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Президент ФШР поедет на конгресс Азиатской шахматной федерации и обсудит вопрос смены организации

Россия переходит из Европы в Азию
Президент ФШР поедет на конгресс Азиатской шахматной федерации и обсудит вопрос смены организации
25 января 2023 13:56
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автор фото: Этери Кублашвили / ФШР

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов получил приглашение от Азиатской шахматной федерации для участия в конгрессе, одним из вопросов которого станет переход ФШР из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации состоится с 26 февраля по 3 марта в Абу-Даби. Один из вопросов повестки - обсуждение запроса ФШР о переходе из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Для ФШР это стратегическое решение, связанное с вектором развития шахматного спорта. В последние годы он особенно активно развивается в Азии, и ФШР рассчитывает быть частью этого процесса, - подчеркнул Филатов в интервью ТАСС, отметив, что переход ФШР может стать важным прецедентом, который поможет другим спортивным федерациям нашей страны.

В апреле наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации после решения Международной шахматной федерации (FIDE) о недопуске россиян до командных турниров.

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