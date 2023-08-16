Русская шахматистка разбила китайскую чемпионку мира. Впереди финал с украинкой

Шахматы – тот самый редкий вид спорта, где ещё можно увидеть много играющих на самых серьёзных турнирах россиян. На Кубке мира, который в эти дни проходит в Баку, от нашей страны были заявлены и мужчины, и женщины. Однако всё сложилось таким образом, что до решающего матча добралась только Александра Горячкина. И, как! В полуфинальной схватке 24-летняя Саша обыграла 16-ю чемпионку мира среди женщин, китаянку Тань Чжунъи, занимающую 8-е место в мировом рейтинге.

А всё начиналось с того, что все взоры любителей шахмат были, конечно, направлены в сторону шахматиста №1 в России Яна Непомнящего. Именно на нашего неоднократного участника матчей за шахматную корону были основные надежды. Как играли остальные представители России – было делом десятым. Непомнящий начал неплохо, прошёл своих соперников в четырёх раундах, а в пятом свалился.

FIDE

В соперниках у Яна оказался крайне тяжёлый оппонент из Индии Видит Гуджрати. Нынче, шахматисты в Индии, как когда-то в СССР – можно отправить на любой турнир кого-то из двадцатки лучших в стране, и они определённо будут претендовать на главный титул. До решающих партий с Гуджарати, россиянин уже проходил на этом турнире представителя Индии (Нихала Сарина). Казалось, что и на этот раз ему улыбнётся удача. Но это шахматы, а здесь сонливое состояние и общая усталость играют едва ли не роковую роль. В итоге, очередной тай-брейк и наш главный фаворит поехал домой.

Правда, в Баку даже у такого мастодонта, как Магнус Карлсен были проблемы с соперниками. Так, в том же 4-м раунде, лишь на втором тай-брейке великий новержец смог одолеть 18-летнего немца Винсента Кеймера. Юный шахматист из Германии вгрызся в первую партию, воспользовался неожиданной ошибкой лучшего шахматиста мира. Во второй партии Карлсен ещё раз позволил себя зевать, но Винсент упустил возможность добиться самой значимой победы в своей недолгой карьере.

На тай-брейке Кеймер бился отчаянно. Были у него даже несколько отличный спасений уже практически безнадежных позиций, но он таки проиграл. В послематчевом интервью экс-чемпион мира не по-старинке заявил, что классические шахматы видится ему сильно скучными, однако он продолжает участие в турнире и уже вышел в предсказуемый финал.

FIDE

Но, за каждого вылетевшего мужчину приходится отдуваться женщинам. И тогда на Кубке мира засверкала звезда Александры Горячкиной. Наша талантливая девушка достаточно высоко котировалась перед началом турнира. В её активе уже была одна победа на представительном Гран-при. В отличие от Непомнящего, Саше удалось взломать индийское волшебство в ¼ финала, ей покорилась Харика Дронавалли. К тому моменту, из трёх выступавших на турнире наших девушек именно Александра осталась в гордом одиночестве. Ей же и предстояло отстаивать честь страны.

FIDE

Мало кто ставил на Горячкину в полуфинале с китайской обладательницей шахматной короны. Но россиянка справилась. Со счетом 1,5:0,5 Саша обыграла Тань Чжунъи и вышла в финал Кубка мира ФИДЕ, где есть вероятность, что ей в соперницы достанется трёхкратная чемпионка мира (дважды по блицу в 2014 и 2016 годах и по быстрым шахматам 2016 года) украинка Анна Музычук.

FIDE

Помимо шахматной составляющей, мировой спорт получит очередное политически ангажированное и скандальное соперничество. Но какое нам до этого дело, когда на кону стоит столько престижный титул, как Кубок мира. Ждём с нетерпением, когда закончится второй полуфинал Музычук и болгарки Нургюл Салимовой. Пока там ничья.