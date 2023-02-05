World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Игра Королей» на Гоголевском

15 февраля пройдет турнир в Центральном доме шахматиста.
«Игра Королей» на Гоголевском
05 февраля 2023 14:37
автор: Сергей Терехов

Основная программа выглядит следующим образом:

18.30-19.00 - сбор гостей. Для желающих - посещение Музея шахмат

19.00-19.10 - торжественное открытие

19.10-20.40 - 1-4 туры

20.40-21.00 - перерыв

21.00-22.00 - 5-7 туры

22.00 - торжественное закрытие

Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 5+2 (5 минут на партию + 2 секунды за каждый сделанный ход).

В дополнительной программе - сеанс одновременной игры и мастер класс для начинающих от международного гроссмейстера Марии Фоминых!

После мастер-класса будет организован дополнительный мини-турнир для желающих.

Ну, и как всегда, общение, фуршет и прекрасное настроение!

Адрес: Гоголевский бульвар 14. Центральный Дом Шахматиста. Парковка городская.

Стоимость участия: 10.000р

По всем вопросам и для записи в турнир пишите +79057917959 (WhatsApp/Telegram) Георгий.

Мария Фоминых - не только гроссмейстер, но и известный популяризатор шахмат, автор книг.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Игра Королей» на Гоголевском
«Игра Королей» на Гоголевском
15 февраля пройдет турнир в Центральном доме шахматиста.
05.02.2023 14:37
Шахматы
автор: Сергей Терехов
Сергей Шипов: Мы шахматисты «молодцы», а все остальные виды спорта – «огурцы»
Сергей Шипов: Мы шахматисты «молодцы», а все остальные виды спорта – «огурцы»
Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался о популяризации шахмат в России. Также специалист выделил, что мешает массовости интеллектуального вида спорта.
31.01.2023 21:40
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Президент ФШР поедет на конгресс Азиатской шахматной федерации и обсудит вопрос смены организации
Президент ФШР поедет на конгресс Азиатской шахматной федерации и обсудит вопрос смены организации
Россия переходит из Европы в Азию
25.01.2023 13:56
Шахматы
Кубок Главы Якутии по шахматам собрал 50 участников в разгар крещенских морозов
Кубок Главы Якутии по шахматам собрал 50 участников в разгар крещенских морозов
Во вторник, 24 января, в Национальном художественном музее республики Якутия состоялось торжественное открытие Кубка Главы Республики Саха (Якутия) — этапа Кубка России 2023 года по шахматам среди мужчин.
24.01.2023 14:31
Шахматы
Андрей Есипенко: Карлсен - с запасом лучший шахматист планеты
Андрей Есипенко: Карлсен - с запасом лучший шахматист планеты
Гроссмейстер Андрей Есипенко в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой рассказал о намерении играть за шахматную корону, поддержке Федерации шахмат России и будущем Магнуса Карлсена.
16.01.2023 21:29
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Андрей Филатов переизбран президентом ФШР
Андрей Филатов переизбран президентом ФШР
Действующий президент Федерации шахматной федерации Росси Андрей Филатов переизбран на пост главы федерации. 
17.12.2022 21:11
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Алексей Дреев: Магнус Карлсен будет недолго чемпионом мира
Алексей Дреев: Магнус Карлсен будет недолго чемпионом мира
Большое интервью с трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной России Алексеем Дреевым о его карьере и особенностях профессиональных шахмат.
14.12.2022 13:59
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Михаил Кобалия: С переходом в Азию наши шахматисты получат сильную конкуренцию
Михаил Кобалия: С переходом в Азию наши шахматисты получат сильную конкуренцию
Завершается 2022 год, необходимо подвести некоторые итоги. Год был удачным для наших юных шахматистов. На юношеском первенстве Европы в Анталье шахматисты из России завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Наша команда стала победителем в командном зачете.
14.12.2022 13:35
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Александр Грищук: Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн
Александр Грищук: Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн
Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук рассказал о турнире по быстрым шахматам Speed Chess championship.
12.12.2022 18:10
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Александр Грищук: Магнус уверен, что Ниманн читерил не только онлайн
Александр Грищук: Магнус уверен, что Ниманн читерил не только онлайн
Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук оценил проблему читерства в современном мире. И привел пример конфликта между Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном.
10.12.2022 16:07
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика