Владимир Поткин: Непомнящий сильный духом спортсмен

- Кто ваш кумир детства?

- У меня не было как таковых кумиров. Мой отец мастер спорта по шахматам, и я следовал его тренерским напутствиям. Прогрессировал, изучая матчи Карпова с Каспаровым. В творческом плане сильно повлияло изучение стиля Бориса Спасского. Учился на его партиях в матче против Тиграна Петросяна.

Защита Тарраша стала и моим основным дебютом на долгое время.

В этом интересном начале цена ошибки очень высока, один неправильный ход и приходилось мучиться всю партию. Такой подход научил меня ценить последствия каждого действия с самого детства.

- Эмоциональная нестабильность во время партии. Бывает, что фигура висит и ее не берешь. Потом сложнее доигрывать?

- Здесь мы с вами говорим о том, как пережить большое упущение во время партии. Сложно, но это вопрос спортивного профессионализма, иначе вы съедите себя во время игры. В шахматах важно воспитать в себе способность отрешиться от негативных моментов как во время игры, так и на протяжении всего турнира. Забыть все упущенные возможности, как можно скорее, а уже после турнира все проанализировать и сделать выводы. Звучит как самый большой парадокс, что шахматист должен обладать прекрасной памятью, и при этом уметь быстро забывать информацию, которая мешает сконцентрироваться на главном.

- Ян Непомнящий не очень сыграл на чемпионате мира по рапиду и блицу. Считайте, что нервы у него выдержат в матче за мужскую шахматную корону?

- Я уже успел забыть о прошедшем чемпионате мира по быстрым шахматам. Выдержат ли нервы? Я уверен, что Ян сильный духом спортсмен. Матч на первенство мира - противостояние сильнейших, в котором соперник всегда будет защищаться изо всех сил и пытаться использовать минимальное преимущество. Это в сочетании с вниманием всего мира и создает высокое напряжение. Не будем забывать и о важной истине. Готовь лошадей к битве, но победа будет от Господа.

- Какие советы даете Яну Непомнящему перед игрой с Дин Лижэнем? Есть свои секреты между тренером и игроком?

- У нас с Яном есть свои секреты. За долгие годы совместной работы появились как свои шутки, так и способы взбодрить и успокоить. Все очень индивидуально, и важно чувствовать подходящий момент. При этом они настолько индивидуальные, что другой может на них и не отреагировать. Для меня самое важное-это состояние игрока. Чтобы его спортивное эмоциональное возбуждение было выше среднего. При этом если и доходит до точки кипения, то сразу же опускалось до необходимой нормы. Всегда стараюсь, чтобы Ян был максимально настроен на игру, и его мозг оставался гибким, готовым к любым ситуациям за доской. Порой хороший совет идет вместе с дебютной идеей, все в комплексе и придает необходимую уверенность перед важными поединками.

- Топ – 5 шахматистов всех времен?

- Карлсен, Карпов, Каспаров, Фишер и Крамник.

- Чего не хватило Александру Грищуку, чтобы стать номером один в России?

- Мы с Сашей Грищуком дружим с первого курса института, где вместе учились на кафедре шахмат. В 2014 году у Александра был рейтинг за 2800, наверное, это было достаточно, чтобы возглавлять и российский рейтинг-лист. Не думаю, что именно такую цель он видел наивысшей. Другое дело, если выйти на титульный поединок. Кто знает, может у Александра еще будет шанс, так как он на протяжении более 10 лет является одним из лучших шахматистов мира.

- Как вы оценивайте связь шахмат с покером?

- Когда покер только начинал появляться, я любил проводить время за этой игрой. Теоретическая подготовка, хороший счет вариантов, и большое влияние психологии. Здесь у покера и шахмат много общего. Александр Грищук в одно время входил в топ игроков и в покер, только совмещать профессиональную игру на самом высоком уровне, по мере развития покера стало невозможно.

- Человеческий мозг или компьютер?

- Для меня самое ценное — это общение между людьми. Конечно, я выбираю человеческий мозг.

- Можно обыграть профи, если не знать дебютов?

