Решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля. Об этом ТАСС рассказали в среду в пресс-службе ФШР.

«Решение о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию будет принято 28 февраля на заседании Континентальной ассамблеи ACF», – сообщили в ФШР. Решение о переходе в было единогласно принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран.

Конституционная комиссия Международной шахматной федерации (FIDE), изучавшая возможность перехода ФШР в ACF, не нашла в таком переходе никаких нарушений и выпустила свои рекомендации. Согласно этим рекомендациям, совет FIDE должен принять решение о том, что ФШР может перейти из Европу в Азию.

«Теперь процесс перехода может завершиться на Континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации. Решение о переходе примут делегаты cаммита ACF 28 февраля. Делегацию Федерации шахмат России на саммите возглавит президент ФШР Андрей Филатов», – сообщили в пресс-службе ФШР.

Саммит ACF пройдет в Абу-Даби с 26 февраля по 3 марта.