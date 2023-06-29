ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Король шахмат нарвался на жулика. Проиграл турнир и получил иск в 100 млн долларов

Суд встал на сторону Магнуса Карлсена, но неизвестно, скольких ещё гроссмейстеров облапошил аферист.
Король шахмат нарвался на жулика. Проиграл турнир и получил иск в 100 млн долларов
29 июня 2023 07:59
автор: Андрей Тупиков
автор фото: FIDE

Осенью прошлого года спортивные медиа сотрясала новость о том, что главный король шахмат планеты Земля Магнус Карлсен досрочно покинул турнир Grand Chess Tour в Сент-Луисе, да еще и после поражения от молодого американца Ханса Ниманна. Казалось, что вот и пришло то самое время, когда норвежцу бросил перчатку не то что равный по силе противник, а даже более одаренный в шахматном плане.

Через две недели после инцидента у Карлсена и Ниманна был еще один поединок на онлайн-турнире Champions Chess Tour. Не успев начаться, игра почти тут же закончилась… через два хода. И, вновь, поражением великого Магнуса. Прошло чуть времени и Магнус решил вывалить свои претензии на всеобщее обозрение.

Источник фото: Grand Chess Tour

Карлсен публично обвинил американца в читерстве, говоря по-русски, в элементарном мошенничестве.

«Знаю, что мое решение многих расстроило, я сам разочарован. Хочу играть в шахматы на самом высоком уровне на сильнейших турнирах. Моё мнение – жульничество и обман таят в себе угрозу шахматам. И организаторам соревнований необходимо работать над усилением мер по обеспечению безопасности для выявления всех возможных способов жульничества. Когда Ниманн был приглашен в последнюю минуту на Кубок Синкфилда 2022 года, я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от турнира до начала мероприятия», – в своих социальных сетях король шахмат прямо обвиняет соперника в жульничестве.

Ниманн тут же подал иск за причиненный ущерб своей репутации на 100 млн долларов. Адресатом стал чемпион мира, а также поддержавшие скандинава японский шахматист Хикару Накамура и сайт Chess.com (в ходе расследования, специалисты сайта выявили обман со стороны Ниманна в более чем в ста сыгранных партиях).

Источник фото: FIDE

Аналитическое сравнение производилось по факту сверки ходов Ниманна с ходами самых первых шахматных программ. Шахматный сайт также уповал на невероятный прогресс Ниманна в классическом рейтинге. Уроженец Сан-Франциско быстрее других сверстников поднялся в общем рейтинге с 2500 до 2700 пунктов. К этому он шел менее двух лет, опередив главных шахматных гениев Роберта Фишера, Магнуса Карлсена, Алиреза Фируджу.

Ханс со своим тренерским штабом все обвинения в читерстве отвергали и продолжают отвергать, приводя массу пустых сравнений и доводов относительно того, что Ниманн никого не обманывал. Но суд все это не убедило. Вскрывшиеся факты от Chess.com являются доказательством натурального мошенничества предприимчивого двадцатилетнего американца. The Wall Street Journal опубликовал отчёт, из которого следовало, что Ниманн, вероятно, жульничал в 112 партиях, включая несколько турниров с денежными призами.

Источник фото: Grand Chess Tour

Если описать суть аферы простым человеческим языком, молодой американец каким-то образом использовал во время партий алгоритмы шахматного компьютера. Как он это делал – не разглашается. Но можно предположить, что в его ухе мог быть миниатюрный наушник, в который ему передавали информацию и самых выгодных ходах в той или иной позиции.

Ханс Ниманн продолжает играть на шахматных турнирах ФИДЕ. Так, в 2022 году он участвовал в чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате-2022. В 2023 Ниманн посетил турнир на Кубок Казахстана по шахматам 2023. Разбирательство сомнительных партий Ниманна продолжается и есть вероятность, что в итоге его все-таки дисквалифицируют за мошеннические схемы.

источник: «Советский спорт»
Непомнящий едва не «проспал» корону. Титул чемпиона разыграют в шахматных буллитах
Непомнящий едва не «проспал» корону. Титул чемпиона разыграют в шахматных буллитах
Самый странный матч за шахматную корону перешёл в режим блица. Это точно будет ярко.
29.04.2023 19:59
Шахматы
автор: Игорь Брагин
Илья Левитов: весь матч – это ужасно. Дикий позор
Илья Левитов: весь матч – это ужасно. Дикий позор
Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» поделился мнением о состоянии Яна Непомнящего и Дин Лижэня.
28.04.2023 16:24
Шахматы
автор: Игорь Брагин
Алексей Дреев: возможно, одна из худших партий за всю историю матчей за мировую корону
Алексей Дреев: возможно, одна из худших партий за всю историю матчей за мировую корону
Россиянин проиграл накануне китайскому гроссмейстеру, хотя имел ощутимое преимущество.
27.04.2023 13:04
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт
Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт
Теперь остаётся надеяться, что российский гроссмейстер не падёт духом и сумеет собраться.
26.04.2023 16:14
Шахматы
автор: Дарья Савинова
А чего тянуть? Непомнящий и Лижэнь разыграли самую короткую партию
А чего тянуть? Непомнящий и Лижэнь разыграли самую короткую партию
Гроссмейстеры не стали напрягаться, а быстренько скатали ничью.
24.04.2023 18:01
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Доигрались до голых королей. Ян Непомнящий стал на шаг ближе к шахматной короне
Доигрались до голых королей. Ян Непомнящий стал на шаг ближе к шахматной короне
Дин Лижэнь выглядел потерянным. Неужели, сломался?
23.04.2023 20:45
Шахматы
автор: Дмитрий Пожидаев
«Как медведь с тигром бьется». Гроссмейстер Шипов – о «зверской борьбе» Непомнящего и Лижэня
«Как медведь с тигром бьется». Гроссмейстер Шипов – о «зверской борьбе» Непомнящего и Лижэня
Сергей комментирует чемпионский турнир за мировую корону и выявил для себя несколько удивительных нюансов.
22.04.2023 23:25
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Начало положено
Начало положено
Яркий свет, интрига и… церемония открытия в Астане (Казахстан), где претенденты на шахматную корону – Ян Непомнящий и Дин Лижэнь встретились друг с другом, чтобы начать бой за звание лучшего шахматиста планеты. После жеребьёвки было определено, Ян Непомнящий в первой партии сыграет белыми.
10.04.2023 12:23
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Больного раком шахматиста поймали с поличным в туалете. Он не знал про скрытую камеру
Больного раком шахматиста поймали с поличным в туалете. Он не знал про скрытую камеру
Известный гроссмейстер признал факт мошенничества, но хитрить не перестал.
09.04.2023 14:16
Шахматы
автор: Алексей Колесниченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.