- Дебют всегда идет в связке с типовыми позициями миттельшпиля. Изучая ферзевый гамбит, вы осваиваете ключевые идеи структуры Карлсбада. Играя сицилианскую защиту, вы имеете дело с обоюдоострыми атаками и разносторонними рокировками. Не изучая дебют на хорошем уровне, вы не сможете прогрессировать в других стадиях игры. В таком случае можно обыграть профи, но это скорее будет математической погрешностью.

- Расскажите про проблемы миттельшпиля . Как не растеряться в нужный момент?

- Игорь Аркадьевич Зайцев, когда тренировал Анатолия Карпова, замечал, что в отличие от других игроков, ему был дан выбор в любимой испанской партии из двух-трех продолжений при обдумывании хода во время партии. Это не только проявление таланта, но и упорная работа над типовыми идеями и планами в дебюте и возникающем миттельшпиле. Ответ будет достаточно прост — вам необходимо больше работать и изучать классическое наследие и тогда все будет под контролем за доской.

- Дебют Гроба имеет право на существование?

- Вовремя блиц партий с Сашей Грищуком на первых курсах института мы часто рассуждали на такие философские темы. Если вы ставите перед собой самые амбициозные цели и хотите стать чемпионом мира, необходимо проявлять уважение не только перед соперником, но и перед шахматной игрой. Играя такой дебют, вы словно декларируете обратное. Я никогда не начинал партию ходом 1.g4, даже в дружеской блиц партии.

- Как у Андрей Есипенко получилось обыграть Магнуса Карлсена три раза?

- Самой важной для Андрея стала первая победа в классические шахматы в Вейк-ан-Зее. Магнус слишком хотел навязать борьбу и с самого начала партии уклонялся от солидных продолжений. Андрей предвидел такой сценарий при подготовке и, обладая высоким классом, в сочетании с классической постановкой партии сумел реализовать преимущество. Последующие победы приходят намного проще. Здесь вспоминается вопрос из ЧГК : Французы шутят, что поцелуй молодой девушки можно сравнить с молодыми огурчиками, набитыми в банке. Cмысл этой шутки заключается в том, что трудно получить первый поцелуй молодой девушки, зато остальные достаются без труда.

- По вашему мнению, почему Есипенко часто находится заграницей?

- Вы имеете в виду предстоящий турнир в Дюссельдорфе? Здорово, что у Андрея есть приглашения на столь значимые международные соревнования. Желаю ему большой удачи и искренне за него болею!

- Проблемы шахмат в настоящий момент?

- У шахмат большая конкуренция в виде гаджетов и других игр, при этом наша игра предусматривает развитие мышления и личности. Борьба с читерством — это серьезная проблема.

- Как заинтересовать ребенка заниматься шахматами?

- Ребенку важно показать всю красоту шахмат, геометрию фигур, погрузить в историю. Требуется большое внимание родителей и первого тренера. Шахматы — это не просто игра, а отличный способ проведения времени детей и родителей, бабушек и дедушек. При этом ребята говорят на одном языке со взрослыми, и здесь нет никаких барьеров, уважение к игре и правилам закладываются с самого начала.

- Испанская или итальянская партия?

- Для меня это испанская партия, здесь больше классического наследия и она встречается практически во всех матчах на первенство мира.

- Почему сицилианскую защиту выбирают большинство шахматистов?

- Сицилианская защита — веселый дебют, можно всегда проявить свою творческую натуру, и заодно поставить мат лучшим из лучших.

- Каро-Канн или сицилианская защита?

- Сицилианская защита!

- Как обыграть Магнуса Карлсена?

- Если мы говорим о победе в классических шахматах, то вам необходимо провести на самом высоком уровне все три стадии шахматной партии и держать концентрацию до самого конца. Магнус будет делать каждый ход на семь баллов из десяти, а вам необходимо быть готовым выбивать восемь и девять баллов! Для меня в этом плане образцовая победа Яна над Магнусом в Вейке 2011 года. Я видел, как на протяжении всей партии у Яна горели глаза. В тот день ему удалось раскрыть свой талант полностью и сыграть одну из лучших игр в карьере.

- С каким видом спорта можно объединить шахматы?

- Возьмите футбол, баскетбол, теннис, бильярд и другие виды спорта. Часто ведущие спортсмены говорят, что их вид спорта — это шахматы в движении. На сборах мы часто проводим время за всеми видами спорта! Любые сочетания возможны, нужно больше экспериментировать и выбирать наиболее удачные варианты!

