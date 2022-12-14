Алексей Дреев: Магнус Карлсен будет недолго чемпионом мира

«ШАХМАТЫ ЛОМАЮТ СУДЬБЫ»

-За что вы любите шахматы?

- Они мне дороги.

- За что не любите?

- Я не говорил, что я их не люблю. Тут важно обозначить, o каких шахматах мы говорим. Если речь o профессиональных шахматах, то не любить их можно за жестокость.

-В чем проявляется жестокость?

- Бывает так, что профессиональные шахматы ломают судьбы, в каких-то случаях и психику. Профессиональные шахматы могут как давать, так и отбирать, это надо понимать тем, кто хочет связать свою судьбу с ними.

Есть шахматы детские, школьные, которые внедряют в наших школах, это хорошее дело, они развивают ребенка. Профессиональные же шахматы, как и любой профессиональный спорт - это совсем другое дело и те медали, которые завоевывают спортсмены имеют и обратную сторону. Зачастую слишком много возлагается на «алтарь» победы, а ведь помимо спортивной карьеры у человека есть и должна быть другая жизнь. Личная и общественная (давайте не забывать об этом), человеку необходимо пройти свой духовный путь развития. И как это сочетается с профессиональными шахматами, с их своеобразной, во многих случаях, формирующий особый взгляд на мир спецификой?! Тем не менее, когда вы спрашиваете: «Люблю ли я шахматы?» я отвечаю: «Они мне дороги, они неотъемлемая часть моей жизни. Но давайте слово «любовь» побережем для своих родных и близких, друзей и врагов.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШАХМАТЫ ОТНИМАЮТ СИЛЫ И ВРЕМЯ»

- Кто вас научил играть в шахматы?

- Папа научил, потом занимался с международным мастером Владимиров Сергеевичем Сайгиным - неоднократным чемпион еще Советской Беларуссии. Затем работал с лучшим профессиональным тренером в мире - Марком Израилевичем Дворецким.

- Кто ваш секундант?

- У меня сейчас, конечно, нет секунданта, но долгое время мне секундировал и так же был моим тренером, Александр Васильевич Филипенко, международный мастер, заслуженный тренер России.

- Алексей, по вашему мнению, шахматы воспитывают характер в человеке?

- Да, есть такое.

- Что именно профессиональные соревновательные шахматы дают человеку в общем плане?

- Лучше начать с того, что они отнимают - они отнимают силы и время. В современных шахматах спортивная составляющая стала уступать творческой. В большинстве случаев современному шахматисту не важно проведет ли он партию последовательно и сильно, его вовсе не смущает та огромная роль в его успехе, которая принадлежит компьютерной подготовке к партии, даже если большую часть партии он проведет по домашнему компьютерному анализу, он все равно будет считать победу над соперником своей.

«ШАХМАТНЫЙ ЗРИТЕЛЬ НЕ ПОНИМАЕТ ГЛУБИНЫ ШАХМАТ»

- А как же творческое удовлетворение?

- Все смотрят на результат, никому не нужна творческая составляющая. Шахматный зритель не понимает глубины шахмат, он в состоянии понять результат и лишь самые очевидные вещи. Кто-то зевнул, кто-то со стула упал во время хода - это всем интересно, а какой-то там творческий замысел... нет его почти, никому не нужно. Именно поэтому многие шахматные комментаторы вынуждены спускаться с небес на землю и строить свою работу так, чтобы большинство людей думали, что они понимают происходящее на доске и сильно не напрягались. В профессиональной среде, доходит до того, что в популярных сейчас онлайн турнирах, многие молодые гроссмейстеры совершенно не смущаясь «рубят флаг» в позициях ладья против ладьи и т.д. Главное результат! Это, конечно, печально.

-Какой ваш любимый дебют за белых, и когда вам присвоили звание международного гроссмейстера?

- У меня нет любимого дебюта, а звание международного гроссмейстера присвоили, кажется, в 1990 году.

- Расскажите про кубок мира ФИДЕ в Сочи, что запомнилось?

- Я в нем не играл, а секундировал. Я участвовал в чемпионате мира, и моим лучшим достижением был выход в претендентский матч с Вишванатан Анандом, бывшим чемпионом мира, но это было очень давно, 1991 год. Тогда система розыгрыша чемпионата мира была другой, не такой, как сейчас: никаких кубков мира близко не было. Были межзональные, какое-то количество людей выходило в матчи, а потом и сами матчи. Претендентский матч по статусу, это примерно, как сейчас играть в турнирe претендентов. В кубках мира максимально в 1/8 выходил, я всегда первые матчи выигрывал, три матча проходил. Давно не отбирался в кубок мира, последний раз играл в Тбилиси, первый матч выиграл, второй матч проиграл Магнусу Карлсену, который приехал отбираться к самому себе.

-Вы играли с Анандом, вы с ним каких отношениях? Дружеских?

- Нет, не в дружеских, но отношусь к нему с уважением.

-Расскажите о своих значимых победах?

- Про матч претендентов уже сказал, из юношеских - я был чемпионом мира до 16 лет дважды, чемпионом Европы до 20 лет. Побеждал в престижных турнирах в Вейк-ан-Зее, Биле

- Если бы не шахматист, то кто?

- Я не думал над этим.

«МАГНУС КАРЛСЕН БУДЕТ НЕДОЛГО ЧЕМПИОНОМ МИРА»

-Долго ли по вашему мнению Магнус Карлсен будет чемпионом мира?

- Недолго.

-Быстрые или классические шахматы?

- Классические.

- По вашему мнению, на каком уровне развития шахматы в Ростовской области?

