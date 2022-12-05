Президент ФШР Филатов ждет от Карякина предвыборной программы, а не критики

Конкуренция и альтернатива на выборах - это всегда хорошо, но хотелось бы, чтобы кандидат на пост президента Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Карякин сосредоточился на позитивной программе, а не на безосновательной критике действующего главы организации Андрея Филатова. Такое мнение ТАСС в понедельник по телефону высказал Филатов.

Выборы пройдут 17 декабря в Москве. 2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Карякина на пост президента ФШР. На следующий день шахматист у себя в телеграм-канале подтвердил намерение участвовать в выборах. Действующий президент организации Филатов 16 ноября он сообщил ТАСС о решении переизбираться на этот пост.

«Судя по тому, что Сергей заявился буквально за несколько часов до последнего срока подачи, решение баллотироваться далось ему нелегко. Что и неудивительно: совсем недавно он публично заявлял о своем нежелании баллотироваться. И даже - неожиданно для меня - заявлял, что «альтернативы Филатову на выборах нет». Я как раз считаю, что альтернатива есть всегда, - сказал Филатов в телефонном разговоре. - А вот Сергей Карякин никак не может определиться, кто же он - действующий спортсмен, политик, бизнесмен или общественный деятель»

«В целом я рад, что выборы в ФШР будут альтернативными. Конкуренция - это всегда благо. Скажем, на предыдущих выборах в ФШР было целых пять кандидатов в президенты. Ждем, когда Сергей опубликует состав команды, с которой пойдет на выборы, и свою программу. Надеюсь, что он сосредоточиться на позитивной программе, а не будет повторять безосновательные и клеветнические утверждения, которые мне уже приходилось несколько раз опровергать», - отметил президент ФШР.

Филатов ответил на обвинения со стороны Карякина в том, что в отечественном шахматном спорте наблюдается застой. «Хочу подчеркнуть, что результаты нашей работы должны будут оценить делегаты XV Съезда шахматистов России. Именно они определят путь, по которому пойдет развитие шахмат в нашей стране в ближайшие годы. «Застой», «стагнация» - это общие слова, лозунги. Я предпочитаю оперировать цифрами, а они говорят об обратном, - сказал Филатов. - Количество активных шахматистов и количество турниров в нашей стране постоянно растет. Это объективные данные, доступные всем желающим. Количество медалей, которые были завоеваны за восемь лет, - тоже. Пять раз наши спортсмены становились вице-чемпионами мира, и прямо сейчас они активно участвуют в борьбе за шахматную корону как среди мужчин, так и женщин».

«В детских и юношеских шахматах мы наблюдаем взрыв интереса к нашей игре. В ноябре этого года наши юные спортсмены выиграли 12 золотых медалей на чемпионате Европы! Ну и так далее. Все эти данные доступны, широко освещаются в СМИ. Закрывать на них глаза ради своих предвыборных целей - плохая стратегия», - добавил Филатов.

Почему в команде нет Карпова и ответ на критику Глуховского

Филатов также прокомментировал критические замечания Карякина в адрес исполнительного директора ФШР Марка Глуховского. «Это опять общие слова. Об успехах или провалах в управлении можно судить по результатам нашей работы. Я должен пояснить, что исполнительного директора выбирает наблюдательный совет ФШР, который в свою очередь избирается на съезде. Действующий состав наблюдательного совета, в который входит 31 человек, в том числе многоуважаемый Анатолий Евгеньевич Карпов, за все время работы ни разу не ставил вопроса о недоверии исполнительному директору. В январе этого года набсовет единогласно продлил полномочия исполнительного директора федерации и высоко оценил работу исполнительной дирекции».

«Обсуждать сейчас его кандидатуру я считаю бессмысленным. 17 декабря съезд подведет итоги работы федерации, а также выберет нового президента и новый состав набсовета. И уже эти, новые органы управления, согласно нашему уставу, определят исполнительного директора на ближайшие четыре года», - подчеркнул президент ФШР.

Филатов ответил на вопрос, с чем связано отсутствие Карпова в числе вице-президентов, входящих в его команду. «С его состоянием здоровья, в первую очередь. Как вице-президент, взявший на себя работу с регионами, он нес слишком большую нагрузку. 12-й чемпион мира очень дорог всем шахматистам, и мы считаем, что он должен в первую очередь полностью восстановиться. Я не хотел бы раскрывать все карты, но совершенно уверен, что Анатолий Евгеньевич не останется в стороне от шахматного движения и работы федерации в ближайшие четыре года», - подчеркнул президент ФШР.

«Что же касается позиции вице-президента, я пригласил баллотироваться на нее Сергея Борисовича Смагина, который активно работает над развитием шахматных фестивалей в регионах России. При его деятельном участии и совместно с министерством спорта мы за последние два года провели несколько десятков турниров в рамках Гран-при Черного моря», - сказал собеседник ТАСС.

Совмещение постов президента и тренера сборной

Собеседник агентства заявил, что Карякин не вполне объективен, когда поднимает вопрос относительно совмещения Филатовым постов президента федерации и старшего тренера мужской сборной России. «Я не думаю, что Сергей вполне объективен в оценке выступления наших сборных. Особенно мужских, ведь зачастую он сам в них играл. Трудно быть и игроком, и беспристрастным наблюдателем. Действительно, на Всемирных шахматных олимпиадах мы дважды занимали только третье место. Но во всех остальных турнирах показали очень высокие результаты: дважды выигрывали онлайн-олимпиады Международной шахматной федерации, не раз побеждали в командных чемпионатах мира и Европы. Результаты сборных - один из приоритетов в работе федерации. Все турниры выиграть невозможно, но количество медалей за последние годы сильно возросло. Это объективный факт, спорить с которым просто невозможно», - подытожил Филатов.