Михаил Кобалия: С переходом в Азию наши шахматисты получат сильную конкуренцию

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия – об успехе в Анталье и о том, почему российским шахматистам будет лучше в Азиатской шахматной федерации.
- Начнем с общего вопроса: как можете охарактеризовать наши шахматные резервы?
- В Европе мы все выигрываем на юношеском уровне последние 10 лет. Причем с большим отрывом. Нынешнее первенство Европы в Анталье не стало исключением. В 12 категориях мы выиграли 5 золотых медалей, а всего 12, и заняли первое место в командном зачете с большим запасом.
Если отвечать на ваш вопрос, резервы у нас хорошие. Сейчас на мировой арене наши главные конкуренты – шахматисты Индии.
- А что китайцы?
- Китай два года был закрыт, там не проводились никакие турниры, они тоже с трудом выезжали. Был у них всплеск, но в последние годы у китайцев не так много медалей.
- Вы повезли в Анталью большую команду. В наше время все это непросто. Какие трудности были?
- Сейчас Министерство спорта не командирует спортсменов на соревнования в недружественные страны. Но Турция, как и Грузия (где в сентябре прошло первенство мира), не входят в этот список, поэтому ФШР вместе с Минспортом командировали большее количество российских детей.
В то же время, в октябре этого года было первенство мира до 20 лет в Италии. Италия в списке недружественных стран, поэтому туда наших ребят командировала Федерация шахмат России за свой счет.
- Вернемся в Анталью. Как там с погодой было, какие условия?
- Погода была отличная, организация самая лучшая за все последние 10 лет среди всех первенств мира и Европы. Турки не проводили первенств с 2009 года, видимо, соскучились по большим соревнованиям.
Наша делегация была большая еще и потому, что в прошлом году из-за пандемии призеры первенства России не смогли поехать на первенство Европы. Поэтому ФШР постаралось командировать призеров первенств России и победителей Кубка России сразу за два последних года.
- ФШР весной этого года подала заявку на вступление в Азиатский шахматный союз. Зачем, что это нам дает?
- Мы подали заявку в апреле, в январе наша заявка будет рассмотрена. Кроме того факта, что 77% России находится в Азии, мы исходили из того, что сейчас шахматы в Азии на подъеме и основные наши конкуренты на первенствах мира как раз находятся там: Индия, Китай, Узбекистан, Казахстан, Иран, и т.д.. Для наших юношей и девушек это очень хорошо: чем выше конкуренция, тем больше возможностей прогрессировать. В Европе, как я уже говорил, мы в последние лет десять выигрываем все. Поэтому переход в Азию для наших юных спортсменов будет только на пользу.
Кроме того, санкции, которые ввел Европейский шахматный союз против России, намного жестче, чем санкции ФИДЕ.
Так что для ребят турнир в Анталье был, возможно, последним первенством Европы.
И, если отойти от шахмат, Европа для россиян сейчас практически закрыта. Прямых рейсов нет, а в некоторые страны россиян просто не пускают на соревнования. Например, в Прибалтику, Польшу, Скандинавию. В Азии таких санкций не будет.
Победители и призеры ПЕ от России
Мальчики до 8 лет
1) Роман Шогджиев (Россия) – 7,5 очков из 9
Мальчики до 12 лет
3) Марат Гильфанов (Россия) – 7
Юноши до 16 лет
2) Эрдем Хубукшанов (Россия) – 7
Юноши до 18 лет
1) Рудик Макарян (Россия) – 7,5
2) Володар Мурзин (Россия) – 7
Девочки до 8 лет
1) Софья Кокарева (Россия) – 9 очков из 9!
Девочки до 10 лет
2) Кристина Завиваева (Россия) – 7,5
Девочки до 12 лет
1) Диана Преображенская (Россия) – 7,5
2) Вероника Юдина (Россия) – 7
3) Оксана Горячкина (Россия) – 7
Девушки до 14 лет
1) Валерия Клейменова (Россия) – 7,5
2) Яна Жапова (Россия) – 7
СКАЗАНО!
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:
- Поздравляю наших юных спортсменов, их родителей и тренеров с завоеванием медалей на первенстве Европы! Это действительно огромное достижение, суммирующее годы напряженной и упорной работы. Также хочу выразить благодарность старшему тренеру юношеской сборной России Михаилу Кобалия, главному тренеру сборных команд страны Сергею Яновскому и менеджеру сборных команд Артему Пугачеву, которые регулярно берут на себя ответственность, руководя большой российской делегацией на международных соревнованиях. В последнее время это стало особенно непросто, но, несмотря на трудности, наши спортсмены выезжают и показывают высокие результаты. Еще раз всех поздравляю и желаю новых успехов!