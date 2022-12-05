World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент ФШР Филатов ждет от Карякина предвыборной программы, а не критики

2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России.
Президент ФШР Филатов ждет от Карякина предвыборной программы, а не критики
05 декабря 2022 13:46
автор:
автор фото: Федерация шахмат России

Конкуренция и альтернатива на выборах - это всегда хорошо, но хотелось бы, чтобы кандидат на пост президента Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Карякин сосредоточился на позитивной программе, а не на безосновательной критике действующего главы организации Андрея Филатова. Такое мнение ТАСС в понедельник по телефону высказал Филатов.

Выборы пройдут 17 декабря в Москве. 2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Карякина на пост президента ФШР. На следующий день шахматист у себя в телеграм-канале подтвердил намерение участвовать в выборах. Действующий президент организации Филатов 16 ноября он сообщил ТАСС о решении переизбираться на этот пост.

«Судя по тому, что Сергей заявился буквально за несколько часов до последнего срока подачи, решение баллотироваться далось ему нелегко. Что и неудивительно: совсем недавно он публично заявлял о своем нежелании баллотироваться. И даже - неожиданно для меня - заявлял, что «альтернативы Филатову на выборах нет». Я как раз считаю, что альтернатива есть всегда, - сказал Филатов в телефонном разговоре. - А вот Сергей Карякин никак не может определиться, кто же он - действующий спортсмен, политик, бизнесмен или общественный деятель»

«В целом я рад, что выборы в ФШР будут альтернативными. Конкуренция - это всегда благо. Скажем, на предыдущих выборах в ФШР было целых пять кандидатов в президенты. Ждем, когда Сергей опубликует состав команды, с которой пойдет на выборы, и свою программу. Надеюсь, что он сосредоточиться на позитивной программе, а не будет повторять безосновательные и клеветнические утверждения, которые мне уже приходилось несколько раз опровергать», - отметил президент ФШР.

Филатов ответил на обвинения со стороны Карякина в том, что в отечественном шахматном спорте наблюдается застой. «Хочу подчеркнуть, что результаты нашей работы должны будут оценить делегаты XV Съезда шахматистов России. Именно они определят путь, по которому пойдет развитие шахмат в нашей стране в ближайшие годы. «Застой», «стагнация» - это общие слова, лозунги. Я предпочитаю оперировать цифрами, а они говорят об обратном, - сказал Филатов. - Количество активных шахматистов и количество турниров в нашей стране постоянно растет. Это объективные данные, доступные всем желающим. Количество медалей, которые были завоеваны за восемь лет, - тоже. Пять раз наши спортсмены становились вице-чемпионами мира, и прямо сейчас они активно участвуют в борьбе за шахматную корону как среди мужчин, так и женщин».

«В детских и юношеских шахматах мы наблюдаем взрыв интереса к нашей игре. В ноябре этого года наши юные спортсмены выиграли 12 золотых медалей на чемпионате Европы! Ну и так далее. Все эти данные доступны, широко освещаются в СМИ. Закрывать на них глаза ради своих предвыборных целей - плохая стратегия», - добавил Филатов.

Почему в команде нет Карпова и ответ на критику Глуховского

Филатов также прокомментировал критические замечания Карякина в адрес исполнительного директора ФШР Марка Глуховского. «Это опять общие слова. Об успехах или провалах в управлении можно судить по результатам нашей работы. Я должен пояснить, что исполнительного директора выбирает наблюдательный совет ФШР, который в свою очередь избирается на съезде. Действующий состав наблюдательного совета, в который входит 31 человек, в том числе многоуважаемый Анатолий Евгеньевич Карпов, за все время работы ни разу не ставил вопроса о недоверии исполнительному директору. В январе этого года набсовет единогласно продлил полномочия исполнительного директора федерации и высоко оценил работу исполнительной дирекции».

«Обсуждать сейчас его кандидатуру я считаю бессмысленным. 17 декабря съезд подведет итоги работы федерации, а также выберет нового президента и новый состав набсовета. И уже эти, новые органы управления, согласно нашему уставу, определят исполнительного директора на ближайшие четыре года», - подчеркнул президент ФШР.

Филатов ответил на вопрос, с чем связано отсутствие Карпова в числе вице-президентов, входящих в его команду. «С его состоянием здоровья, в первую очередь. Как вице-президент, взявший на себя работу с регионами, он нес слишком большую нагрузку. 12-й чемпион мира очень дорог всем шахматистам, и мы считаем, что он должен в первую очередь полностью восстановиться. Я не хотел бы раскрывать все карты, но совершенно уверен, что Анатолий Евгеньевич не останется в стороне от шахматного движения и работы федерации в ближайшие четыре года», - подчеркнул президент ФШР.

«Что же касается позиции вице-президента, я пригласил баллотироваться на нее Сергея Борисовича Смагина, который активно работает над развитием шахматных фестивалей в регионах России. При его деятельном участии и совместно с министерством спорта мы за последние два года провели несколько десятков турниров в рамках Гран-при Черного моря», - сказал собеседник ТАСС.

