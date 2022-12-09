Александр Грищук: Если Карякин изберется на пост президента ФШР, прерву отношения с организацией

«Сразу хочу подчеркнуть две вещи. Первое – лично мне он ничего плохого не сделал, и второе – шахматист он, безусловно, выдающийся.

При этом, отношение к выдвижению Сергея у меня крайне негативное. После того, как он несколько месяцев назад походя попытался подставить разом десятки моих и своих коллег (можете найти его пост в телеграме), как человек он для меня перестал существовать. Поэтому в случае его победы на выборах я буду вынужден прервать любые отношения с ФШР, чего мне бы совершенно не хотелось.

Что касается нынешней федерации, то, конечно, не все идеально (а что в мире идеально в последние 3 года?). В первую очередь, мне бы хотелось усиления финансирования Кубка России. При отнюдь не колоссальных вложениях эта серия турниров могла бы стать великолепным тренировочным полигоном для наших молодых шахматистов и серьезным источником заработка для гроссмейстеров, не попадающих в так называемые «элитные» турниры.

Также хотелось бы, чтобы призовые на Суперфинале чемпионата России соответствовали «рыночным», и ведущим шахматистам России было интересно играть в них не только с точки зрения престижа, но и по финансовым соображениям.

Что касается жалоб Сергея на недостаток личного финансирования, я этого совсем не понимаю. Прекрасно помню, как на чемпионате мира по шахматам в Мексике в 2007 году я не получал ни копейки от федерации, и мне и в голову не приходило жаловаться. Всегда воспринимал помощь от федерации как подарок, и если дали, то спасибо, ну а нет – так нет. Сейчас же многие почему-то считают, что им все должны. Я такую психологию не понимаю», – пояснил Грищук в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, недавно Сергей Карякин рассказал о своем намерении баллотироваться на пост президента ФШР. Его выдвинула Федерация шахмат Чеченской республики. Гроссмейстер недоволен руководством ФШР. По его словам, главный принцип федерации – «гений должен быть голодным».