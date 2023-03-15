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Валентина Гунина: В шахматах играем в рулетку

Международный гроссмейстер Валентина Гунина рассказала в интервью корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой о своей жизни помимо шахмат.
Валентина Гунина: В шахматах играем в рулетку
15 марта 2023 12:58
автор: Дарья Савинова

- В Лондоне на турнире по быстрым шахматам ты обыграла нескольких гроссмейстеров - мужчин. Что помогло победить?

- Многих. Помогло то, что они думают, как слоны! А если серьезно, когда женщины играют в мужских турнирах: быстрые шахматы, блиц, то понятие превосходства стирается.

- В шахматах есть понятие - везение?

- А то, как же! Мы играем в рулетку, только здесь еще подготовка играет важную роль.

- Были конфликтные ситуации с судьями?

- Лично я не припомню таких историй с моим участием.

- Ты интроверт?

- Есть немного. Но не такой сильный, как брат.

- Работа, соревнования. Удается ли находить время на себя?

- Это самая главная техника. Называется любящая доброта, поэтому я после ошибок себя не ругаю, а больше смотрю с тренером, где был допущен прокол.

- Как выглядит твой идеальный выходной?

- Лежать на мамином диване со своими питомцами. Почему на мамином? А потому что из маминой тарелки вкуснее. Еще люблю гулять с братом. Где? Да все равно где.

- Какие есть хобби, помимо шахмат?

- У меня много увлечений! Это: вышивание крестиком, и самообразование, обожаю историю и географию, походы по музеям и путешествия. Дальше продолжать? Как в известном анекдоте, короче я не замужем.

источник: «Советский спорт»
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