«Игра Королей» на Гоголевском

Основная программа выглядит следующим образом:

18.30-19.00 - сбор гостей. Для желающих - посещение Музея шахмат

19.00-19.10 - торжественное открытие

19.10-20.40 - 1-4 туры

20.40-21.00 - перерыв

21.00-22.00 - 5-7 туры

22.00 - торжественное закрытие

Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 5+2 (5 минут на партию + 2 секунды за каждый сделанный ход).

В дополнительной программе - сеанс одновременной игры и мастер класс для начинающих от международного гроссмейстера Марии Фоминых!

После мастер-класса будет организован дополнительный мини-турнир для желающих.

Ну, и как всегда, общение, фуршет и прекрасное настроение!

Адрес: Гоголевский бульвар 14. Центральный Дом Шахматиста. Парковка городская.

Стоимость участия: 10.000р

По всем вопросам и для записи в турнир пишите +79057917959 (WhatsApp/Telegram) Георгий.

Мария Фоминых - не только гроссмейстер, но и известный популяризатор шахмат, автор книг.