- Существует ли в профессиональных шахматах понятие «некрасивой игры»?

- Шахматы — это джентльменский поединок. Любое поведение за доской, которое не подходит под это определение, и будет выглядеть, как некрасивая игра.

- Что нужно сделать, чтобы популярность шахмат выросла?

- Шахматы — отличный инструмент развития мышления, необходимо больше единомышленников в этом деле. В мире есть события, такие как матч на звание чемпиона мира, фильмы и сериалы про шахматы — они являются мощным катализатором для популяризации шахмат. Современные шахматы требуют систему, которая сможет всегда обеспечить начинающих людей знаниями, игроков турнирами, а тренеров площадкой для передачи знаний — это станет фундаментом активной и долговременной популярности шахмат.

- Влияет ли увлечение Сергея Карякина политикой на его профессиональную деятельность?

- Совмещение любой деятельности влияет на вашу профессию. Это его личное дело.

- Карякин как шахматист себя достаточно проявил и стоит завершать профессиональную карьеру?

- Для меня было большой честью помогать Сергею на шахматном пути, включая турнир Претендентов и матч на первенство мира против Магнуса Карлсена. Всегда поражало умение Сергея проявлять стойкость в защите и концентрацию в самых непростых ситуациях. Во время матча на первенство мира в Нью-Йорке у нас было 3 номера на этаже. Сергей сам выбрал для доктора самый большой номер, для меня средний, а для себя оставил самый маленький, где порой было достаточно прохладно. Такой спартанский подход позволял спасать самые безнадежные позиции против лучшего шахматиста в мире. При большой работе над шахматами и возможностями игры против лучших шахматистов мира у Сергея остается высокий потенциал для спортивного роста.

- Есть ли в шахматном мире деление на команды?

- Команды образуются, когда начинается борьба за наивысший титул чемпиона. Есть общие принципы работы, которые увеличивают эффективность труда и обеспечивают как прогресс игрока, так и его результативность на турнирах. При этом всегда все происходит по индивидуальному пути развития. С Сергеем уже работала на тот момент сильная тренерская связка с Юрием Дохояном и Александром Мотылевым. И к турниру Претендентов в Москве мы уже подошли одним сильным коллективом. С Яном у нас долгие годы работал успешно тандем. Перед началом турнира Претендентов в Екатеринбурге команда стала усиливаться, и уже во время самого важного турнира мы работали как один механизм. При этом в команде важно, чтобы каждый работал на своем поле, и во время самых ответственных стартов уже дополнял друг друга и вместе выводили игрока на голевую позицию.

- Когда, по-вашему, в Россию вернется шахматная корона?

- Немного странно отвечать на такой вопрос в предверии матча с участием Яна.

- Кто в шахматах выигрывает чаще — интуитивный игрок или аналитик?

- Аналитик тоже может обладать хорошей интуицией. Например, блестящий аналитик с большим стратегическим мышлением Владимир Крамник, всегда мог с большой точностью оценить позицию на доске. Для меня скорее антиподами в шахматном подходе были всегда Гарри Каспаров и Анатолий Карпов. Каспаров был больше увлечен аналитической работой, погружением в планы сторон, проработкой стратегии. Анатолий Карпов — это гениальный игрок, для которого важен именно сам процесс игры. Его не столько интересовала шахматная истина конкретной позиции, а было важно переиграть соперника, несмотря на позицию и на показатели циферблата часов.

- Читерство в шахматах. Как с ним бороться?

- Борьба с читерством — важный элемент безопасного существования шахматной игры и участия в турнирах. Я за клубную систему развития игры. Представьте, что известный шахматист становится лицом клуба, за которым прикреплены и другие игроки. Если кто-то хочет рискнуть репутацией условно Фабиано Каруана, ему сперва объяснят все внутри клуба, а потом уже вынесут на суд общественности. Клуб отвечает за каждого игрока — это понятная система, которая может работать при любом развитии технологий и нашей игры. Проблема заключается и во взаимоотношении между людьми, когда становится меньше доверия. Важно бороться с читерством, но делать это наиболее рационально. Нам необходимо вкладывать больше в личные отношения, установлении мостов, а не гоняться за очередным читером, который получил подсказку во время онлайн-блица.

