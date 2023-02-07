Магнус, ты-то куда? Карлсен против участия российских спортсменов в международных турнирах

«Я думаю, что с каждым днем боевых действий на Украине играть против россиян становится все страннее. Раньше я был сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей от соревнований. Особенно не понимая, какие долгосрочные последствия это будет иметь. Теперь, когда это продолжается все дольше и дольше, я все больше убеждаюсь в том, что россиян не стоит допускать. Но это решать не мне», — приводит слова VG.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Магнус, ты-то куда? После того, как чемпион мира отказался защищать корону, у него, видимо, появилось много свободного времени. Матч уже в апреле, в котором Магнус не сыграет. А если б не отказался, сейчас бы усиленно готовился - как раз самая горячая пора началась. Не было бы времени на то, чтоб отвлекаться на всякие заявления.

В свете свежесказанного получается, что и с Непомнящим Карлсен за одну доску садиться не должен. Получается, если б Магнус не отказался, матч на первенство мира за два месяца до его начала оказался бы под угрозой.

С командными соревнованиями вопрос непростой, но зачем наказывать спортсменов в индивидуальных видах? Несколько наших теннисистов и теннисисток продолжают выступать под нейтральным флагом. Их что, теперь забанить? А на днях Международная федерация легкой атлетики разрешила шестерым атлетам из России выступать под нейтральным флагом. Такое решение идет вразрез с желанием Карлсена.

«Но это решать не мне», - завершает свой монолог Магнус. Не тебе, Магнус, не тебе. Другие люди будут принимать решение. Но осадок от его слов остался.

Напомним, летом Карлсен отказался проводить матч за звание чемпиона мира, где его соперником во второй раз подряд мог стать российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Напомним, Непомнящий во второй раз выиграл турнир претендентов. Соперником Непомнящего в матче на первенство мира станет китаец Дин Лижэнь.