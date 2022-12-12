Александр Грищук: Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн

«Я, если не ошибаюсь, принимал участие во всех сезонах Speed Chess championship. Изначально он проводился, как такой «междусобойчик». Участвовало 8 человек. В первом раунде удалось победить Левона Ароняна, но в полуфинале я проиграл Магнусу Карлсену. До буллета была почти равная борьба, проигрывал всего одно очко. Но в буллет борьбы не вышло, Магнус меня размазал примерно 8-1.

С тех пор прошло лет 5-6, и Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн, по престижности сравнимый с чемпионатом мира по блицу.

Очень доволен, что смог отобраться через тяжелую сетку в отборе, победил Яна-Кжиштова Дуду, Джеффри Шонга и Владислава Артемьева. Впервые за долгое время играл быстро, уверенно и с азартом.

Матч с Дингом получился тяжелым, я ни разу не вел в счете, хотя и сильно не отставал. Немного обидно, что когда выиграл 2 партии подряд, и сократил отставание до минимума, во время следующей партии в чуть худшей позиции у меня пропал интернет, и мне засчиталось поражение. В итоге так и проиграл с разрывом в 2 очка. Забавно, что перед матчем многие писали, что мне повезло с жеребьевкой, ведь у Динга во время таких матчей часто пропадает интернет. А тут как раз у него ни разу не пропал, а у меня пропала связь в важнейший момент.

В любом случае, жаловаться на невезение тут не приходится, Динг в целом играл сильнее и заслуженно победил», – сказал Грищук в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, 27 ноября Китайский гроссмейстер Динь Лижэнь обыграл россиянина Александра Грищука на турнире по быстрым шахматам Speed Chess championship.

Встреча 1/8 финала закончилась со счетом 14-12 в пользу китайского шахматиста, который вышел в следующую стадию турнира. Ранее первым четвертьфиналистом соревнований стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, обыгравший Арджуна Эригайси из Индии со счетом 14,5-12,5.