- Сейчас на высоком.

- Как вы относитесь к ФИДЕ? Когда президентами ФИДЕ были бывшие шахматисты, такие как Фридрик Оллафсон, Макс Эйве не приходилось слышать о должностях генерального директора. Они появились с момента, когда шахматами перестали управлять гроссмейстеры? Это говорит о том, что шахматы стали более бюрократичными?

- К ФИДЕ нормально отношусь, куда нам без нее. Думаю, что должность генерального директора и другие должности возникли по причине бурного развития шахмат в мире и требует от ФИДЕ дополнительных усилий, отсюда и возникает необходимость в увеличении штата работников по всем направлениям деятельности.

«ШАХМАТЫ Я НЕ ВЫБИРАЛ»

- Про шахматистов думают, что они либо слишком умные, либо психически неустойчивые, вы согласны?

- Все шахматисты разные.

- Мы знаем, что шахматы- это спорт, искусство, наука. Какая из этих частей вам нравится больше?

- Искусство. В первую очередь, это, наверное, спорт, но я предпочитаю видеть в них искусство, эта часть шахмат мне более интересна. Шахматы очень многогранны, как и искусство. Какая-то часть шахмат мне нравится, а какая-то не нравится.

- В основном вы играли в советское время. Развал СССР как повлиял на вашу карьеру?

- Я активно играл и после развала Советского Союза.

- Кем вы восхищайтесь из российских гроссмейстеров?

- Есть способные и одаренные шахматисты, как Андрей Есипенко, но я никем не восхищаюсь.

- Почему выбрали именно шахматы?

- Шахматы я не выбирал. Когда я достиг возраста, в котором я мог что-то выбирать, я был уже в колее. Когда мог выбирать, выбора не было. Жалею ли я, что именно шахматы? Не жалею.

«РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШАХМАТАХ УЖЕ ПРОИЗОШЛА»

- Вы сталкивались с читерством в онлайн?

- Конечно.

- Какова роль дебюта в шахматной партии?

- Роль дебюта сейчас важна, но гораздо важнее, умение человекa играть в шахматы.

- Как вы думаете, что нас ждет впереди? Что будет через 5 лет в профессиональных шахматах?

- Ничего особенного, примерно все так и будет. В профессиональных ничего не изменится, революция уже произошла. С приходом компьютера шахматы сильно изменились, теперь все будет в этом направлении двигаться. Компьютеры будут еще мощнее, но кардинально ничего в ближайшее время не изменится, нет для этого повода никакого. А что может измениться? Сейчас наверху те, кто в состоянии не только хорошо играть, но и перерабатывать большие потоки шахматной информации. Шахматисты стали понимать, что без памяти наверху делать нечего, но все же, если у них нет памяти - это не значит, что все совсем плохо, за счет каких-то других качеств можно выезжать.

- К чему нужно быть готовым в шахматной партии?

- В шахматах ты должен быть готов ко всему: и к защите, и к нападению, уметь маневрировать, уметь вовремя «затаить дыхание», не поддаваться психологическому давлению противника и обстоятельствам. Много всего...

- Вы устаете за игрой? Эмоциональное давление чувствуете?

- Конечнo уставал и чувствовал внутреннее эмоциональное давление.

- Назовите главную психологическую проблему большинства шахматистов?

- Все профессионалы - адекватные люди и знают свои плюсы и свои минусы, стараются играть таким образом, чтобы скрывать свои минусы.

- Что в вас изменилось после первого поражения?

- Ничего. Если бы это было так, то я бы запомнил.

- Ваши родители поддерживали ваше увлечение шахматами?

- Да.

- Назовите переломный момент в жизни? Когда в вас что-то поменялось?

- Меняет человека время, а не какие-то поворотные события. Крайне редко бывает, чтобы события меняли. Человек меняется постепенно.

- Существует спортивный режим у шахматистов?

- Режим у всех разный, кто-то утром встает, кто-то к обеду.

- В вашей жизни вам давали ценные советы и бесполезные?

- Давали ценные советы, но я не запомнил. Бесполезные давали, но тоже не запомнил.

- Наблюдаете ли вы за другими видами спорта (футбол, хоккей)?

- Бывает, что наблюдаю.

- Ломка себя — это обязательное условие успешной спортивной карьеры?

- У каждого индивидуально надо смотреть, скорее всего бывают такие случаи.

«ПРОБЛЕМА ЧИТЕРСТВА ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ В ШАХМАТНОМ СПОРТЕ»

- Много ли подводных камней в шахматном спорте?

- Нет, все проблемы достаточно широко обсуждаются, проблема читерства одна из главных.

- Вы себя комфортно чувствуйте в шахматном мире?

- Вполне.

- У вас были конфликты с кем-нибудь из шахматистов?

- Возможно, когда-то были, но сейчас нет.

- Как ваши дети относятся к шахматам?

- Никак, и слава Богу.

- Вы не читали у Аксенова рассказ, который называется «Гроссмейстер»?

- Аксенова знаю, но рассказ не читал.

- Там говорится о красоте партии. Вы, как гроссмейстер, замечаете нелепые ходы в игре?

- Я играю с людьми подготовленными, и уровень игры вырос. Я играл в Ростове-на-Дону в первом туре с девочкой, она прилично играла, я максимально старался, чтобы не угодить в историю.

- У вас много друзей?

- Много не должно быть.

- Что вы можете о своем детстве рассказать?

- Ездил на велосипеде, я помню, и играл в шахматы.

- Каково ваше отношение к женским шахматам?

- Женщины очень сильно прибавили. Играть с ними в шахматы - так себе удовольствие.