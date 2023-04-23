Доигрались до голых королей. Ян Непомнящий стал ближе на шаг к шахматной короне

В эти дни в Казахстане проходит матч за мировую шахматную корону. Главная звезда отказался померяться силами с россиянином Яном Непомнящим. Норвежец Магнус Карлсен не стал делать громких заявлений относительно национальной принадлежности нашего гроссмейстера, он высказался более дипломатично. Магнус давно стал поклонником быстрых шахмат, которые пропагандирует в своих стримах. Проигрывает он там чаще, чем в классическую версию, но именно этот драйв его и привлекает.

Именно из-за этого сформировалась пара Непомнящего и Лижэня. Китайский гроссмейстер многими экспертами назывался фаворитом этого противостояния. Но к десятой партии полного невероятных событий и лихих поворотов сюжета противостояния лидировал Ян – 5:4. И профессионалы шахматного искусства утверждают, что практически все партии были невероятно содержательны и несли в себе буквально голливудскую драматургию.

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Признанный в мире шахмат беспрекословным авторитетом, гроссмейстер Сергей Шипов комментирует на федеральном канале это противостояние. И в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» на пальцах объяснил, почему это одновременно и триллер, и боевик.

«Нужно отметить боевитость шахматистов. За последние десятилетия мы привыкли, что известные гроссмейстеры действуют осторожно, аккуратно и главный принцип – не проиграть. В предыдущих матчах результативность игр была низкой. Примером служит матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруана, где все серьезные партии завершились вничью.

Сейчас мы видим яркий антипод, – считает Шипов. – Я комментировал все девять партий и сказал в эфире фразу: «Здесь точно прольется чья-то кровь, потому что соперники не щадят друг друга». Их партии напоминают, как медведь с тигром бьется или Змей Горыныч с китайским драконом. Совершенно натуралистичная, зверская борьба – это главное отличие матча», – делится невероятной аналогией наш эксперт.

Источник фото: РИА Новости

На самом деле, мало кто ожидал, что это противостояние станет настолько захватывающим. И не только на доске. Многие поклонники шахмат, а также наша журналистская братия, горевали о том, что не будет схватки с норвежской звездой. Там можно было ожидать чего угодно, уже за пределами зала, в котором и проводятся партии. Магнус – невероятно горячий парень, всегда готов разжечь конфликт.

Но оказалось, что и без Карлсена есть кому подлить масла в огонь. Уже по ходу матча, да ещё и после долгожданной победной для Яна партии глава ФШР в интервью ТАСС заявил следующее: «Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».

Умеют же у нас поддержать своих, правда? Сложно предположить, что уважаемый Андрей Филатов имел ввиду. Возможно, он отреагировал на серию побед и поражений. Тогда в четырёх партиях соперники обменялись победами. Ну а затем, после ничьей белыми, россиянин добыл победу чёрными фигурами.

Источник фото: РИА Новости

Но перейдём к десятой партии, к которой Непомнящий снова играл чёрными и подошёл к ней, имея преимущество в одно очко, то есть, в одну победу. Для тех, кто не в курсе регламента: за победу присуждается одно очко, в случае ничейного исхода, гроссмейстерам достаётся по 0,5. Всего запланировано 14 партий. Победу одержит тот, кто наберёт больше очков.

Ян не форсировал события и в спокойной и уверенной манере «засушил», как говорят игровики, эту партию. Лижэнь не был похож на себя. Накануне стало известно, что кто поделился (слил) в публичное пространство информацию о тренировочных партиях (читай, заготовках) китайского мастера. И Яну хватило уверенности и выдержки, чтобы добыть нужный ему результат.

Залихватских атак и неожиданных, порой рискованных решений, мы в этой партии не увидели. И вряд ли увидим далее, если Дин не найдёт в себе внутренний огонь, который разожжёт интригу. Пока же китайский коллега Непомнящего быль настолько осторожен в своих решениях на доске, что не было понятно, кто же тут ведёт в счёте. Нет, попытка атаки была, но россиянин сумел свести на нет усилия китайского гроссмейстера.

Но даже тогда, когда стало понятно, что ничья неизбежна, соперники продолжали уничтожать фигуры друг друга. В итоге случился весьма редкий сюжет, когда оппоненты доигрались до «голых» королей. Да, в концовке случилась патовая ситуация, когда на доске остались только короли. Смысла продолжать не было, и Ян с Дином пожали друг другу руки.

Источник фото: РИА Новости

Мы допускаем, что у Лижэня есть мощный план на игру чёрными, нужно быть готовым ко всему. Пока же, за четыре партии до окончания (если, конечно, не случится общая ничья) матча, Ян выглядит всё увереннее и увереннее. Это не ему нужно рисковать и форсировать события.

И на пресс-конференции после партии Ян был спокоен даже после того, как его попытались вывести из себя неудобным вопросом. Да, возвращаемся к реплике Андрея Филатова. Непомнящего попросили прокомментировать это высказывание.

«Спасибо за хороший вопрос. Я бы не хотел подробно на этом останавливаться», – сказал Непомнящий.

А вот на вопросы по существу, Ян подробно рассказал о ключевом моменте в партии.

«Сыгранный сегодня вариант довольно часто применяется. Мой соперник его неоднократно играл. Мой ход Сc5 – это довольно редкий ход, его на высоком уровне ещё не играли. Он ведёт к более острым линиям, форсирует игру. Это выглядит немного пугающе, ты берёшь на себя чуть больше риска, но белые могут сделать не так уж много», – сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Источник фото: РИА Новости

Вторил россиянину и китайский мастер.

«Осталось всего четыре партии, и мне нужно выиграть как минимум одну, чтобы сравнять счёт. Пока у нас серия ничьих, но матч не завершён. Ход чёрных Сc5 был для меня большим сюрпризом. И мне нужно было разбираться, что это за идея, уже по ходу игры. Я пытался добыть какое-то преимущество, делал естественные ходы. Мой соперник, кажется, очень хорошо защищался, и у меня было не так уж много шансов на победу», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Ключевые эпизоды прошедшей партии обозначил для «Советского спорта» международный гроссмейстер и один из тренеров сборной России Владимир Поткин.

«Ян сегодня провёл профессионально партию. Дин Лижэнь выбрал линию английского начала, где и Ян имеет хороший опыт и знания. Ключевым моментом оказался момент, когда Ян справедливо оценил переход в эндшпиль. Внешне позиция белых смотрелась получше, но при спокойной игре чёрных ничейный результат был наиболее вероятен. И Ян сохранил хладнокровие и исполнил всё точно, сохранив выдержку до самого конца партии. Хорошая ничья чёрным цветом сохраняет больше сил на следующую партию», – рассказал Владимир Поткин.