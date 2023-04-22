«Как медведь с тигром бьется». Гроссмейстер Шипов – о «зверской борьбе» Непомнящего и Лижэня

Гроссмейстер Сергей Шипов рассказал, чем отличается матч за звание чемпиона мира по шахматам-2023 от предыдущих чемпионатов мира. Он отметил, что соперники играют агрессивно и используют разнообразные дебютные подготовки.

– Нужно отметить боевитость шахматистов. За последние десятилетия мы привыкли, что известные гроссмейстеры действуют осторожно, аккуратно и главный принцип – не проиграть. В предыдущих матчах результативность игр была низкой. Примером служит матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруана, где все серьезные партии завершились вничью. Сейчас мы видим яркий антипод.

Я комментировал все девять партий и сказал в эфире фразу: «Здесь точно прольется чья-то кровь, потому что соперники не щадят друг друга». Их партии напоминают, как медведь с тигром бьется или Змей Горыныч с китайским драконом. Совершенно натуралистическая, зверская борьба – это главное отличие матча.

Также стоит отметить – это разнообразие дебютов в партиях. Потому что, во многих матчах игроки отстаивали свои любимые схемы. На данном чемпионате мира даже первый ход шахматиста уже загадка. Они могут играть открытые и закрытые дебюты и каждый раз показывать что-то новое. Партии не похожи друг на друга. Может возникнуть неожиданная пешечная борьба. Это интересно, поэтому не представляю любителей шахмат, которым может не понравится этот матч.

Источник фото: РИА Новости

Хотя, некоторые ценители высокого искусства жалуются на то, что качество партий не соответствует их ожиданию. Но шахматисты живые люди, которые ошибаются. Формально можно сказать, что процент ошибок в этом чемпионате мира больше, чем в предыдущих. Но любители шахмат не учитывают характер игры. Дело в том, что когда ты играешь спокойно, то и позиции получаются спокойными. Но перед Непомнящим и Лижэнем стоит очень серьезная задача. В которой они набрасываются друг на друга, жертвуют фигуры и идут на риск. Тут даже самые топовые шахматисты могут ошибаться.

Призываю зрителей с пониманием относиться к игрокам. Ошибки – это часть игры. Надо получать удовольствие от просмотра партий и болеть за нашего парня.

– Какая из девяти партий больше всего запомнилась во время матча?

– Меня очень впечатлила пятая партия, когда Ян после поражения смог победить. Это был приятный сюрприз. Для Непомнящего характерно, что после поражения он становится нервным и снижает стабильность игры. Было опасение, что Ян после проигрыша будет в депрессии, но он сразу нанес удар. Это характеризует, что у него была хорошая подготовка.

– Как вы оцениваете уровень подготовки Дин Лижэня?

– Все последние годы активных выступлений Дин Лижэнь был выше по международному рейтингу чем Ян Непомнящий. Соперник очень серьезный, сильный и опасный. Понимаю, что некоторые зрители сейчас смотрят на экран и видят тщедушного паренька, у которого вечно грустное выражение лица. Он сильно расстраивается если что-то происходит не так. Но внешность обманчива, у Яна сильный соперник. С ним надо держать ухо востро. Считаю, что шансы на победу в матче у игроков равны.

Источник фото: РИА Новости

– Кто из шахматистов больше всех ошибался за девять партий?

– Они оба ошибались. Ошибка ошибке рознь. Арифметический подсчет ошибок ни о чем не говорит.

– Чего не хватает Яну Непомнящему в собственном стиле игры?

– Яну стоит лучше защищаться и грамотно расходовать время. Легко говорить, но за доской нервы шалят. Сложно удержать ситуацию под контролем.

Всего шахматисты сыграли девять партий. В воскресенье, 23 апреля, борьба в столице Казахстана возобновится.