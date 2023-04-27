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Алексей Дреев: Возможно, одна из худших партий за всю историю матчей за мировую корону

Россиянин проиграл накануне китайскому гроссмейстеру, хотя имел ощутимое преимущество.
Алексей Дреев: Возможно, одна из худших партий за всю историю матчей за мировую корону
27 апреля 2023 13:04
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Гроссмейстер Алексей Дреев прокомментировал двенадцатую партию чемпионата мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

«Тяжело комментировать этот поединок. С первых ходов Дин пытался навязать неконкретную, манёвренную игру, уйти от дебютной подготовки. Ему это удалось, и выбор дебютного варианта, видимо, был правильный. На доске очень быстро возникла Карлсбадская структура с переменой цвета, которая уже однажды принесла успех Дину в этом матче.
Ян уже в самом дебюте очень странно отреагировал на дебютный выбор соперника, сыграв Cd7 шестым ходом. Почему не Кс6 – непонятно. Возможно, ему не нравилось 7.Cb5, но все же отдавать за бесплатно темп было странным решением. Хотя, причина поражения оказалась вовсе не в этом.

Учитывая формат комментария, я сконцентрируюсь лишь на главных ошибках черных, хотя у белых их было никак не меньше. 1-ая ошибка: 27...Лag8?,вместо этого выигрывало не простое и не сложное 27...Кf3 28.Фс6 Ке1 29.Фа8 Лg8 30.Фе4 Кс2 31.Фс2 Фh4 32.Фd3 f5!33.f3 fg434.Лg4 Лg435.Фg4 Фg4 36.hg4 b3!! c последующим Cа3! Возможно 36... b3!! не видел Ян.

Над ошибочным ходом 27...Лаg8? Ян потратил всего полторы минуты.2ая ошибка: 28...Сb8? Вместо этого легко выигрывало Кf5! Над оба этих ошибочных хода Ян потратил всего менее трех минут, таким образом, за короткое время он дважды упустил победу. При этом времени на обдумывание у него было более чем достаточно», – сказал Дреев корреспонденту «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Источник фото: РИА Новости

«И наконец третья решающая ошибка 34... f5??!, после которой белые просто забрали важную пешку и вовсе не поддается никакому разумному объяснению. Так что же все-таки это было

Мне кажется, нервы сдали не только у китайского шахматиста, который и в этой партии допустил ряд грубейших ошибок, но теперь уже и у нашего гроссмейстера. К финишу этого драматичного противостояния на первый план выходит уже не шахматная составляющая, а нервная система участников. Думаю, что по качеству игры обоих участников этот поединок один из худших за всю историю матчей за мировую корону».

Что будет дальше? Дальше победит тот, кто совладает со своими нервами, возьмет себя в руки и начнет показывать нормальную игру. Если этого не произойдет, то нас ждет что-то похожее на сегодняшнею партию напоминавшую перестрелку ковбоев в темной комнате, да еще и с завязанными глазами. Будем надеяться, что шахматное содержание вернется в матч, и оба эти бесспорно сильные и талантливые шахматисты возьмут себя в руки и покажут настоящую игру», – заключил гроссмейстер.

До его конца матча осталось провести две классические партии, Непомнящий и Лижэнь по очереди сыграют белыми фигурами, если счет останется ничейным, шахматисты проведут тай-брейк, в результате которого всегда есть доля случайности. 13-я партия идет в настоящий момент.

источник: «Советский спорт»
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