Клементий Сычев: Каймер — главное разочарование турнира в Дюссельдорфе

«После четырех туров в Дюссельдорфе лидирует Левон Аронян, на его счету три очка из четырех, игра производит хорошее впечатление. Черными он спокойно удерживает позиции без каких-либо проблем, белыми ему удалось победить в творческой партии Прагнанадху и воспользоваться неуверенной игрой Абдусатторова. Пока что Левон выглядит очень хорошо. Я уверен, что он дальше может продолжить сильно играть.
Второе и третье место делят Уэсли Со и Гукеш. Если Со уже известен как стабильный игрок, то Гукеш еще новичок в этой элитной компании, но может играть хорошо. Со воспользовался ошибкой Дуды, который неаккуратно разыграл дебют. Уэсли легко победил, что характеризует его надежный стиль игры.
Четвертые и седьмые места делят Аниш Гири, Ян Непомнящий, Андрей Есипенко и Нодирбек Абдусатторов. Про каждого стоит поговорить отдельно. Аниш Гири недавно выиграл супертурнир в Вейк-ан-Зее, что прибавило ему сил и уверенности. Но пока в этом турнире ему не удалось одержать победу, хотя в партиях с Непомнящим и Есипенко были неплохие шансы. Может еще прибавить.
У Яна Непомнящего на счету два очка из четырех, без побед. Надо учесть какое сейчас на него оказывается давление (претендент на титул чемпиона мира). Он не имеет право раскрывать свои дебютные, тайные заготовки. На нем лежит большая ответственность за выступление в соревновании. Даже если турнир удастся не очень хорошо, то ничего страшного не произойдет. Гораздо важнее выйти на пик формы к самому матчу на первенство мира.
Было много случаев, когда перед турниром претендентов Аронян и Фабиано Каруана показали превосходные результаты в Вейк-ан-Зее, но неуверенно провели турнир претендентов, где не смогли отобраться на матч с Магнусом Карлсеном.
Андрей Есипенко выступает достаточно неплохо. Потерпел разгромное поражение от Нодирбека, но на его счету победа над Винсентом Каймером в нервной борьбе. Также удалось удержать неприятную позицию против Аниш Гири. Андрей может прибавить, и это хороший знак, что российский спортсмен выступает на турнире в Германии.
Нодирбек Абдусатторов блестяще проявил себя на супертурнире в Вейк-Ан-Зее. Хотя он и не занял первое место, проиграв последнюю партию.
Уверенность в себе, необходимая для спортсмена такого уровня, играет злую шутку. В частности, он совершенно безобразно проиграл партию Левону Ароняну. Очень рискованно разыграл дебют в партии с Яном Непомнящим, но, к сожалению, Ян не использовал свои возможности.
Надо сказать, что Нодирбек сильно прибавил. Ему еще предстоит адаптироваться к элитной среде и требования в данном турнире выше, чем в сильных швейцарках. Но ему такая задача по плечу.
Восьмые и девятые места делят Ян-Кшиштоф Дуда и Рамешбабу Прагнанадха. Дуда шахматист даровитый, победитель Кубка мира 2021 года. На мой взгляд, его дебютный нигилизм, недостаточная работа над дебютом часто приводит его к неприятностям. Уверен, если подтянуть дебют, то станет больше шансов в борьбе за высокие места.
Прагнанадха тоже одаренный шахматист. У него было тяжелое начало: две партии черными, которые Рамешбабу проиграл Ароняну и Гукешу, но он показал, что умеет держать удары. Одержал победу над Винсентом Каймером.
Главное разочарование турнира — Винсент Каймер. На его счету всего лишь одно очко из четырех без побед. Он славится хорошей дебютной подготовкой, но в первом туре не продемонстрировал это в партии с Андреем Есипенко», - сказал Сычев в личной беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.
Турнир проходит с 16 февраля по 25 февраля 2023 года. Всего 10 участников, круговая система.
Состав: Ян Непомнящий (Россия, 2793), Аниш Гири (Нидерланды, 2780), Уэсли Со (США, 2766), Левон Аронян (США, 2736), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2734), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729), Доммараджу Гукеш (Индия, 2718), Винсент Каймер (Германия, 2690), Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2690), Андрей Есипенко (FID, 2675)
Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с 61-го.
источник: «Советский спорт»