Совмещение постов президента и тренера сборной

Собеседник агентства заявил, что Карякин не вполне объективен, когда поднимает вопрос относительно совмещения Филатовым постов президента федерации и старшего тренера мужской сборной России. «Я не думаю, что Сергей вполне объективен в оценке выступления наших сборных. Особенно мужских, ведь зачастую он сам в них играл. Трудно быть и игроком, и беспристрастным наблюдателем. Действительно, на Всемирных шахматных олимпиадах мы дважды занимали только третье место. Но во всех остальных турнирах показали очень высокие результаты: дважды выигрывали онлайн-олимпиады Международной шахматной федерации, не раз побеждали в командных чемпионатах мира и Европы. Результаты сборных - один из приоритетов в работе федерации. Все турниры выиграть невозможно, но количество медалей за последние годы сильно возросло. Это объективный факт, спорить с которым просто невозможно», - подытожил Филатов.

Это интересно:
Президент ФШР Филатов ждет от Карякина предвыборной программы, а не критики
Президент ФШР Филатов ждет от Карякина предвыборной программы, а не критики
2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России.
05.12.2022 13:46
Шахматы
Андрей Филатов будет баллотироваться на пост президента ФШР
Андрей Филатов будет баллотироваться на пост президента ФШР
Действующий президент ФШР Андрей Филатов принял решение баллотироваться на пост президента ФШР. Выборы состоятся 17 декабря в Москве.
16.11.2022 13:54
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Россияне выиграли 12 медалей на первенстве Европы
Россияне выиграли 12 медалей на первенстве Европы
В Анталье завершилось детско-юношеское первенство Европы. Россию представляли 73 шахматиста; все они играли под флагом ФИДЕ. Наши игроки завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали, победив в медальном зачете.
14.11.2022 17:04
Шахматы
автор: Юрий Волохов
«Он в сознании, рвется домой» – жена Анатолия Карпова рассказала о состоянии гроссмейстера
«Он в сознании, рвется домой» – жена Анатолия Карпова рассказала о состоянии гроссмейстера
Жена 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала о состоянии мужа, который был госпитализирован в понедельник в институт имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой.
02.11.2022 15:53
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов – в коме
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов – в коме
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
31.10.2022 17:43
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Просто как е2-е4, или Жизнь в тонусе
Просто как е2-е4, или Жизнь в тонусе
18.10.2022 11:13
Шахматы
автор: Сергей Терехов
Анальные шахматы. Секс, алкоголь и читерство – сегодняшняя реальность древней игры
Анальные шахматы. Секс, алкоголь и читерство – сегодняшняя реальность древней игры
Еще не так давно шахматы казались чем-то древним, покрытым плесенью. Но сегодня у них имидж, связанный с молодостью и модой. И даже нарушения – из продвинутого мира. «Советский спорт» перевел нашумевшую публикацию из The Guardian. В оригинале она называлась «Читерство, поклонницы, большие деньги и пьяные дебоши: как шахматы превратились в рок-н-ролл».
06.10.2022 15:49
Шахматы
автор: Сергей Терехов
Определены победители первенства России среди ветеранов
Определены победители первенства России среди ветеранов
Первенства России по шахматам среди ветеранов завершились в Санкт-Петербурге. 
05.10.2022 20:26
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Даниил Дубов и Валентина Гунина - чемпионы России по шахматам
Даниил Дубов и Валентина Гунина - чемпионы России по шахматам
В Чебоксарах завершились Суперфиналы чемпионатов России сред мужчин и женщин.
23.09.2022 13:00
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Суперфиналы чемпионатов России открываются в Чебоксарах 10 сентября
Суперфиналы чемпионатов России открываются в Чебоксарах 10 сентября
Суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин пройдут в столице Чувашии с 10 по 23 сентября в Чебоксарах.
05.09.2022 13:25
Шахматы
автор: Юрий Волохов
«У японцев с хорватами будут пенальти, бразильцы уверенно пройдут корейцев». Прогнозы Кирьякова на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Япония – Хорватия, Бразилия – Южная Корея.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 05.12.2022: на кону 14 162 426 рублей!
5 декабря 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Кейн наконец-то забил, Три Льва раздавили Сенегал! Как Англия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 на Францию
Сборная Англии, одержав третью крупную победу на чемпионате мира в Катаре и забив уже 12 мячей, разгромила в 1/8 финала Сенегал (3:0) и теперь сыграет в четвертьфинале с французами.
Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Новый чудо-прыгун Соколовской, золото Валиевой и каскад на 16 оборотов. Как прошел чемпионат России по прыжкам
В Санкт-Петербурге завершился первый в истории официальный чемпионат России по прыжкам. Его победителями стали Камила Валиева, Григорий Федоров и команда Евгения Плющенко.
Япония – Хорватия, Бразилия – Южная Корея: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 05.12.2022
5 декабря пройдут очередные два матча стартового раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием четырех сборных, вышедших из групп E, F, G и H.
Мбаппе — страшная сила! Как Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, не заметив Польшу с Левандовски
Франция без особого труда переиграла поляков (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Оливье Жиру, который стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной (52 забитых мяча).
«Неубедительные поляки и неуступчивый Сенегал сойдут с дистанции». Прогнозы Булыкина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от очередных матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Франция – Польша и Англия – Сенегал.
«Усик, ты следующий!» Фьюри выбрал новую жертву после избиения Чисоры
Тайсон Фьюри защитил в Лондоне титул WBC в тяжелом весе в бою против Дерека Чисоры и сразу же бросил вызов Александру Усику.
Капризов — в шаге от нового рекорда, у Овечкина — 1300 матчей! Русские продолжают «взрывать» НХЛ (видео)
Гол и реализованный послематчевый буллит Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» вырвать волевую победу у «Анахайма» (5:4), а Александр Овечкин достиг очередной знаковой отметки.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика