«Как медведь с тигром бьется». Гроссмейстер Шипов – о «зверской борьбе» Непомнящего и Лижэня

Гроссмейстер Сергей Шипов рассказал, чем отличается матч за звание чемпиона мира по шахматам-2023 от предыдущих чемпионатов мира. Он отметил, что соперники играют агрессивно и используют разнообразные дебютные подготовки.
– Нужно отметить боевитость шахматистов. За последние десятилетия мы привыкли, что известные гроссмейстеры действуют осторожно, аккуратно и главный принцип – не проиграть. В предыдущих матчах результативность игр была низкой. Примером служит матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруана, где все серьезные партии завершились вничью. Сейчас мы видим яркий антипод.
Я комментировал все девять партий и сказал в эфире фразу: «Здесь точно прольется чья-то кровь, потому что соперники не щадят друг друга». Их партии напоминают, как медведь с тигром бьется или Змей Горыныч с китайским драконом. Совершенно натуралистическая, зверская борьба – это главное отличие матча.
Также стоит отметить – это разнообразие дебютов в партиях. Потому что, во многих матчах игроки отстаивали свои любимые схемы. На данном чемпионате мира даже первый ход шахматиста уже загадка. Они могут играть открытые и закрытые дебюты и каждый раз показывать что-то новое. Партии не похожи друг на друга. Может возникнуть неожиданная пешечная борьба. Это интересно, поэтому не представляю любителей шахмат, которым может не понравится этот матч.
Хотя, некоторые ценители высокого искусства жалуются на то, что качество партий не соответствует их ожиданию. Но шахматисты живые люди, которые ошибаются. Формально можно сказать, что процент ошибок в этом чемпионате мира больше, чем в предыдущих. Но любители шахмат не учитывают характер игры. Дело в том, что когда ты играешь спокойно, то и позиции получаются спокойными. Но перед Непомнящим и Лижэнем стоит очень серьезная задача. В которой они набрасываются друг на друга, жертвуют фигуры и идут на риск. Тут даже самые топовые шахматисты могут ошибаться.
Призываю зрителей с пониманием относиться к игрокам. Ошибки – это часть игры. Надо получать удовольствие от просмотра партий и болеть за нашего парня.
– Какая из девяти партий больше всего запомнилась во время матча?
– Меня очень впечатлила пятая партия, когда Ян после поражения смог победить. Это был приятный сюрприз. Для Непомнящего характерно, что после поражения он становится нервным и снижает стабильность игры. Было опасение, что Ян после проигрыша будет в депрессии, но он сразу нанес удар. Это характеризует, что у него была хорошая подготовка.
– Как вы оцениваете уровень подготовки Дин Лижэня?
– Все последние годы активных выступлений Дин Лижэнь был выше по международному рейтингу чем Ян Непомнящий. Соперник очень серьезный, сильный и опасный. Понимаю, что некоторые зрители сейчас смотрят на экран и видят тщедушного паренька, у которого вечно грустное выражение лица. Он сильно расстраивается если что-то происходит не так. Но внешность обманчива, у Яна сильный соперник. С ним надо держать ухо востро. Считаю, что шансы на победу в матче у игроков равны.
– Кто из шахматистов больше всех ошибался за девять партий?
– Они оба ошибались. Ошибка ошибке рознь. Арифметический подсчет ошибок ни о чем не говорит.
– Чего не хватает Яну Непомнящему в собственном стиле игры?
– Яну стоит лучше защищаться и грамотно расходовать время. Легко говорить, но за доской нервы шалят. Сложно удержать ситуацию под контролем.
Всего шахматисты сыграли девять партий. В воскресенье, 23 апреля, борьба в столице Казахстана возобновится.