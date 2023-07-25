Выскочил прямо из самолёта. Русский шахматист сенсационно бежал в США

На Игоря Иванова в СССР возлагали особые надежды. Молодой талант заявил о себе в конце 70-х, начав стремительное восхождение на шахматный олимп. Однако сам спортсмен, как выяснилось, своё будущее с Советским Союзом не связывал, мечтая построить карьеру за границей… И воспользовался шансом на побег во время одной из командировок.

Шахматист бросился в объятия чужой полиции прямо из самолёта.

Молодой бунтарь

Игорь родился в послевоенном Ленинграде. Игре в шахматы будущего гроссмейстера научила мама, когда тому было всего пять лет. Талант Иванова вскоре стал очевиден. Мальчик мгновенно схватывал принципы игры, показывал фантастическую память и сообразительность. Первой книгой в жизни спортсмена стал учебник по шахматам, а уже в восемь лет родители отдали его в секцию, где в нём сразу увидели перспективу.

Параллельно с шахматами Иванов ходил в музыкальную школу по классу фортепиано, где тоже был на хорошем счету. Мать спортсмена мечтала о том, чтобы её сын стал именно профессиональным музыкантом, однако направить Игоря не успела – женщина умерла, когда парню было всего 14 лет, оставив его сиротой.



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Доучивался Иванов уже в интернате, продолжая при этом самостоятельно заниматься шахматами. После окончания школы юноша поступил на математический факультет ЛГУ, но вскоре бросил вуз ради спортивной карьеры. Уже тогда Игорь прослыл в студенческой среде бунтарём-интеллектуалом: парень много читал и не боялся критиковать советскую власть. Уже тогда шахматист рассматривал вариант с побегом из страны, не видя для себя будущего в Союзе.

Оставив учёбу, Иванов переехал сначала в Таджикистан, а затем и в Узбекистан, начав активно выступать на внутренних соревнованиях. Уже в 1979 году Игорь обыграл на Спартакиаде чемпиона мира Анатолия Карпова, имея за плечами несколько побед на других всесоюзных соревнованиях. На следующий год яркому 33-летнему шахматисту позволили впервые в карьере отправиться в далёкую командировку: он должен был принять участие в турнире памяти Капабланки на Кубе. Эта поездка оказалась для спортсмена судьбоносной.

Побег с самолёта

Иванов сразу понял, что получил уникальную возможность навсегда покинуть СССР. Спьяну Игорь даже посвятил в планы своих друзей в Москве, откуда должен был вылетать самолёт на Кубу, но те не восприняли его слов всерьёз, тем более что на родине шахматиста ждала супруга. О желании сбежать спортсмен также сообщил Юрию Разуваеву, отправленному в ту же командировку, но сочувствовавший диссидентам спортсмен сдавать коллегу не захотел.

Антисоветские разговоры, однако, всё же не остались без внимания его окружения. Кто-то всё же позвонил в советское посольство на Кубе, передав сведения об Иванове, но и там придавать делу большого значения не стали… Как оказалось, напрасно.

Свой план Игорь реализовал на пути в СССР. Самолёт, направлявшийся с Кубы в Москву, должен был остановиться на дозаправку в Канаде. Когда судно приземлилось, Иванов воспользовался невнимательностью сопровождавших его агентов, и выскочил с борта с карманными шахматами подмышкой. Шахматист быстро отыскал в аэропорту Ньюфаундленда полицейских и заявил, что требует политического убежища. Сотрудники канадских органов удостоверились, что Игорь действует сознательно, и согласились ему помочь.

Убийственное пристрастие

Самолёт отправился в СССР без Иванова, а канадская сторона вскоре приняла решение о выдаче советскому шахматисту нового гражданства. Однако конечной точкой путешествия спортсмена соседняя страна – США. Обосновавшись в Монреале, он начал активно ездить на турниры в Штаты, после чего остался там жить навсегда.



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За границей советско-канадский шахматист выигрывал одно соревнование за другим, ведя при этом разгульный образ жизни. Иванов пристрастился к алкоголю ещё на родине, совершенно перестав сдерживать себя после побега. Игорь получал за победы солидные призовые, так что за ночь мог спустить на выпивку несколько тысяч долларов.

Именно из-за злоупотребления алкоголем Иванов со временем начал терять форму, так что к концу 90-х сосредоточился на тренерской работе. К тому моменту Игорь переехал в Юту, где жил в небольшом доме с новой женой Элизабет. В 2005 году у 58-летнего шахматиста было обнаружено тяжёлое онкологическое заболевание: он отважно боролся с раком, и в какой-то момент казалось, что болезнь начала отступать, однако спустя полгода после получения диагноза спортсмен скончался. Статус гроссмейстера был присвоен выдающемуся шахматиста незадолго до смерти.