«Карякин вошел в раж, стал рассказывать небылицы и лить помои на ФШР»

«Впервые прочитав о выдвижении Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России, я испытал легкий шок. Сергей, являющийся действующим спортсменом и не имеющий никакого управленческого опыта и профильного образования? Это не шутка?! Возглавить одну из крупнейших и самых успешных шахматных федераций в мире, не имея в своем багаже ничего, кроме умения передвигать фигуры?

Но дальше стало еще хуже, Карякин, словно войдя в раж, стал рассказывать какие-то небылицы и попросту выливать помои на ФШР. Как говорится, ради достижения цели все средства хороши – так видимо считает новый претендент на пост президента ФШР. Но это не шахматный бой и не шахматная доска, здесь живые люди, и жизнь не заканчивается выборами, этим людям потом придется смотреть в глаза.

Но, чтобы не быть голословным, прокомментирую некоторые его высказывания:

1. «Полные провалы в управлении и коррупционные скандалы в федерации». А можно поподробнее, Сергей? Какие коррупционные скандалы, у тебя есть какая-то секретная информация? А куда смотрят тогда все проверяющие организации? Или это попросту клевета, для красного словца?

2. «Главный принцип федерации — «Гений должен быть голодным». А это вообще откуда? Как обычно, из воздуха? Где и когда подобное было сказано?

3. «Помощь молодым, перспективным шахматистам ничтожна». Тут, конечно, надо понимать, что значит «ничтожна» в твоем понимании, зная твои немалые расценки на участие в различных шахматных и околошахматных мероприятиях. Не буду приводить полный список различной финансовой, тренерской и организационной помощи, которую осуществляет федерация в рабочем порядке – он огромный. Гранты на занятия с тренерами, денежные премии за медали на юношеских первенствах, командирование на соревнования, поддержка региональных гроссмейстерских школ по всей России – список можно продолжить.

4. «Если меня выберут президентом, я буду продолжать играть, совмещать. Как раз буду полностью погружён в шахматный процесс и как игрок, и как администратор». Серьезно? Быть действующим игроком и президентом ФШР одновременно? Это такое ноу-хау от человека, у которого нет никакого управленческого опыта? Или специальность «социальная педагогика», полученная в РГСУ, как-то может помочь в организации процесса? Кстати, учитывая напряженный график Сергея в годы обучения, занятия он практически не посещал, поэтому его высшее образование - скорее формальность.

Список можно продолжать, тем более Сергей не останавливается и почти каждый день выдает новую порцию перлов. Но, может, стоит посмотреть, что уже лично Карякин сделал на шахматном поприще? Сколько премий или стипендий молодым шахматистам он платит? Может быть, он проводил шахматные сборы, а не только раздачу автографов?

Единственное серьезное мероприятие, к которому имел отношение Карякин, – это турнир «Шахматные звезды», прошедший в этом году в Москве. Что же меня удивило больше всего в списке игроков этого турнира? То, что самым молодым участником оказался представитель Индии, но не России! Ни одного молодого российского таланта Карякин решил не приглашать. И правда, зачем, если можно пригласить индуса? Вот такая поддержка молодых российских талантов на деле, а не на словах.

И пока Карякин занимается критиканством, ФШР в непростое время сумела организовать выезд российской делегации на первенство Европы среди детей в Турцию в ноябре этого года. Россияне, как и во все годы президентства Андрея Филатова, уверенно выиграли общий зачет: 12 медалей, из них сразу 5 золотых! Это результат, а не пустые слова. Однако поздравления ребятам от прославленного гроссмейстера мы так и не увидели.

К сожалению, решение Карякина напомнило мне выдвижение в этом году на пост президента Международной шахматной федерации украинского гроссмейстера Андрея Барышпольца, который кроме лозунгов, что нужны перемены и новые люди, не сказал фактически ничего. И россиянин Аркадий Дворкович, несмотря на давление со стороны западных стран, выиграл выборы с рекордным результатом за всю историю. Это говорит о том, что кроме пустых слов, обещаний и попросту клеветы нужны реальные дела.

Конечно, ФШР нужно многое сделать, в это непростое время самые незащищенные слои шахматистов (дети, ветераны, люди с ограниченными возможностями) страдают больше всего. Но мы должны объединяться, чтобы стать сильнее, а не вносить разлад в нашу российскую шахматную семью».