World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Магнус, ты-то куда? Карлсен против участия российских спортсменов в международных турнирах

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен призвал не допускать российских спортсменов к международным турнирам.
Магнус, ты-то куда? Карлсен против участия российских спортсменов в международных турнирах
07 февраля 2023 12:55
автор: Юрий Волохов

«Я думаю, что с каждым днем боевых действий на Украине играть против россиян становится все страннее. Раньше я был сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей от соревнований. Особенно не понимая, какие долгосрочные последствия это будет иметь. Теперь, когда это продолжается все дольше и дольше, я все больше убеждаюсь в том, что россиян не стоит допускать. Но это решать не мне», — приводит слова VG.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Магнус, ты-то куда? После того, как чемпион мира отказался защищать корону, у него, видимо, появилось много свободного времени. Матч уже в апреле, в котором Магнус не сыграет. А если б не отказался, сейчас бы усиленно готовился - как раз самая горячая пора началась. Не было бы времени на то, чтоб отвлекаться на всякие заявления.

В свете свежесказанного получается, что и с Непомнящим Карлсен за одну доску садиться не должен. Получается, если б Магнус не отказался, матч на первенство мира за два месяца до его начала оказался бы под угрозой.

С командными соревнованиями вопрос непростой, но зачем наказывать спортсменов в индивидуальных видах? Несколько наших теннисистов и теннисисток продолжают выступать под нейтральным флагом. Их что, теперь забанить? А на днях Международная федерация легкой атлетики разрешила шестерым атлетам из России выступать под нейтральным флагом. Такое решение идет вразрез с желанием Карлсена.

«Но это решать не мне», - завершает свой монолог Магнус. Не тебе, Магнус, не тебе. Другие люди будут принимать решение. Но осадок от его слов остался.

Напомним, летом Карлсен отказался проводить матч за звание чемпиона мира, где его соперником во второй раз подряд мог стать российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Напомним, Непомнящий во второй раз выиграл турнир претендентов. Соперником Непомнящего в матче на первенство мира станет китаец Дин Лижэнь.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Магнус, ты-то куда? Карлсен против участия российских спортсменов в международных турнирах
Магнус, ты-то куда? Карлсен против участия российских спортсменов в международных турнирах
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен призвал не допускать российских спортсменов к международным турнирам.
07.02.2023 12:55
Шахматы
автор: Юрий Волохов
«Игра Королей» на Гоголевском
«Игра Королей» на Гоголевском
15 февраля пройдет турнир в Центральном доме шахматиста.
05.02.2023 14:37
Шахматы
автор: Сергей Терехов
Сергей Шипов: Мы шахматисты «молодцы», а все остальные виды спорта – «огурцы»
Сергей Шипов: Мы шахматисты «молодцы», а все остальные виды спорта – «огурцы»
Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался о популяризации шахмат в России. Также специалист выделил, что мешает массовости интеллектуального вида спорта.
31.01.2023 21:40
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Президент ФШР поедет на конгресс Азиатской шахматной федерации и обсудит вопрос смены организации
Президент ФШР поедет на конгресс Азиатской шахматной федерации и обсудит вопрос смены организации
Россия переходит из Европы в Азию
25.01.2023 13:56
Шахматы
Кубок Главы Якутии по шахматам собрал 50 участников в разгар крещенских морозов
Кубок Главы Якутии по шахматам собрал 50 участников в разгар крещенских морозов
Во вторник, 24 января, в Национальном художественном музее республики Якутия состоялось торжественное открытие Кубка Главы Республики Саха (Якутия) — этапа Кубка России 2023 года по шахматам среди мужчин.
24.01.2023 14:31
Шахматы
Андрей Есипенко: Карлсен - с запасом лучший шахматист планеты
Андрей Есипенко: Карлсен - с запасом лучший шахматист планеты
Гроссмейстер Андрей Есипенко в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой рассказал о намерении играть за шахматную корону, поддержке Федерации шахмат России и будущем Магнуса Карлсена.
16.01.2023 21:29
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Андрей Филатов переизбран президентом ФШР
Андрей Филатов переизбран президентом ФШР
Действующий президент Федерации шахматной федерации Росси Андрей Филатов переизбран на пост главы федерации. 
17.12.2022 21:11
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Алексей Дреев: Магнус Карлсен будет недолго чемпионом мира
Алексей Дреев: Магнус Карлсен будет недолго чемпионом мира
Большое интервью с трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной России Алексеем Дреевым о его карьере и особенностях профессиональных шахмат.
14.12.2022 13:59
Шахматы
автор: Савинова Дарья
Михаил Кобалия: С переходом в Азию наши шахматисты получат сильную конкуренцию
Михаил Кобалия: С переходом в Азию наши шахматисты получат сильную конкуренцию
Завершается 2022 год, необходимо подвести некоторые итоги. Год был удачным для наших юных шахматистов. На юношеском первенстве Европы в Анталье шахматисты из России завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Наша команда стала победителем в командном зачете.
14.12.2022 13:35
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Александр Грищук: Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн
Александр Грищук: Speed Chess championship превратился в главный блиц-турнир онлайн
Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук рассказал о турнире по быстрым шахматам Speed Chess championship.
12.12.2022 18:10
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика