Веселов (Англия) отстала на 2 очка, Лила Рзадковска (Польша) замкнула тройку с 6,5 очками в активе.

В турнире мальчиков до 10 лет первенствовал Бавер Йылмаз (Турция) – 7,5 очков. Вторым стал Габриэль Габададзе (Грузия), третьим – Эрик Голубович (Хорватия); в их активе по 7 очков. У девочек до 10 лет «золото» выиграла Марианта Лампу (Греция), которая набрала 8,5 очков. Россиянка Кристина Завиваева заняла второе место с 7,5 набранными очками. Третьей финишировала Лейла Мирзалиева (Азербайджан) - 7 очков.

Патрик Цесляк (Польша) стал чемпионом Европы до 12 лет. Он набрал 7,5 очков и на пол-очка опередил серебряного призера Хагана Ахмада (Азербайджан) и россиянина Марата Гилфанова, занявшего третье место. У девочек до 12 лет весь пьедестал почета заняли россиянки: 1 место – Диана Преображенская (7,5 очков), 2 место – Вероника Юдина, 3 место – Оксана Горячкина (по 7 очков).

В категории юношей до 14 лет первым финишировал Святослав Базакуца (Украина) – 8 очков. На пол-очка от чемпиона отстал Эдиз Гурель (Турция), на одно – Беник Агасаров (Армения). Россиянка Валерия Клейменова стала чемпионкой Европы среди девушек до 14 лет – 7,5 очков. 7 очков набрала другая россиянка – Яна Жапова, по дополнительным показателям обошедшая Софию Москалец (Украина).

В группе юношей до 16 лет чемпионом стал Тимоте Разафиндратсима (Франция), в активе которого 7,5 очков. «Серебро» завоевал россиянин Эрдэм Хубукшанов, «бронзу» - Эмин Оганян (Армения) – по 7 очков. У девушек до 16 лет все призеры набрали по 7 очков; дополнительные показатели их расставили в следующем порядке: 1 место – Мария Манко (Украина), 2 место – Ката Карачоньи (Венгрия), 3 место – Вероника Забрзанска (Польша).

Россиянин Рудик Макарян выиграл первенство Европы среди юношей до 18 лет. Победитель набрал 7,5 очков и на пол-очка обогнал другого россиянина – Володара Мурзина. Третьим стал Мамикон Гарибян (Армения) – 6,5 очков. В турнире старших девушек победительницей стала Мариам Мкртчян (Армения), набравшая 8,5 очков. Елизавета Гребенщикова заняла второе место с 7 очками в активе. София Грызлова (обе – Украина) замкнула призовую тройку с 6,5 набранными очками.

СКАЗАНО!

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

- Поздравляю наших юных спортсменов, их родителей и тренеров с завоеванием медалей на первенстве Европы! Это действительно огромное достижение, суммирующее годы напряженной и упорной работы. Также хочу выразить благодарность старшему тренеру юношеской сборной России Михаилу Кобалия, главному тренеру сборных команд страны Сергею Яновскому и менеджеру сборных команд Артему Пугачеву, которые регулярно берут на себя ответственность, руководя большой российской делегацией на международных соревнованиях. В последнее время это стало особенно непросто, но, несмотря на трудности, наши спортсмены выезжают и показывают высокие результаты. Еще раз всех поздравляю и желаю новых успехов.