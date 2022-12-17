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Андрей Филатов переизбран президентом ФШР

Действующий президент Федерации шахматной федерации Росси Андрей Филатов переизбран на пост главы федерации. 
Андрей Филатов переизбран президентом ФШР
17 декабря 2022 21:11
автор: Юрий Волохов
автор фото: Федерация шахмат России

В Москве прошел XV Съезд ФШР. Заседание открыл президент ФШР Андрей Филатов. Минутой молчания Съезд почтил память ушедших из жизни шахматных деятелей.

Перед началом работы Съезда состоялось вручение «Золотых знаков ФШР»: почетные награды получили заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, вице-президент ФШР Александр Жуков и губернатор ХМАО - Югры, вице-президент ФШР Наталья Комарова.

Президент Федерации шахмат Республики Татарстан Геннадий Захаров направил видеоприветствие участникам Съезда, где призвал шахматистов к сплоченности. Президент ФШР Андрей Филатов рассказал о том, что в начале января может осуществиться переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

После этого был утвержден порядок работы Съезда и сформированы его рабочие органы. Андрей Филатов попросил вести Съезд президента Федерации шахмат Алтайского края Артёма Поломошнова.

Во время доклада главы ФШР Андрея Филатова был показан фильм о деятельности федерации с 2014 года по настоящее время.

Делегаты Съезда заслушали доклады исполнительного директора Федерации шахмат России Марка Глуховского и председателя Ревизионной комиссии Елены Федоровой, которая заключила, что за отчетный период деятельность ФШР соответствовала Уставу и нормативным актам Российской Федерации. Делегаты Съезда единогласно признали работу ФШР удовлетворительной.

Далее последовали выступления кандидатов в президенты ФШР Сергея Карякина и Андрея Филатова, которые также ответили на вопросы делегатов.

По итогам голосования действующий президент Андрей Филатов победил со счетом 58:7. Два бюллетеня признаны недействительными.

Съезд поддержал предложение главы ФШР избрать многократного чемпиона мира, депутата Государственной Думы Анатолия Карпова на должность почетного президента Федерации шахмат России.

Кандидатуры вице-президентов - Натальи Комаровой, Александра Жукова, Андрея Гурьева, Павла Шинского и Сергея Смагина - также были поддержаны.

Делегаты Съезда утвердили Наблюдательный Совет ФШР.

источник: «Советский спорт»
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