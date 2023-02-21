Клементий Сычев: Каймер — главное разочарование турнира в Дюссельдорфе

Владимир Поткин: Непомнящий сильный духом спортсмен

Международный гроссмейстер, тренер сборной России по шахматам Владимир Поткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой рассказал о работе с Яном Непомнящим и объяснил, как обыграть Магнуса Карлсена. Также он назвал главную проблему в шахматах.