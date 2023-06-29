Король шахмат нарвался на жулика. Проиграл турнир и получил иск в 100 млн долларов

Осенью прошлого года спортивные медиа сотрясала новость о том, что главный король шахмат планеты Земля Магнус Карлсен досрочно покинул турнир Grand Chess Tour в Сент-Луисе, да еще и после поражения от молодого американца Ханса Ниманна. Казалось, что вот и пришло то самое время, когда норвежцу бросил перчатку не то что равный по силе противник, а даже более одаренный в шахматном плане.

Через две недели после инцидента у Карлсена и Ниманна был еще один поединок на онлайн-турнире Champions Chess Tour. Не успев начаться, игра почти тут же закончилась… через два хода. И, вновь, поражением великого Магнуса. Прошло чуть времени и Магнус решил вывалить свои претензии на всеобщее обозрение.

Источник фото: Grand Chess Tour

Карлсен публично обвинил американца в читерстве, говоря по-русски, в элементарном мошенничестве.

«Знаю, что мое решение многих расстроило, я сам разочарован. Хочу играть в шахматы на самом высоком уровне на сильнейших турнирах. Моё мнение – жульничество и обман таят в себе угрозу шахматам. И организаторам соревнований необходимо работать над усилением мер по обеспечению безопасности для выявления всех возможных способов жульничества. Когда Ниманн был приглашен в последнюю минуту на Кубок Синкфилда 2022 года, я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от турнира до начала мероприятия», – в своих социальных сетях король шахмат прямо обвиняет соперника в жульничестве.

Ниманн тут же подал иск за причиненный ущерб своей репутации на 100 млн долларов. Адресатом стал чемпион мира, а также поддержавшие скандинава японский шахматист Хикару Накамура и сайт Chess.com (в ходе расследования, специалисты сайта выявили обман со стороны Ниманна в более чем в ста сыгранных партиях).

Источник фото: FIDE

Аналитическое сравнение производилось по факту сверки ходов Ниманна с ходами самых первых шахматных программ. Шахматный сайт также уповал на невероятный прогресс Ниманна в классическом рейтинге. Уроженец Сан-Франциско быстрее других сверстников поднялся в общем рейтинге с 2500 до 2700 пунктов. К этому он шел менее двух лет, опередив главных шахматных гениев – Роберта Фишера, Магнуса Карлсена, Алиреза Фируджу.

Ханс со своим тренерским штабом все обвинения в читерстве отвергали и продолжают отвергать, приводя массу пустых сравнений и доводов относительно того, что Ниманн никого не обманывал. Но суд все это не убедило. Вскрывшиеся факты от Chess.com являются доказательством натурального мошенничества предприимчивого двадцатилетнего американца. The Wall Street Journal опубликовал отчёт, из которого следовало, что Ниманн, вероятно, жульничал в 112 партиях, включая несколько турниров с денежными призами.

Источник фото: Grand Chess Tour

Если описать суть аферы простым человеческим языком, молодой американец каким-то образом использовал во время партий алгоритмы шахматного компьютера. Как он это делал – не разглашается. Но можно предположить, что в его ухе мог быть миниатюрный наушник, в который ему передавали информацию и самых выгодных ходах в той или иной позиции.

Ханс Ниманн продолжает играть на шахматных турнирах ФИДЕ. Так, в 2022 году он участвовал в чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате-2022. В 2023 Ниманн посетил турнир на Кубок Казахстана по шахматам – 2023. Разбирательство сомнительных партий Ниманна продолжается и есть вероятность, что в итоге его все-таки дисквалифицируют за мошеннические схемы.