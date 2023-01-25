Президент ФШР поедет на конгресс Азиатской шахматной федерации и обсудит вопрос смены организации

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов получил приглашение от Азиатской шахматной федерации для участия в конгрессе, одним из вопросов которого станет переход ФШР из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации состоится с 26 февраля по 3 марта в Абу-Даби. Один из вопросов повестки - обсуждение запроса ФШР о переходе из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Для ФШР это стратегическое решение, связанное с вектором развития шахматного спорта. В последние годы он особенно активно развивается в Азии, и ФШР рассчитывает быть частью этого процесса, - подчеркнул Филатов в интервью ТАСС, отметив, что переход ФШР может стать важным прецедентом, который поможет другим спортивным федерациям нашей страны.

В апреле наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации после решения Международной шахматной федерации (FIDE) о недопуске россиян до командных турниров.