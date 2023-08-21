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«Женская версия Карпова». Эксперт о триумфальной победе российской шахматистки на Кубке мира

Сергей Смагин отметил, что Александру Горячкину можно по праву назвать одной из лучших шахматисток в истории.
«Женская версия Карпова». Эксперт о триумфальной победе российской шахматистки на Кубке мира
21 августа 2023 20:30
автор: Никита Плохих
автор фото: FIDE

Российская шахматистка Александра Горячкина победила в Кубке мира, который проходил в Баку. В финале россиянка обыграла на тай-брейке представительницу Болгарии Нургюль Салимову. В эксклюзивному интервью «Советскому спорту» вице-президент Российской федерации шахмат Сергей Смагин разобрал последнюю партию Александры, сравнил ее выступление с партиями Непомнящего за шахматную корону и рассказал, на кого больше всего похожа Горячкина по стилю игры.

- Как оцените победу Горячкиной в последней партии? Насколько тяжелой она вышла? Могла ли Александра раньше закончить это противостояние?
- Партии редко бывают героическими, но партия Горячкиной действительно была очень напряженная. Саша, растеряв огромный перевес, который у нее был, не опустила руки и продолжала искать шансы. И нашла их. Всё-таки класс ее значительно выше, чем у соперницы, хотя Салимова тоже отлично провела турнир, но Саша более классная шахматистка. Вот в такие решающие моменты, когда ход надо делать уже не головой, а рукой, Саша сделала все как надо.
Соперница потеряла нить игры, стала ошибаться, а Горячкина наоборот поймала попутный ветер и очень уверенно довела партию до победы. Здорово, что перед последней партией ей удалось с огромным трудом сделать ничью. Она молодец. Мы её поздравляем и желаем дальнейших успехов в борьбе за звание чемпионки мира.

ФШР

- Можно ли сейчас говорить о том, что Александра одна из лучших наших шахматисток за российскую историю?
- Александру можно назвать одной из лучших российских шахматисток. У нас всё-таки выигрывала кубок мира Саша Костенюк, причем по-моему два раза. На сегодняшний день по прогрессу, по результатам, по положению в рейтингах Горячкина – сильнейшая шахматистка России. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, когда начнутся командные соревнования.
Мне кажется, сейчас Горячкиной нужно хорошо отпраздновать победу, а потом начать планомерную подготовку к турниру претендентов, потому что прошлые циклы у неё не задались, скорее всего, по психологическим причинам. Саше нужно поработать. У неё хоть и хороший спортивный характер для шахмат, тем не менее есть много проблем, которые не позволяют ей в полной мере реализовываться в борьбе за звание чемпионки мира, а это для нее, наверное, сейчас наиболее приоритетно.

FIDE

- Можете ли вы провести какие-то аналогии между игрой Непомнящего за шахматную корону и Горячкиной в финале Кубка мира этом году, ведь в обоих случаях борьба шла до последнего момента?
- Сейчас в спорте всегда борьба идет до последнего момента. Вопрос в другом – не поздно ли наступит этот последний момент. Еще один момент – что стоит на кону. На кону у Непомнящего стояло чуть больше – звание чемпиона мира, и он тоже был достаточно близок к этому. К сожалению, не сложилось, а у Горячкиной получилось.
Ну какая тут аналогия? Одному повезло, другому – нет. Тут нет чисто шахматных причин, которыми можно объяснить что случилось у Непомнящего и что случилось у Горячкиной. Так бывает. Спорт высших достижений, тут все построено на нюансах, и удача – немаловажный момент.

FIDE

- С кем из мировых шахматистов прошлого или настоящего вы можете сравнить игру Александры, кого она больше напоминает?
- У Саши не комбинационный стиль, она не Михаил Таль. Скорее, она шахматист спокойного позиционного плана, у которого хорошо поставлен дебют,, который потихоньку наращивает преимущество, с удовольствием его развивает, она довольно тонко чувствует всю динамику позиции. Наверное, по стилю Горячкина ближе к Карпову, такая его женская версия. Она также тяготеет к ясным позициям, можно довольно долго вести партию, не устает.

источник: «Советский спорт»
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