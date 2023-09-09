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Звезда сборной России неожиданно перешла под флаг Польши. Понадобилось всего полмиллиона

Девушка считалась одним из главных талантов поколения в стране.
Звезда сборной России неожиданно перешла под флаг Польши. Понадобилось всего полмиллиона
09 сентября 2023 09:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: FIDE

Весной прошлого года шахматное сообщество России потрясли два громких перехода. Национальную сборную неожиданно покинули Алина Кашлинская и Александра Мальцевская, ещё недавно считавшиеся ценнейшими активами команды. Причём, обе девушки выбрали довольно необычное направление для переезда, начав выступать под флагом Польши.

У решения Кашлинской, впрочем, вскоре нашлось понятное основание. Девушка ещё несколько лет назад вышла замуж за польского гроссмейстера и переехала к нему на родину - это отметили и в Федерации шахмат России (ФШР). С её 20-летней коллегой всё оказалось сложнее.

Надежда сборной

Мальцевская начала свой путь в шахматах с секции в Волгограде. По-настоящему девочка увлеклась спортом после того, как одержала свою первую победу на соревнованиях. Саша мечтала прославиться и стала заниматься ещё более усердно, показывая стремительный прогресс.

Крутая российская чемпионка перешла в сборную Польши. На родине её только поддержали!

Уже к 10 годам шахматистка стала кандидатом в мастера спорта, и вскоре её родители приняли решение перевести талантливую дочь на домашнее обучение, чтобы та могла сконцентрироваться на шахматах. Спустя несколько лет семья переехала в Ростов, где тренировать Мальцевскую начал чемпион мира Алексей Дреев.

К тому моменту колоссальный потенциал Александры уже был очевиден. За спиной шахматистки уже было золото чемпионата России в своей возрастной категории, к которому затем прибавилось золото чемпионата Европы. Пик молодёжной карьеры Мальцевской пришёлся на 2018 год, когда девушка стала победительницей юниорского чемпионата мира.

Соцсети Александры Мальцевской

Именно тогда о спортсменке впервые заговорили как о надежде сборной России и одном из главных талантов поколения. Мальцевская продолжала выигрывать внутренние турниры и потихоньку развивалась на международной арене, выступая уже среди взрослых… Однако реализовать свой потенциал на родине девушка в итоге не смогла - или, вернее, не захотела.

«Жизнь несправедлива»

О возможном уходе Мальцевской из сборной впервые заговорили ещё в 2021 году. Тогда о положении шахматистки высказалась её мать Татьяна, публично раскритиковав руководство ФШР. Родительница заявила, что продвигаться по карьерной лестнице в стране могли только спортсменки, имевшие влиятельных спонсоров. Искать протеже для Александры в семье не стали, так что федерация в итоге попросту оставила девушку без поддержки - несмотря на её безусловный талант.

- Так результат-то случайный. Роста нет. Перспектив никаких. Саша не тянет, смиритесь. Вы же взрослый человек. Да, жизнь несправедлива, - приводила Татьяна слова из разговоров с чиновниками.

Такое положение явно не устраивало шахматистку и её родственников. Летом позапрошлого года Мальцевская-старшая в подробностях раскритиковала политику ФШР и заявила, что хочет, чтобы её дочь представляла «федерацию, которая её ценит и поддерживает». Видимо, добиться перемен в отношении к Саше не удалось, так что в семье пришли к другому решению.

FIDE

О смене гражданства Александры стало известно ещё в январе 2022 года. По данным источников, за переход спортсменки в Польшу в ФШР потребовали относительно небольшую компенсацию: 6 тысяч евро, то есть примерно полмиллиона рублей по курсу того времени.

Иных препятствий для трансфера организация девушке чинить не стала, так что уже к весне её имя пропало из российского рейтинга, а на международных порталах рядом с её фотографией появился польский флаг. На данный момент Мальцевская занимает в списке ФИДЕ 66-е место, будучи четвёртой по силе шахматисткой Польши.

источник: «Советский спорт»
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