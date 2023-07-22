Украинские чемпионки неожиданно заступились за россиян. Смелых девушек тут же наказали

Позиция Украины относительно участия россиян в международных турнирах хорошо известна. Местные национальные федерации уже больше года добиваются полного отстранения наших спортсменов, угрожая в противном случае бойкотировать те или иные старты.

Однако даже сейчас среди украинских спортсменов находятся те, кто не разделяет официальной точки зрения. Против огульной дисквалификации россиян неожиданно высказались две знаменитые шахматистки.

Анну и Марию тут же наказали за смелость.

Источник фото: FIDE

«Для нас позиция является странной»

Мария и Анна Музычук оставили большой след в истории украинского спорта. Прославленные шахматистки завоевали множество международных титулов: Мария в своё время стала 15-й чемпионкой мира среди женщин, а ее сестра – чемпионкой мира по блицу.

Весной 2022 года Львовская федерация шахмат стала собирать подписи для обращения в ФИДЕ. В своём письме организация выдвинула требования, уже ставшие стандартными: запретить проведение турниров в России и отстранить всех представителей страны от соревнований. К этим условиям, однако, добавилось ещё одно - по-настоящему вопиющее: украинцы призвали отправить всё руководством международной федерации в отставку, включая Аркадия Дворковича.

Под письмом оставили свои подписи все члены федерации, кроме сестёр Музычук.

Источник фото: Федерация шахмат Украины

Они заявили о том, что не поддерживают безумную инициативу и предложили несколько поправок. В частности – дисквалифицировать россиян лишь на время или ограничиться только теми, кто поддерживает правительство РФ.

Реакция областной федерации не заставила себя ждать: чиновники тут же оборвали связи с девушками.

– Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что «не все так однозначно» и что «не все русские плохие». Для нас такая позиция львовянок является странной, мы решили прекратить сотрудничество с ними, – говорится в заявлении Львовской федерации шахмат.

«Для чего нас так травить?»

С давлением на почве связей с Россией сестры сталкиваются не впервые. В 2019 году сестры Музычук отправились на женский чемпионат мира в Ханты-Мансийск, где Марии удалось завоевать бронзу. Однако, несмотря на успешное выступление, на родине девушку раскритиковали за сам факт поездки в соседнюю страну.

Источник фото: РИА Новости

Однако сестры отреагировали на негатив максимально хладнокровно:

– Мы поехали на чемпионат мира за собственные средств. Маричка заняла третье место и, конечно, за это не получила вознаграждения от Министерства, ведь это часть того самого приказа. Но вопрос в другом: для чего нас так «травить» перед этими соревнованиями? Было очень неприятно, что перед чемпионатом мира на нас вылили столько грязи, – приводит слова Анны Музычук Sports.ru.

В том же интервью спортсменка чётко объяснила позицию обеих сестёр. По словам Музычук, отказ от поездок в Россию, где регулярно проводятся наиболее конкурентные шахматные турниры, для профессионалов равен окончанию карьеры. Однако прислушиваться к девушкам на родине на стали.