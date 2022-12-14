Михаил Кобалия: С переходом в Азию наши шахматисты получат сильную конкуренцию

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия – об успехе в Анталье и о том, почему российским шахматистам будет лучше в Азиатской шахматной федерации.

- Начнем с общего вопроса: как можете охарактеризовать наши шахматные резервы?

- В Европе мы все выигрываем на юношеском уровне последние 10 лет. Причем с большим отрывом. Нынешнее первенство Европы в Анталье не стало исключением. В 12 категориях мы выиграли 5 золотых медалей, а всего 12, и заняли первое место в командном зачете с большим запасом.

Если отвечать на ваш вопрос, резервы у нас хорошие. Сейчас на мировой арене наши главные конкуренты – шахматисты Индии.

- А что китайцы?

- Китай два года был закрыт, там не проводились никакие турниры, они тоже с трудом выезжали. Был у них всплеск, но в последние годы у китайцев не так много медалей.

- Вы повезли в Анталью большую команду. В наше время все это непросто. Какие трудности были?

- Сейчас Министерство спорта не командирует спортсменов на соревнования в недружественные страны. Но Турция, как и Грузия (где в сентябре прошло первенство мира), не входят в этот список, поэтому ФШР вместе с Минспортом командировали большее количество российских детей.

В то же время, в октябре этого года было первенство мира до 20 лет в Италии. Италия в списке недружественных стран, поэтому туда наших ребят командировала Федерация шахмат России за свой счет.

- Вернемся в Анталью. Как там с погодой было, какие условия?

- Погода была отличная, организация самая лучшая за все последние 10 лет среди всех первенств мира и Европы. Турки не проводили первенств с 2009 года, видимо, соскучились по большим соревнованиям.

Наша делегация была большая еще и потому, что в прошлом году из-за пандемии призеры первенства России не смогли поехать на первенство Европы. Поэтому ФШР постаралось командировать призеров первенств России и победителей Кубка России сразу за два последних года.

- ФШР весной этого года подала заявку на вступление в Азиатский шахматный союз. Зачем, что это нам дает?

- Мы подали заявку в апреле, в январе наша заявка будет рассмотрена. Кроме того факта, что 77% России находится в Азии, мы исходили из того, что сейчас шахматы в Азии на подъеме и основные наши конкуренты на первенствах мира как раз находятся там: Индия, Китай, Узбекистан, Казахстан, Иран, и т.д.. Для наших юношей и девушек это очень хорошо: чем выше конкуренция, тем больше возможностей прогрессировать. В Европе, как я уже говорил, мы в последние лет десять выигрываем все. Поэтому переход в Азию для наших юных спортсменов будет только на пользу.

Кроме того, санкции, которые ввел Европейский шахматный союз против России, намного жестче, чем санкции ФИДЕ.

Так что для ребят турнир в Анталье был, возможно, последним первенством Европы.

И, если отойти от шахмат, Европа для россиян сейчас практически закрыта. Прямых рейсов нет, а в некоторые страны россиян просто не пускают на соревнования. Например, в Прибалтику, Польшу, Скандинавию. В Азии таких санкций не будет.

Победители и призеры ПЕ от России

Мальчики до 8 лет

1) Роман Шогджиев (Россия) – 7,5 очков из 9

Мальчики до 12 лет

3) Марат Гильфанов (Россия) – 7

Юноши до 16 лет

2) Эрдем Хубукшанов (Россия) – 7

Юноши до 18 лет

1) Рудик Макарян (Россия) – 7,5

2) Володар Мурзин (Россия) – 7

Девочки до 8 лет

1) Софья Кокарева (Россия) – 9 очков из 9!

Девочки до 10 лет

2) Кристина Завиваева (Россия) – 7,5

Девочки до 12 лет

1) Диана Преображенская (Россия) – 7,5

2) Вероника Юдина (Россия) – 7

3) Оксана Горячкина (Россия) – 7

Девушки до 14 лет

1) Валерия Клейменова (Россия) – 7,5

2) Яна Жапова (Россия) – 7

СКАЗАНО!

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

- Поздравляю наших юных спортсменов, их родителей и тренеров с завоеванием медалей на первенстве Европы! Это действительно огромное достижение, суммирующее годы напряженной и упорной работы. Также хочу выразить благодарность старшему тренеру юношеской сборной России Михаилу Кобалия, главному тренеру сборных команд страны Сергею Яновскому и менеджеру сборных команд Артему Пугачеву, которые регулярно берут на себя ответственность, руководя большой российской делегацией на международных соревнованиях. В последнее время это стало особенно непросто, но, несмотря на трудности, наши спортсмены выезжают и показывают высокие результаты. Еще раз всех поздравляю и желаю новых успехов!