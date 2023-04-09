Больного раком шахматиста поймали с поличным в туалете. Он не знал про скрытую камеру

Развитие технологий помогло нечистым на руку шахматистам значительно разнообразить арсенал мошеннических трюков. Но сейчас на высоком уровне всячески борются с такими недобросовестными игроками.

Продвинутый программный софт помог вывести на чистую воду возрастного гроссмейстера, грубо нарушившего правила на международных турнирах.

Мошенника застукали прямо в туалете.

«Обнаружили веские доказательства мошенничества»

Шахматист Игорь Раусис родился в СССР, но в течение карьеры представлял многие страны. В 2019 году он был самым возрастным гроссмейстером в первой сотне рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Тогда ему было 58 лет.

Но в последние годы в карьере шахматиста наблюдалась аномалия. За шесть лет рейтинговый уровень Раусиса вырос на 200 пунктов. Обычно в таком возрасте наблюдается обратная тенденция. Также шахматист старательно подбирал турниры, отдавая предпочтение небольшим соревнованиям.

Всё это привлекло внимание к Раусису со стороны проверяющих органов FIDE. Партии игрока стали изучать при помощи специального софта, разработанного в Государственном университете Баффало профессором Кеннетом Риганом. Эта программа при помощи статистических методов подтвердила использование компьютерных движков в партиях гроссмейстера.

За Игорем стали пристальнее следить, и вскоре это дало плоды. На турнире в Страсбурге, где гроссмейстер представлял Чехию, его поймали с поличным. Во время посещения туалета шахматист воспользовался телефоном, чтобы посмотреть правильные ходы. Помогла раскрыть обман скрытая камера.

Естественно, пользоваться девайсом строго запрещено на шахматных турнирах. Это очень серьёзное нарушение правил. Мало того, их запрещено проносить на место проведения соревнований. Раусис сразу же попал в руки судей, которые обнаружили у него смартфон. После этого вопиющего случая мошенничества FIDE даже выпустила заявление.

— FIDE официально подтверждает, что во время третьего раунда открытого турнира в Страсбурге гроссмейстер Игорь Раусис был осмотрен арбитрами, которые обнаружили веские доказательства мошенничества с помощью электронного устройства. Раусис в публичных комментариях признался, что использовал смартфон для получения подсказок во время игры, — говорилось в заявлении федерации.

Отпираться не было смысла, ведь шахматиста поймали с поличным. Федерация начала в отношении Раусиса расследование. По его итогам игрок получил шестилетнюю дисквалификацию. Также его лишили звания гроссмейстера. Недостойный поступок шахматист объяснил весьма странно.

— Вчера я просто потерял голову. Я подтвердил, что использовал телефон во время партии. Что ещё скажешь? Да, я устал после утренней партии, и на меня сильно повлияла активность обвинявших меня пользователей Facebook. Мой вчерашний поступок станет хорошим уроком, но уже не для меня — это была моя последняя шахматная партия, — приводит слова Раусиса портал chess.com.

Также бывший гроссмейстер пытался смягчить отношение шахматной общественности, рассказав об онкологическом заболевании, которым страдает много лет.

Действительно, Раусис больше не играл на официальном уровне. Зато через год на турнире в Латвии появился очень похожий на него игрок, но звали его уже Иса Касими. Опознал шахматиста известный латвийский гроссмейстер Артурс Нейксанс. Не помогла Расиусу и попытка скрыть лицо за медицинской маской.

Касими не стал отрицать факт смены имени и фамилии, а также получение нового паспорта. Но, как ни странно, шахматист не нарушил правила отстранения FIDE. Он принял участие в турнире с одобрения организаторов. Это стало возможным из-за того, что соревнования не были рейтинговыми.

Дисквалификация Касими истекает только в 2025 году. Пока неизвестно, продолжит ли Иса выступления на высоком уровне, ведь ему будет уже 64 года. В таком возрасте даже самые титулованные шахматисты играют в крупных турнирах с большой редкостью.