World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александр Грищук: Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн

Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук рассказал о турнире по быстрым шахматам Speed Chess championship.
Александр Грищук: Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн
12 декабря 2022 18:10
автор: Дарья Савинова

«Я, если не ошибаюсь, принимал участие во всех сезонах Speed Chess championship. Изначально он проводился, как такой «междусобойчик». Участвовало 8 человек. В первом раунде удалось победить Левона Ароняна, но в полуфинале я проиграл Магнусу Карлсену. До буллета была почти равная борьба, проигрывал всего одно очко. Но в буллет борьбы не вышло, Магнус меня размазал примерно 8-1.

С тех пор прошло лет 5-6, и Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн, по престижности сравнимый с чемпионатом мира по блицу.

Очень доволен, что смог отобраться через тяжелую сетку в отборе, победил Яна-Кжиштова Дуду, Джеффри Шонга и Владислава Артемьева. Впервые за долгое время играл быстро, уверенно и с азартом.

Матч с Дингом получился тяжелым, я ни разу не вел в счете, хотя и сильно не отставал. Немного обидно, что когда выиграл 2 партии подряд, и сократил отставание до минимума, во время следующей партии в чуть худшей позиции у меня пропал интернет, и мне засчиталось поражение. В итоге так и проиграл с разрывом в 2 очка. Забавно, что перед матчем многие писали, что мне повезло с жеребьевкой, ведь у Динга во время таких матчей часто пропадает интернет. А тут как раз у него ни разу не пропал, а у меня пропала связь в важнейший момент.

В любом случае, жаловаться на невезение тут не приходится, Динг в целом играл сильнее и заслуженно победил», – сказал Грищук в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, 27 ноября Китайский гроссмейстер Динь Лижэнь обыграл россиянина Александра Грищука на турнире по быстрым шахматам Speed Chess championship.

Встреча 1/8 финала закончилась со счетом 14-12 в пользу китайского шахматиста, который вышел в следующую стадию турнира. Ранее первым четвертьфиналистом соревнований стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, обыгравший Арджуна Эригайси из Индии со счетом 14,5-12,5.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Александр Грищук: Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн
Александр Грищук: Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн
Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук рассказал о турнире по быстрым шахматам Speed Chess championship.
12.12.2022 18:10
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Александр Грищук: Магнус уверен, что Ниманн читерил не только онлайн
Александр Грищук: Магнус уверен, что Ниманн читерил не только онлайн
Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук оценил проблему читерства в современном мире. И привел пример конфликта между Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном.
10.12.2022 16:07
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Александр Грищук: Если Карякин изберется на пост президента ФШР, прерву отношения с организацией
Александр Грищук: Если Карякин изберется на пост президента ФШР, прерву отношения с организацией
Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук поделился негативным отношением к решению Сергея Карякина баллотироваться на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Он отметил, что будет вынужден прервать отношения с ФШР, если его коллега изберется.
09.12.2022 14:12
Шахматы
автор: Дарья Савинова
«Карякин вошел в раж, стал рассказывать небылицы и лить помои на ФШР»
«Карякин вошел в раж, стал рассказывать небылицы и лить помои на ФШР»
Старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия опубликовал пост в одной социальной сети, где прокомментировал выдвижение Сергея Карякина и его критику в адрес ФШР.
09.12.2022 13:03
Шахматы
«Сергей пробил дно, уже не смешно» - мама Володара Мурзина о Сергее Карякине
«Сергей пробил дно, уже не смешно» - мама Володара Мурзина о Сергее Карякине
17 декабря пройдут выборы президента Федерации шахмат России. На этот пост кроме действующего президента Андрея Филатова решил баллотироваться известный гроссмейстер Сергей Карякин.
08.12.2022 17:05
Шахматы
автор: Сергей Иванов
В Федерации шахмат России - выборы
В Федерации шахмат России - выборы
В шахматной жизни России настают горячие деньки – 17 декабря состоятся выборы главы Федерации шахмат России (ФШР) и, похоже, это будет весьма примечательное событие. 
08.12.2022 15:25
Шахматы
автор: Владимир Сметана
Президент ФШР Филатов ждет от Карякина предвыборной программы, а не критики
Президент ФШР Филатов ждет от Карякина предвыборной программы, а не критики
2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России.
05.12.2022 13:46
Шахматы
Андрей Филатов будет баллотироваться на пост президента ФШР
Андрей Филатов будет баллотироваться на пост президента ФШР
Действующий президент ФШР Андрей Филатов принял решение баллотироваться на пост президента ФШР. Выборы состоятся 17 декабря в Москве.
16.11.2022 13:54
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Россияне выиграли 12 медалей на первенстве Европы
Россияне выиграли 12 медалей на первенстве Европы
В Анталье завершилось детско-юношеское первенство Европы. Россию представляли 73 шахматиста; все они играли под флагом ФИДЕ. Наши игроки завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали, победив в медальном зачете.
14.11.2022 17:04
Шахматы
автор: Юрий Волохов
«Он в сознании, рвется домой» – жена Анатолия Карпова рассказала о состоянии гроссмейстера
«Он в сознании, рвется домой» – жена Анатолия Карпова рассказала о состоянии гроссмейстера
Жена 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала о состоянии мужа, который был госпитализирован в понедельник в институт имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой.
02.11.2022 15:53
Шахматы
автор: Юрий Волохов
«Возможно, мы увидим один гол, и забьет его Месси». Прогноз Масалитина на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от первого полуфинального матча чемпионата мира в Катаре.
Аргентина – Хорватия: расклад и расписание трансляций первого полуфинала ЧМ-2022 13.12.2022
13 декабря пройдет первый полуфинальный поединок чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» представляет матч за выход в финал с участием команд Лионеля Месси и Луки Модрича.
«Правило Трусовой» сработало для Малинина! Как русский американец с пятью чистыми четверными проиграл финал Гран-при
В воскресенье в Италии завершился главный турнир первой половины мирового сезона – финал Гран-при ISU.
Месси против МММ — Модрича, Мбаппе и Маттеуса! Что ждет Лео на финише ЧМ-2022
Лионелю Месси на чемпионате мира в Катаре предоставляется возможность реализовать мечту и переписать очередные рекорды. Впереди полуфинал Аргентина - Хорватия и вероятный финал против Франции.
«Могильщик» Бразилии Федор Кудряшов и другие мемы ЧМ-2022
Последние новости чемпионата мира в Катаре в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.12.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 декабря 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Два Романа Ротенберга, хет-трик 17-летнего Демидова, Голдобин в очках Воробьева. Чем запомнился Матч звезд КХЛ-2022
В Челябинске на «Арене-Трактор» завершилась Неделя звезд хоккея.
Уплывший миллион Медведева и «китайская стена» для шахматисток. Новые приключения наших нейтралов
В финале звездного теннисного турнира в Саудовской Аравии Даниил Медведев проиграл американцу Тэйлору Фритцу.
Традиция Хорватии и европейское проклятье Бразилии. Главные цифры четвертьфиналов ЧМ-2022
Самая интересная статистика по итогам четвертьфинальных матчей чемпионата мира: Хорватия - Бразилия (1:1, пенальти - 4:2), Нидерланды - Аргентина (2:2, пенальти - 3:4), Марокко - Португалия (1:0) и Англия - Франция (1:2).
«Кубок собираются отдать Аргентине?» Португальцы и англичане атакуют судей после вылета с ЧМ-2022
Поражения сборных Англии (от Франции – 1:2) и Португалии (от Марокко – 0:1) в четвертьфиналах чемпионата мира в Катаре вызвали бурную реакцию.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика