ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Русская шахматистка разбила китайскую чемпионку мира. Впереди финал с украинкой

Александра Горячкина обыграла в полуфинале Кубка мира 16-ю обладательницу шахматной короны среди женщин, китаянку Тань Чжунъи.
Русская шахматистка разбила китайскую чемпионку мира. Впереди финал с украинкой
16 августа 2023 20:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: FIDE

Шахматы – тот самый редкий вид спорта, где ещё можно увидеть много играющих на самых серьёзных турнирах россиян. На Кубке мира, который в эти дни проходит в Баку, от нашей страны были заявлены и мужчины, и женщины. Однако всё сложилось таким образом, что до решающего матча добралась только Александра Горячкина. И, как! В полуфинальной схватке 24-летняя Саша обыграла 16-ю чемпионку мира среди женщин, китаянку Тань Чжунъи, занимающую 8-е место в мировом рейтинге.

А всё начиналось с того, что все взоры любителей шахмат были, конечно, направлены в сторону шахматиста №1 в России Яна Непомнящего. Именно на нашего неоднократного участника матчей за шахматную корону были основные надежды. Как играли остальные представители России – было делом десятым. Непомнящий начал неплохо, прошёл своих соперников в четырёх раундах, а в пятом свалился.

FIDE

В соперниках у Яна оказался крайне тяжёлый оппонент из Индии Видит Гуджрати. Нынче, шахматисты в Индии, как когда-то в СССР – можно отправить на любой турнир кого-то из двадцатки лучших в стране, и они определённо будут претендовать на главный титул. До решающих партий с Гуджарати, россиянин уже проходил на этом турнире представителя Индии (Нихала Сарина). Казалось, что и на этот раз ему улыбнётся удача. Но это шахматы, а здесь сонливое состояние и общая усталость играют едва ли не роковую роль. В итоге, очередной тай-брейк и наш главный фаворит поехал домой.

Правда, в Баку даже у такого мастодонта, как Магнус Карлсен были проблемы с соперниками. Так, в том же 4-м раунде, лишь на втором тай-брейке великий новержец смог одолеть 18-летнего немца Винсента Кеймера. Юный шахматист из Германии вгрызся в первую партию, воспользовался неожиданной ошибкой лучшего шахматиста мира. Во второй партии Карлсен ещё раз позволил себя зевать, но Винсент упустил возможность добиться самой значимой победы в своей недолгой карьере.

На тай-брейке Кеймер бился отчаянно. Были у него даже несколько отличный спасений уже практически безнадежных позиций, но он таки проиграл. В послематчевом интервью экс-чемпион мира не по-старинке заявил, что классические шахматы видится ему сильно скучными, однако он продолжает участие в турнире и уже вышел в предсказуемый финал.

FIDE

Но, за каждого вылетевшего мужчину приходится отдуваться женщинам. И тогда на Кубке мира засверкала звезда Александры Горячкиной. Наша талантливая девушка достаточно высоко котировалась перед началом турнира. В её активе уже была одна победа на представительном Гран-при. В отличие от Непомнящего, Саше удалось взломать индийское волшебство в ¼ финала, ей покорилась Харика Дронавалли. К тому моменту, из трёх выступавших на турнире наших девушек именно Александра осталась в гордом одиночестве. Ей же и предстояло отстаивать честь страны.

FIDE

Мало кто ставил на Горячкину в полуфинале с китайской обладательницей шахматной короны. Но россиянка справилась. Со счетом 1,5:0,5 Саша обыграла Тань Чжунъи и вышла в финал Кубка мира ФИДЕ, где есть вероятность, что ей в соперницы достанется трёхкратная чемпионка мира (дважды по блицу в 2014 и 2016 годах и по быстрым шахматам 2016 года) украинка Анна Музычук.

FIDE

Помимо шахматной составляющей, мировой спорт получит очередное политически ангажированное и скандальное соперничество. Но какое нам до этого дело, когда на кону стоит столько престижный титул, как Кубок мира. Ждём с нетерпением, когда закончится второй полуфинал Музычук и болгарки Нургюл Салимовой. Пока там ничья.

источник: «Советский спорт»
Крутая российская чемпионка перешла в сборную Польши. На родине её только поддержали!
Крутая российская чемпионка перешла в сборную Польши. На родине её только поддержали!
Алина принимала решение сердцем.
15.08.2023 14:03
Шахматы
автор: Сергей Колесников
Выскочил прямо из самолёта. Русский шахматист сенсационно бежал в США
Выскочил прямо из самолёта. Русский шахматист сенсационно бежал в США
Страна неожиданно лишилась очень талантливого спортсмена.
25.07.2023 08:00
Шахматы
автор: Сергей Колесников
Украинские чемпионки неожиданно заступились за россиян. Смелых девушек тут же наказали
Украинские чемпионки неожиданно заступились за россиян. Смелых девушек тут же наказали
Знаменитые шахматистки высказались против тотальной дисквалификации российских спортсменов.
22.07.2023 10:00
Шахматы
автор: Сергей Чиков
Русского шахматиста цинично ограбили по наводке милиции. Он посмел проиграть американцу
Русского шахматиста цинично ограбили по наводке милиции. Он посмел проиграть американцу
Один матч сделал из великого гроссмейстера врага народа.
04.07.2023 09:00
Шахматы
автор: Сергей Чиков
Король шахмат нарвался на жулика. Проиграл турнир и получил иск в 100 млн долларов
Король шахмат нарвался на жулика. Проиграл турнир и получил иск в 100 млн долларов
Суд встал на сторону Магнуса Карлсена, но неизвестно, скольких ещё гроссмейстеров облапошил аферист.
29.06.2023 07:59
Шахматы
автор: Андрей Тупиков
Непомнящий едва не «проспал» корону. Титул чемпиона разыграют в шахматных буллитах
Непомнящий едва не «проспал» корону. Титул чемпиона разыграют в шахматных буллитах
Самый странный матч за шахматную корону перешёл в режим блица. Это точно будет ярко.
29.04.2023 19:59
Шахматы
автор: Игорь Брагин
Илья Левитов: весь матч – это ужасно. Дикий позор
Илья Левитов: весь матч – это ужасно. Дикий позор
Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» поделился мнением о состоянии Яна Непомнящего и Дин Лижэня.
28.04.2023 16:24
Шахматы
автор: Игорь Брагин
Алексей Дреев: возможно, одна из худших партий за всю историю матчей за мировую корону
Алексей Дреев: возможно, одна из худших партий за всю историю матчей за мировую корону
Россиянин проиграл накануне китайскому гроссмейстеру, хотя имел ощутимое преимущество.
27.04.2023 13:04
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт
Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт
Теперь остаётся надеяться, что российский гроссмейстер не падёт духом и сумеет собраться.
26.04.2023 16:14
Шахматы
автор: Дарья Савинова
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.