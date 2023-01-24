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Кубок Главы Якутии по шахматам собрал 50 участников в разгар крещенских морозов

Во вторник, 24 января, в Национальном художественном музее республики Якутия состоялось торжественное открытие Кубка Главы Республики Саха (Якутия) — этапа Кубка России 2023 года по шахматам среди мужчин.
Кубок Главы Якутии по шахматам собрал 50 участников в разгар крещенских морозов
24 января 2023 14:31

Отмечается, что данное мероприятие проводится в разгар крещенских морозов, когда температура воздуха опустилась до минус 50 градусов.

Для гостей и участников мероприятия обряд благословления — алгыс провел отличник культуры Республики Саха (Якутия) Виктор Игнатьев – Байылыат, прекрасный номер на хомусе исполнил лауреат Международного и Всероссийского конкурсов, хомусист-импровизатор, отличник культуры Республики Саха (Якутия), солист республиканского Национального театра танца имени Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола Георгий Слепцов – Чаҕылхан.

Выступая с приветственной речью заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников подчеркнул, что проживающий в суровых климатических условиях народ саха издревле увлекается интеллектуальными видами спорта, национальными настольными играми.

«Шахматы в нашей республике достаточно сильно развиты и большая заслуга в этом принадлежит первому президенту нашей республики Михаилу Ефимовичу Николаеву, который в каждой школе внедрил занятия шашками и шахматами. У нас в истории республики ранее не было такого престижного соревнования по шахматам и ваше успешное участие будет исторически значимым и для вас и для нас», — отметил Сергей Местников.

Президент Федерации шахмат Республики Саха (Якутия), генеральный директор некоммерческий организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» Владимир Егоров поздравил собравшихся с началом шахматного праздника и зачитал приветствие многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Евгеньевича Карпова.

«Мне очень приятно, что в 2023 году в Якутске впервые проводится крупное соревнование, первый отборочный этап Кубка России по шахматам среди мужчин! Хочу пожелать, чтобы этот турнир открыл новую страницу в истории шахмат республики, а Кубок Главы Республики Саха (Якутия) стал традиционным», — пожелал прославленный шахматист, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов.

Владимир Егоров сообщил, что всего на Кубке будет 32 номинации, в том числе номинация за самую красивую партию.

С правилами соревнований участников кратко ознакомил главный судья соревнований, международный арбитр ФИДЕ, спортивный судья Всероссийской категории Михаил Крюков.

Среди участников турнира есть пять международных гроссмейстеров, пять мужских и один женский мастер ФИДЕ, много школьников, студентов, увлеченных шахматами и каждый из них возлагает большие надежды на итоги соревнований.

Перед началом соревнований состоялась жеребьевка с участием генерального директора Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) Влады Тимофеевой и президента Федерации шахмат Якутии Владимира Егорова по результатам которой игроки с нечетными номерами играют в первом туре черными.

Первый тур начался сразу после церемонии открытия Кубка.

Соревнования продлятся до 1 февраля, общий призовой фонд Кубка Главы Республики Саха (Якутия) по шахматам составляет 1 миллион 100 тысяч рублей. В рамках мероприятий Кубка состоятся сеансы одновременной игры с международными гроссмейстерами, блицтурнир — соревнование по молниеносной игре в шахматы, семинары для судей, мастер-классы для игроков и тренеров, конкурс цифровых рисунков на тему шахмат для учащихся 1-11 классов.

Этап Кубка России 2023 года по шахматам среди мужчин «Кубок Главы Республики Саха (Якутия)» проводится при поддержке АК АЛРОСА (ПАО), АО «АК «Железные дороги Якутии», Иркутской нефтяной компании, ПАО «Высочайший», АО «РНГ».

Организаторами выступают Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Российской Федерации, Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Федерация шахмат России, Федерация шахмат Республики Саха (Якутия), Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия), Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) и Малая академия наук Республики Саха (Якутия).

источник: «Советский спорт»
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