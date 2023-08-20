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Создала себе проблемы и героически их решила. Русская шахматистка издевается над болгаркой?

Может, хватить трепать нам нервы? Саша, забирай Кубок мира.
Создала себе проблемы и героически их решила. Русская шахматистка издевается над болгаркой?
20 августа 2023 20:38
автор: Владимир Лазарев
автор фото: FIDE

Первая партия финала Кубка мира по шахматам, в котором за титул спорят россиянка Александра Горячкина и болгарка Нургюль Салимова, не могла не вызывать тревоги у болельщиков в нашей стране. Саша, играя белыми, отдала инициативу сопернице, но благодаря точной и безошибочной защите в решающие моменты смогла добиться ничьей.

Казалось бы, теперь преимущество переходит к Салимовой, ведь во второй партии — последней на этом турнире с классическим контролем времени — преимущество первого хода уже было у неё. Но нынешний розыгрыш Кубка мира получается во многом удивительным. Если начать перечислять партии, в которых обладательницы чёрных фигур смотрелись лучше, можно легко сбиться со счёта.

Ситуация вполне могла повториться и на этот раз. Дебют второй партии Александра провела уверенно, и уже совсем скоро компьютерные программы стали давать «минусовую» оценку — то есть, фиксируя преимущество игравшей чёрными Горячкиной. В принципе, то, что фигуры российской шахматистки развиты лучше, было видно и без подсказки электронного разума.

Теперь уже что-то придумывать нужно было Салимовой, если, конечно, она ещё надеялась на продолжение борьбы в понедельник в рамках тай-брейка. И Нургюль благодаря нескольким грамотным разменам смогла уравнять ситуацию на доске. После чего проблемы начались уже у Александры. Горячкина явно занервничала — чем-то другим объяснить потерю пешки, по сути, на ровном месте было сложно.

FIDE

Ситуация на доске развернулась на 180 градусов. Игра у Саши разваливалась буквально на глазах. Она всё дольше думала над каждым ходом, но преимущество Салимовой росло. Всё это очень напоминало недавний матч за шахматную корону с участием Яна Непомнящего. Тогда инициатива была полностью в руках российского гроссмейстера, но серия непонятных ошибок привела к тому, что титул достался его оппоненту из Китая.

Нельзя было не вспомнить и о том, что Горячкиной фатально не везёт в матчах за международные трофеи. В 2020 году она уступила в поединке за шахматную корону китаянке Цзюй Вэньцзюнь, а годом позже не справилась в финале Кубка мира с соотечественницей Александрой Костенюк. И вот история могла повториться вновь — от Саши стремительно ускользал ещё один престижный титул.

Спасение пришло откуда не ждали. Или ждали, но боялись поверить. Горячкина дотянула до контроля времени — и тут уже растерялась Нургюль. Она до последнего выверяла каждый ход, не будучи в силах поверить, что Саша не собирается сдаваться. И тем самым загнала себя в жесточайший цейтнот, после чего начала допускать ошибки одну за другой.

Чаша весов вновь качнулась на сторону Александры, которая, получив в эндшпиле лишнего коня, искала выигрышный вариант в лучших традициях Магнуса Карлсена — до 118-го хода. В итоге — ничья, которой в этой партии, казалось, случиться уже не могло. И теперь судьбу трофея решит тай-брейк, который назначен на понедельник.

источник: «Советский спорт»
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