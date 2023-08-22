«Не флаг определяет принадлежность к России». Ян Непомнящий ответил на выпад Сергея Карякина

Допуск российских шахматистов к международным соревнованиям под флагом FIDE всерьёз поссорил двух сильнейших российских гроссмейстеров. В то время как Сергей Карякин наотрез отказался садиться за доску, на которой рядом с его фамилией не будет государственной символики нашей страны, Ян Непомнящий принял «правила игры», предложенные чиновниками.

В результате Карякин одном из своих интервью рассказал, что больше не общается с Яном — и причиной этому стали именно разногласия по этому вопросу. «Он выбрал свой путь — и этот путь для меня неприемлем. А гроссмейстера Непомнящего я уважаю — он блестяще провёл претендентский турнир и добился права поспорить за корону», - сказал тогда Сергей. В результате Карякин не поехал на Кубок мира в Баку, хотя значился в списке участников и был приглашён на турнир.

РИА Новости

Относиться к выступлениям под нейтральным флагом можно по-разному. И это касается не только шахмат. Споры по этому поводу не утихают до сих пор — кто-то называет это неуважением к своей стране, а кто-то, наоборот, считает, что если сейчас прославлять Россию на международной арене можно только таким способом, нужно пользоваться этим шансом. После громких высказываний Сергея любители шахмат в нашей стране ждали, чем же ответит Ян. Ответа пришлось ждать не слишком долго.

РИА Новости

Непомнящий дал большое интервью агентству РИА Новости, в котором рассказал, почему не считает выступления под флагом FIDE чем-то неприемлемым для себя.

«Я думаю, что это не столько зависит от нас, сколько от всего остального мира. Наши спортивные функционеры, уверен, делают всё, что могут. По крайней мере, надеюсь на это, как и на то, что определённый компромисс будет найден. При любых решениях надо сохранять здравый смысл. Каждый спортсмен, конечно, решает за себя, но ведь не только российский флаг рядом с фамилией определяет принадлежность к стране», - подчеркнул Ян.

РИА Новости

Также Непомнящий выразил надежду, что болельщики будут поддерживать российских спортсменов, выступающих на международной арене, как и прежде, назвав необходимость на время смириться с нейтральным флагом вынужденной мерой.

Критики после этого заявления Яна Непомнящего у него, безусловно, найдутся. Но серьёзная доля истины в его словах всё же есть. Спортсмены не могут изменить политическую обстановку и повлиять на отношение к ним в мире. И нужно продолжать побеждать вопреки обстоятельствам, ведь даже под нейтральным флагом они остаются гражданами России — и войдут в историю именно как представители нашей страны, что бы при этом ни значилось в официальных протоколах.