А чего тянуть? Непомнящий и Лижэнь разыграли самую короткую партию

Яну Непомнящему и Дин Лижэню осталось сыграть четыре партии с классическим контролем времени. Непомнящий ведёт в счёте (5,5 на 4,5). Стоит отметить, что на кону не только статус чемпиона мира. Непомнящий и китайский гроссмейстер ведут борьбу за солидные деньги. Известно, что призовой фонд матча составляет € 2 млн.

Матч на первенство мира между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай) проходит с 7 апреля по 1 мая в Астане, Казахстан. По регламенту соперники играют 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го хода. Победителем объявляется игрок, первым набравший 7,5 очков. Если чемпион не определяется по итогам 14 партий, 1 мая будет сыгран тай-брейк.

Самая быстрая партия

Сегодня, 24 апреля, в Астане была сыграна 11-я партия. Белые фигуры были у российского шахматиста. Соперники разыграли испанскую партию. После 15-го хода на доске была равная позиция. Игра проходила в спокойном русле. Гроссмейстер Вишванатан Ананд высказался в социальных сетях о дебютном варианте.

«Вероятно, это отражает мою предвзятость, но мне очень нравится позиция белых. Мне кажется, ими легко играть», – сказал Ананд.

Источник фото: РИА Новости

Позже Лижэнь решил пойти в наступление на ферзевом фланге. Казалось, что белые получат перевес, но за несколько минут Непомнящий и Лижэнь разменяли почти все фигуры и перешли в ладейный эндшпиль с лишней пешкой у белых. Все шло к тому, что 11-ая партия станет самой быстрой партией матча по продолжительности. На доске почти не осталось фигур.

Спустя менее чем два часа игры на 39-м ходу соперники зафиксировали ничью. Ян сохраняет минимальный перевес в счете – 6:5.

НИЧЕГО В МАТЧЕ НЕ РЕШЕНО

Более быстрой партии на чемпионате мира по шахматам 2023 еще не было. Что это значит? Усталость, отчаяние или дело случая. Хотя в шахматах нет понятия «случай», ведь более расчетливую игру сложно представить. У Яна другая рубашка, но результат тот же…

Сам Непомнящий признался, что не доволен результатом.

«Испанская партия всегда даёт белым небольшое давление. Да, мы действительно играли похожую партию в Екатеринбурге на турнире претендентов, но сегодня Дин пошёл по другой линии. Я рассчитывал, что мы придём к ладейному окончанию с тремя пешками против двух, но это не получилось. Чёрные стояли очень крепко. Может быть, мне стоило играть чуть медленнее.

Нельзя сказать, что я доволен. Ни в коем случае. Был хороший характер борьбы. Но dxc4 было очень неудачным решением. С другой стороны, ничья – это в целом приемлемый результат в такой ситуации.

Впереди ещё три партии. Я должен показать в них всё что могу. Сейчас очевидно, ничего в матче не решено», – сказал россиянин на послематчевой пресс-конференции.

Источник фото: Федерация шахмат России

Ян играет на удержание счёта

Постоянный эксперт «Советского спорта» гроссмейстер, чемпион Европы по быстрым шахматам Алексей Дреев прокомментировал одиннадцатую партию.

«Не слишком интересная получилась партия. Такое ощущение, что Ян Непомнящий играл на удержание счета. 19-м ходом Ян форсировал многочисленные размены, которые привели к неизбежной ничьей. Вместо этого на 19-м ходу он мог сыграть Фе2 и поставить перед соперником некоторые проблемы. Он этого не сделал и предпочел переход в ничейное окончание. Это косвенно говорит о том, что сознательно или подсознательно Ян играет на удержание счета. Не рискует, правильная ли эта стратегия покажет время. Но она вполне логичная в данной ситуации, когда осталось мало партий».

Известный гроссмейстер Клементий Сычёв, постоянный эксперт «Советского спорта» заметил, что у Непомнящего были шансы обыграть соперника.

«Создается впечатление, что сказывается усталость после напряженных партий. Сегодня Ян оказал давление на позицию Дин Лижэня и имел шанс на преимущество, но он решил свернуть борьбу. Счет стал 6:5. Все зависит от того, как Дин в среду решит играть за белых», – сказал Сычёв.

Источник фото: Федерация шахмат России

Ключевые моменты для «Советского спорта» обозначил председатель правления Российской шахматной федерации, основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов.

«Ян разумно перешел в режим удержания. Задача – сворачивать любые поползновения Дина завязать борьбу. Сухие позиции без шанса проиграть.

Лижэню придется рисковать. По дебюту он готов значительно хуже Непомнящего, следовательно, ему придется идти на рискованные линии в надежде получить шанс на игровую позицию.

Если Ян где-то на 5 минут не сойдет с ума, все должно получиться», – рассказал Левитов.

В заключение, о готовности Яна к последним партиям нам рассказал международный гроссмейстер и один из тренеров сборной России Владимир Поткин.

«Ян всегда настроен на борьбу белым цветом, и эта партия не была исключением. Многое зависело от того, какую стратегию сегодня выберет Дин Лижэнь. Китайский спортсмен не стал рисковать, понимая что поражение может перечеркнуть амбиции в матче.

В классической испанской партии Ян завладел инициативой, но точной реакцией Дину удалось перевести игру в ничейный эндшпиль. Соперники уже порадовали нас яркими партиями. Думаю, что зрители поймут получившийся тайм-аут перед финишным отрезком.

Источник фото: РИА Новости

Нас ждёт важный финиш, и выходной сейчас вовремя! Есть все возможности набраться энергии и сил перед следующей партией. Дин Лижэню нечего терять, и он будет искать полнокровную борьбу. Мы готовы к такому сценарию и верим в Яна!», – поделился мнением с «Советским спортом» Владимир Поткин.

Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Российский гроссмейстер сыграет черными фигурами.