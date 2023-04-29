Непомнящий едва не «проспал» корону. Титул чемпиона решится в шахматных буллитах

Семь часов издевались над фанатами Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Почему издевались? Всё просто. Китайский гроссмейстер решил взять соперника измором. Он таким невероятным образом тянул время, что в какой-то момент Непомнящий задремал за столом. Это не шутка, наш парень реально задремал за работой. Хорошо, что это не нарушение дисциплины, победителя в итоге определит тай-брейк.

14 партий выдали Дин и Ян, но доехали в итоге до шахматных буллитов. Простите, нельзя не провести аналогий с финалом Кубка Гагарина, который завершился пареллельно с поединком Непомнящего и Лижэня. До «голых королей» матсера не доигрались, но нервишки друг другу пощекотали. Попытка провести пешку в ферзи от нашего спортсмена не прошла. И было бы странно, если это случилось.

И к чему мы пришли? Всё просто. 14 партий не выявили чемпиона. Следовательно, нужны буллиты. Ой, нет, пенальти. Нет, тай-брейк. Тем, кто интересуется этим противостоянием, мы расскажем, что больше не нужно семь часов наблюдать за тем, как гроссмейстеры пытаются испепелить шахматную доску. Всё будет очень быстро. Будет строгий лимит времени, никто не будет гулять в комнату отдыха, и нерв противостояния будет ощутим в прямом смысле этого слова.

Вы даже через экран сможете видеть это напряжение. Это серия пенальти, буллитов и всего, что может радовать и доставлять удовольствие шанатам шахмат. А для Яна и Дина это будет окончание худшего отрезка в их карьерах. Откровенно говоря, гордиться этим матчем за мировую корону ни один, ни другой не будут. Мы не пытаемся принизить значимость этого трофея, но чистая математика говорит о том, что это едва ли не самый провальный поединок с точки зрения количества ошибок на единицу времени.

Заходите к нам на огонёк, мы планируем уютный онлайн тай-брейка и комментарии крутых экспертов. Всё-таки, это главное событие года, в котором есть наш парень, который сегодня измотал китайского мастера по полной программе.