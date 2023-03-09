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Научный сотрудник «Сириус»: У шахматистов высокие показатели подвижного интеллекта

Младший научный сотрудник научного центра когнитивных исследований Университета «Сириус» Маргарита Цепелевич рассказала о взаимосвязи когнитивной психологии и интеллектуального вида спорта – шахмат.
Научный сотрудник «Сириус»: У шахматистов высокие показатели подвижного интеллекта
09 марта 2023 13:05
автор: Дарья Савинова

- Используется ли когнитивная психология при изучении шахматной тактики? Если нет, вы ее бы рекомендовали?

- В основе изучения шахматной тактики, как и в основе изучения любого предметного поля, лежат процессы памяти. В связи с этим для повышения эффективности освоения тактики целесообразно использовать методы и приемы, способствующие формированию связей между нейронами, обеспечивающими хранение информации. Например, целостное и осмысленное обучение вместо механического дискретного.

Использование когнитивной психологии при изучении шахматной тактики в большой степени зависит от знаний преподавателя и шахматиста в данной области.

- Есть особенности мышления у шахматистов? Какие?

- Исходя из данных о том, что у шахматистов отмечаются более высокие показатели подвижного интеллекта, в повседневной жизни они могут успешнее использовать абстрактное мышление, распознавание закономерностей, индукцию и дедукцию.

- Как на психику влияют шахматы?

- С оговоркой о том, что дизайн большинства исследований данного вопроса далек от идеала, ряд работ (в том числе метааналитических) свидетельствует о том, что занятия шахматами способствуют развитию когнитивных функций и улучшению академических результатов. Некоторые авторы указывают на наличие положительного влияния шахмат на отдельные аспекты эмоциональной и социальной сферы, однако к подобным результатам следует относиться критически до появления убедительных подтверждений.

- Какой важный психологический фактор влияет на успешность шахматиста?

- Стрессоустойчивость и индивидуально-психологические факторы ее определяющие.

источник: «Советский спорт»
Научный сотрудник «Сириус»: У шахматистов высокие показатели подвижного интеллекта
Научный сотрудник «Сириус»: У шахматистов высокие показатели подвижного интеллекта
Младший научный сотрудник научного центра когнитивных исследований Университета «Сириус» Маргарита Цепелевич рассказала о взаимосвязи когнитивной психологии и интеллектуального вида спорта – шахмат.
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