Андрей Филатов будет баллотироваться на пост президента ФШР

Напомним, Андрей Филатов является также старшим тренером мужской сборной России. Филатов поддержал предложение ряда региональных шахматных федераций и выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФШР. В своем обращении к любителям шахмат Андрей Васильевич назвал кандидатуры вице-президентов ФШР.

Уважаемые любители шахмат! Дорогие друзья!

В 2014 году шахматисты России выбрали меня президентом ФШР. За эти годы нашей команде удалось сделать многое для развития шахмат в нашей стране.

В России прошли десятки международных соревнований, в том числе – три чемпионата мира по классическим шахматам, три турнира претендентов ФИДЕ, четыре Кубка мира и два чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу.

Трижды наши шахматисты становились претендентами на звание чемпиона мира, и впереди у нас – еще один матч в апреле 2023 года.

В командных турнирах сборная России завоевала за эти годы рекордное количество медалей. Успехи нашей сборной неоднократно отмечались на высоком государственном уровне.

Продолжают радовать юные шахматисты, которые регулярно выигрывают ответственные соревнования в своих возрастах. Прекрасно выступают ветераны и инвалиды, которым федерация шахмат России уделяет особое внимание.

Программа «Шахматы в школах» вышла на качественно новый уровень развития. Она активно развивается в 18 регионах нашей страны. За 8 лет в этой программе поучаствовали около полумиллиона школьников, обучение прошли 4 тысячи учителей. Школьный турнир «Белая Ладья» вновь стал популярным и престижным, в нем принимают участие команды почти всех российских регионов.

17 декабря 2022 года состоится 15 отчетно-перевыборный съезд ФШР. Я принял решение баллотироваться на очередной срок. Вместе со мной на выборы идет команда из пяти вице-президентов, которой я очень благодарен за успешную работу в предыдущие годы. Это Наталья Владимировна Комарова, Александр Дмитриевич Жуков, Андрей Андреевич Гурьев, Павел Николаевич Шинский и Сергей Борисович Смагин. Если мы выиграем выборы, то сумеем продолжить нашу работу по развитию и популяризации шахмат в нашей стране.

С уважением, президент ФШР Андрей Филатов.

Очередной съезд Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» состоится 17 декабря 2022 года в Москве. Ключевым вопросом станут выборы президента организации и его заместителей. В соответствии с Уставом ФШР (пункт 5.9.1.) правом на выдвижение кандидатуры на должность президента ФШР обладают члены ФШР. На предвыборных собраниях ряда региональных шахматных федераций России было заявлено, что они выдвигают на пост президента ФШР А.В. Филатова. Это следующие федерации:

Общественная организация «Федерация шахмат Республики Алтай».

Дагестанская региональная общественная организация «Федерация шахмат»

Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Крым»

Региональная общественная организация «Шахматная федерация Чувашской Республики»

Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края»

Региональная общественная спортивная организация «Федерация шахмат и шашек Амурской области»

Общественная организация «Федерация шахмат Брянской области»

Вологодская областная общественная организация «Федерация шахмат»

Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»

Общественная организация «Тульская областная федерация шахмат»

Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат Ярославской области»

В соответствии с Уставом ФШР выдвижение кандидатуры на должность президента ФШР (далее – Представление) должно быть выполнено в письменной форме и направлено в Исполнительную дирекцию ФШР. Выдвижение кандидатур прекращается за пятнадцать дней до даты открытия (начала) Съезда ФШР.

Представления принимаются до 18.00 2 декабря 2022 года.