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Русского шахматиста обвинили в циничной измене сборной. Скандальное видео выложил Карлсен

Спортсмен нашёл для своего поступка неожиданное оправдание.
Русского шахматиста обвинили в циничной измене сборной. Скандальное видео выложил Карлсен
23 августа 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: FIDE

В декабре 2021 года в Дубае состоялся долгожданный поединок Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего за шахматную корону. Несмотря на то что норвежец подходил к матчу в статусе однозначного фаворита, многие верили, что россиянин сможет по крайней мере навязать звёздному сопернику борьбу… Увы, этого не случилось: скандинав расправился с конкурентом без особого труда.

Однако по итогам финала российская публика обсуждала вовсе не ход матча, а разразившийся на турнире закулисный скандал. Выяснилось, что во время турнира норвежцу помогал… российский гроссмейстер Даниил Дубов.

FIDE

На родине шахматиста обвинили в предательстве.

Свой среди чужих

Во время матча Карлсен, выигравший у Непомнящего 11 партий из 14, пользовался советами Даниила Дубова - российского чемпиона мира по быстрым шахматам. Он консультировал и подготавливал норвежского коллегу к матчу с Яном. О поступке шахматиста заговорили после того, как в сети оказался ролик, выложенный самим Магнусом, где тот отмечал вклад Дубова в свою победу. Дежурный пост позже сыграл роль настоящего компромата.

FIDE

— Также у нас в команде есть Даниил, молодой, всё ещё сохраняющий любознательность, но с годами ставший более консервативным и избирательным. Идеи Даниила с некоторой помощью других стали очень пригодными, он один из тех, кто предлагает лучшие и самые динамичные идеи, - сказал Карлсен.

Позже в видео к норвежцу обратился сам россиянин:

— Думаю, Магнусу важно, чтобы ему нравились сами ребята в его команде. В русской команде всё абсолютно наоборот — главное, чтобы ты приносил хорошие дебютные идеи, личные отношения не имеют значения. Неважно, воюете вы или лучшие друзья. Вы просто используете всю мощь. Здесь у нас более европейский подход, важна атмосфера в команде, - говорил Дубов.

«Ну зачем? За сколько?»

Мнения относительно поступка Даниила в российском шахматном сообществе разделились. Часть спортсменов во всеуслышание заявляли о том, что Дубов - предатель. Продвигали эту идею в первую очередь известные популяризаторы шахмат Сергей Шипов и Александр Левитов:

«Эх, Даня, Даня... Ну зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть... или прокомментировать его на любом интернет-ресурсе — ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация «чужой среди своих». Думаю, что теперь Дубов не будет играть за сборную России. И это правильно», - написал Шипов.

Впрочем, другие не сочли поведение россиянина предательством, сославшись на то, что многие гроссмейстеры мечтают поработать с великим чемпионом. Поддержал Дубова в том числе шахматист Максим Омариев. Он отметил, что раньше у Даниила и Яна были дружеские отношения, но потом они по неизвестным причинам прекратились.

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Сам же Дубов не стал поддаваться на провокации и без лишних эмоций отреагировал на критику. Даниил заявил, что не рассматривает ситуацию в контексте «свои - чужие», и считает, что работа с Карлсеном лишь поможет ему набраться опыта, который впоследствии обязательно пригодится и сборной России. В конце концов, шанс поработать с одним из лучших шахматистов в истории выпадает не каждому.

- То, что это может кому-то не понравиться, не новость. Не первый раз с этим сталкиваюсь. Отношусь к этому сравнительно спокойно. Для меня в этом проблемы нет. Думаю, для Яна тоже. Не знаю, откуда идёт, что россиянин не должен помогать иностранцу готовиться к титульному матчу с россиянином. Не от большого ума, наверное. Есть какие-то имперские амбиции — все против нас, все враги. Особенно если у нас что-то не получается, - заявил Даниил.

Национальная шахматная федерация, вопреки ожиданиям Шипова, никаких санкций к шахматисту в итоге применять не стала: Дубов продолжает представлять Россию на международных турнирах.

источник: «Советский спорт»
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