- Невозможные ходы в шахматах. Один невозможный в профессиональных шахматах, и ты выбываешь. Стоит ли сделать два невозможных? Есть же эмоциональный аспект.

- Стоит отметить, что невозможный ход наказывается столь строго только в блиц, а в классические шахматы вам будет сделано предупреждение, и предусмотрен небольшой штраф по времени. В какой-то момент правила шахмат пошли на ужесточение. Вспоминается блиц партия между Магнусом Карлсеном и Эрнесто Инаркиевым, где случился достаточно курьезный эпизод со взаимными шахами, которые были уже невозможны по правилам. Присуждать ли сразу победу в такой ситуации? Я всегда за здравый смысл, и, если логическая цепочка партии была резко нарушена, стоит дать второй шанс игроку.

- Алексей Дреев сказал, что шахматы действуют на психику (свои особенности, как в любом профессиональном виде спорта). Вы согласны?

- Влияние на психику есть, но скорее положительное и давайте не будем забывать, что шахматы предотвращают болезнь Альцгеймера. На какие-то эмоциональные проявления скорее влияет результат, но это есть и в любом другом виде спорта. Основное отличие, когда вы занимаетесь спортом с физической активностью, вы можете отдохнуть за игрой в шахматы. Для нас все с точностью наоборот, необходимо хорошее переключение от постоянной работы мозга. При этом важно сохранять энергию на протяжении всего турнира, как здесь не вспомнить советы Михаила Ботвинника о распределении нагрузки во время соревнования.

- Быстрые шахматы, блиц или классика? Некоторые гроссмейстеры сказали, что от долгих шахмат они устали. Магнус вообще выразился, что его «тошнит» от классических шахмат.

- Магнус любит делать свои высказывания максимально яркими. При этом, кто вспомнит, кого Карлсен побеждал в онлайн турнирах при игре в блиц? Все его знают благодаря победе в матчах на первенство мира по классическим шахматам. Каждый вид шахмат по-своему хорош и ценен. Классика — это прекрасный инструмент для образования, а для телевидения и интернет платформ самый быстрый контроль времени наиболее зрелищен.

- Кто из шахматистов главный конкурент Магнусу?

- Магнус — уникальный чемпион, мне бы не хотелось делать каких-то громких заявлений о возможной конкуренции с ним.

- Есть отличия между поколениями молодых и опытных шахматистов?

- В шахматах можно часто встретить борьбу поколений, как ни в одном другом виде спорта. Помните, как Виктор Корчной побеждал восходящую звезду Фабиано Каруана? Опытным шахматистам присуще опираться на свои знания и опыт, а молодые берут своей энергией и скоростью. «С молодежью- в эндшпиль», такой постулат гласила советская шахматная школа. В наши дни уровень образования настолько вырос, и обмен опытом между специалистами происходит постоянно, что такой тезис уже не работает. Опытным шахматистам приходится идти в ногу со временем, и постоянно обновлять версию Стокфиша. Сейчас намного меньше происходит расслоения по возрасту. Молодые, опытные и более опытные — мы все в одной лодке и идем в ногу со временем!

- По вашему мнению, чем женские профессиональные шахматы отличаются от мужских?

- Имея опыт работы в мужской и женской сборной России, есть с чем сравнивать и всегда это безумно интересно! Разница есть не только в игре, но и в подходе к обучению. Девушки всегда более дисциплинированные, структурно осваивают материал и больше работают с тренером, чем между собой. У мужчин — наоборот, при хорошей системе подготовки развитие идет наиболее хаотично. Одна позиция может вызвать огромный интерес, и за совместным анализом можно будет провести ночи напролет. Интересно, что Китайская школа решила объединить при обучении мужчин и женщин. Образовав тройки, где работают двое мужчин и женщина, а напутствие ведет тренер. Такой метод применяет и Елена Вяльбе в лыжных гонках, называя смешанные тренировки очень эффективными. В этом плане нам есть чему поучиться у китайской школы. Перенимая опыт друг у друга, мы совершенствуем методику обучения на всем шахматном пути развития. У нас прекрасные и талантливые девушки, смотреть за игрой и помогать им большая привилегия!