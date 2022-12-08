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В Федерации шахмат России - выборы

В шахматной жизни России настают горячие деньки – 17 декабря состоятся выборы главы Федерации шахмат России (ФШР) и, похоже, это будет весьма примечательное событие. 
В Федерации шахмат России - выборы
08 декабря 2022 15:25
автор: Владимир Сметана

На шахматной доске сойдутся две сильные фигуры. Действующему главе организации Андрею Филатову бросил вызов гроссмейстер Сергей Карякин, в последнее время известный широкой публике своими склоками с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

Как часто случается и в настоящей игре, стороны придерживаются совершенно противоположных тактик ведения поединка.

Сергей Карякин, обвиняя и обличая, ведет сверхактивную капанию в СМИ, рассчитанную в основном на эмоции. Лишившись в марте на полгода права играть в международных соревнованиях, он с тех пор ведет борьбу не только против руководства ФИДЕ, но и ФШР, которые якобы не оказали ему надлежащую поддержку. Обвинения эти не имеют под собой никакой почвы: со стороны ФШР и лично ее президента Андрея Филатова Карякину оказывалась не только материальная, но и юридическая, и организационная помощь. Но это не помешало Карякину многократно публично оклеветать не только Федерацию, но и почти всех ведущих шахматистов России, своих коллег и товарищей по сборной.

Андрей Филатов, наоборот, полагает, что выбор должен быть рациональным, а лучшей предвыборной кампанией являются те результаты, которые достигли российские шахматисты. Это и победы в командных чемпионатах мира и Европы, и рекордное количество медалей в юношеских турнирах, и проведенные в России десятки международных соревнований (в том числе самого высокого уровня), и развитие детских шахмат (программы «Шахматы в школах» и «Шахматы в музеях», турнир «Белая ладья» и многое другое). За последние восемь лет российские гроссмейстеры пять раз становились претендентами на шахматную корону. Это - результат многолетний труда всего коллектива ФШР, который сумел создать эффективно функционирующую организационную и (что немаловажно) финансовую систему шахматного дела в России.

Филатов идет на выборы с собственной командой и программой. У Карякина же пока (а до выборов остается меньше двух недель) кроме амбиций и обвинений – ничего. Не объявлена программа (якобы, в разработке), нет и команды. И с этой точки зрения шансы Филатова выиграть выборы – практически стопроцентные. У его оппонента нет ни управленческого опыта, ни надежных источников финансирования.

И это уже не говоря о том, что Карякин, по его собственным словам, не собирается завершать спортивную карьеру. Оставив за скобками то обстоятельство, что пик спортивной формы Карякина позади, любой специалист скажет, что играть в турнирах или за сборную страны, будучи при этом руководителем спортивной федерации – прямой конфликт интересов.

Безусловно, Карякин – популист, он умеет играть на публику и делать «картинку» для СМИ, не замечая при этом, что его деятельность имеет деструктивный характер. В последнее время PR-активность Карякина усиливается, он дает по три интервью в день. Но при этом его идеи свидетельствуют о полном непонимании того, как функционирует международный спорт.

Заняв принципиальную позицию по сохранению за российскими спортсменами национального флага, Карякин фактически призывает ФИДЕ вступить по этому вопросу в конфликт с мировыми спортивными организациями, в первую очередь – МОК. Тот факт, что по результатам такого конфликта российские шахматисты могут быть вовсе исключены из международных турниров, Карякина не волнует. Равно как не волнуют его и все усилия ФШР по возвращению наших спортсменов в международные соревнования.

В середине ноября 2022 г. мы отмечали большой успех юных российских шахматистов на детско-юношеском чемпионате Европы. Прямо сейчас российская шахматистка Горячкина борется за выход в финал турнира претенденток на шахматную корону. Этого бы не случилось, если бы спортсмены заняли ультимативную позицию, которую призывает их занимать Карякин. И которая, кстати, противоречит позиции Президента России, который не раз заявлял о том, что российские спортсмены должны защищать честь страны и участвовать в международных соревнованиях даже под нейтральными флагами.

Безусловно, состязательность и конкуренция – основа любых демократических выборов. И то, что в выборах главы ФШР будут участвовать кандидаты столь разных позиций, темпераментов и стратегий – это, скорее, признак позитивного развития Федерации, где нет единомыслия, присутствует критический самоанализ.

Именно в споре, столкновении идей рождается истина. Однако, хотелось бы при этом, чтобы сами идеи были консолидирующими, а не разделяющими шахматное сообщество на враждебные по отношению друг к другу группы. Кроме того, нелишним было бы и наличие у кандидатов помимо идей о прекрасном будущем понимания механизмов решения конкретных задач, стоящих перед Федерацией, в том числе с точки зрения финансов и администрирования.

Решать, впрочем, предстоит делегатам съезда ФШР, которые 17 декабря выберут президента и новый состав Наблюдательного совета организации.

Автор – Владимир Сметана

Председатель попечительского совета

КОО Федерация шахмат Краснодарского края

источник: «Советский спорт»
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