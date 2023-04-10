Начало положено

«За этот приз будут бороться лучшие гроссмейстеры мира»

Для Казахстана такое масштабное событие впервые. На церемонии открытия зачитали обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Прозвучали приветственные слова главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича.

«За этот приз будут бороться лучшие гроссмейстеры мира. Они будут сражаться, чтобы стать следующим чемпионом мира. Оба гроссмейстера ждали этот матч всю жизнь. Они будут вкладывать все свои силы, весь талант, чтобы выиграть. Миллионы зрителей по всему миру будут наслаждаться этим матчем.

Надеюсь, что этот матч подарит мотивацию миллионам детей начать играть в шахматы. Шахматы прокачают их способности, сделают их лучше, чем они есть сейчас, а они, в свою очередь, изменят этот мир к лучшему.

Я завидую каждому ребенку, каждому любителю шахмат, каждому, кто придёт сюда на матч, каждому, кто сможет увидеть минуты бесстрашия, минуты успеха на этом матче. Желаю каждому участнику успеха и соревновательного духа».

Необычная жеребьевка

Жеребьевка проходила интересным способом: за гроссмейстеров цвет фигур выбирала механическая рука робота.

Перед роботом стояла чаша, в которой было 180 шахматных фигур: 90 белых и 90 черных. Первому шахматисту нужно было назвать белый или черный цвет, а затем вместе с главным арбитром матча Небойшей Бараличем с помощью планшета запустить робота. Если механическая рука вытаскивала цвет, загаданный гроссмейстером, то на втором шаге выбор цвета происходил для него же. Если другой цвет – то для его соперника.

Потом робот просто вытаскивал фигурку. Какой цвет выпал – тем и будет играть гроссмейстер, для которого проходит второй этап жеребьевки.

Жеребьевку начали с Яна Непомнящего. Шахматист загадал белый цвет, и робот вытащил белую пешку. Это означало, что для Яна жеребьевка продолжается, какую фигуру механическая рука вытащит на втором этапе – тем цветом и играть российскому шахматисту.

Робот достал белый цвет. Это означало, что в первой партии именно Ян будет играть белыми фигурами.

Сыграна первая партия

Первая партия матча Ян Непомнящий – Дин Лижэнь завершилась вничью

В воскресенье 9 апреля в Астане была сыграна первая партия матча на первенство мира между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай). В присутствии президента ФИДЕ Аркадия Дворковича символический первый ход сделал министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов. Он передвинул пешку с d2 на d4. Как только торжественная церемония закончилась, Ян вернул ферзевую пешку на место и походил: е2-е4.

Международный мастер Владимир Барский прокомментировал первую партию: «Гроссмейстеры разыграли испанскую партию, где уже на 6-м ходу Ян удивил соперника, разменяв «испанского» слона на коня с6. Эта вариация разменного варианта с потерей белыми темпа (поскольку слон вначале отступает на а4 и только потом бьет на с6) встречается заметно реже, чем немедленное 4.Bxc6, но тоже не лишена яда. Похоже, для Лижэня это продолжение оказалось сюрпризом, и по итогам дебюта он получил несколько худшую позицию без контригры.

Впрочем, разноцветные слоны обеспечивали черным солидный запас прочности, несмотря на давление белых на пункт с7 и лучшую пешечную структуру. Комментаторы англоязычной трансляции 15-й чемпион мира Виши Ананд (Индия) и многократная чемпионка США Ирина Круш заблаговременно начали обсуждать перспективы эндшпиля, в котором белые выигрывали пешку, но у противников остаются на доске только по ферзю и слону. Окончание выглядело почти ничейным, однако Ананду удавалось снова и снова находить ресурсы за белых, благодаря которым они сохраняли шансы на победу. Впрочем, Ян избрал иной, подчеркнуто солидный план: он соглашался на размен ладей только при условии изменения своей пешечной структуры, а менять коней и вовсе не спешил.

Похоже, спокойное течение борьбы немного убаюкало Дин Лижэня, и на 25-ходу он допустил серьезную неточность, добровольно ослабив свой ферзевый фланг. Ян тут же этим воспользовался: сам разменял ладьи и ворвался ферзем в неприятельский лагерь. На 29-м ходу у белых появилась возможность выиграть пешку, причем был выбор – забрать пешку а5 или пешку с5. Правда, и в том, и в другом случае черные могли активизировать фигуры и получить определенную контригру.

Ян надолго задумался и избрал третий путь: попытался сыграть на удушение неприятельских фигур при равном материале на доске. Однако Дин, который славится своим упорством в защите, и здесь сумел ловко перегруппировать свои силы и удержать довольно неприятную позицию. Партия завершилась вничью на 49-м ходу».