Щелкунчик-2018. И принцы станут королями

Шахматы 24 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

В Москве завершился традиционный турнир поколений Щелкунчик-2018, в главной программе которого по традиции соревновались команды «Королей» и «Принцев». Участники сыграли один круг с классическим контролем и два в быстрые шахматы. На «флажке» победу одержали «Принцы».

Итоги турнира для «Советского спорта» прокомментировал гроссмейстер Сергей Шипов.

РАСКЛАД

Было примерное равновесие сил. Козыри «Королей» - большой опыт, спокойствие и высокое мастерство. Что неудивительно, трое из четырех участников команды в разные годы играли матчи на первенство мира. У «Принцев» были свои козыри: большие амбиции, запредельная мотивация. Из старшего поколения мне больше всего понравилась игра венгерского гроссмейстера Петера Леко. Что неудивительно – в команде «Королей» он был самым молодым в свои 39 лет. Петер в прекрасной физической и спортивной форме. Он умеет прибавлять на длинной дистанции. На финише турнира было видно, что он выглядит сильнее всех участников по игре.

Тяжелее всех пришлось Найджелу Шорту. Он не только старше всех участников, ему 53 года, но и было видно, что уже пребывает в ветеранском состоянии. Шорт еще 25 лет назад играл матч за чемпионский титул с Гарри Каспаровым. Сейчас Найджел является вице-президентом ФИДЕ, занимается популяризацией шахмат. В турнирах почти не играет.

Но когда он садился за доску, был очевиден его высокий класс. Шорт регулярно переигрывал молодежь по позиции, но не мог довести свой перевес до победы. Ему не хватало игроцких качеств, понятно, что англичанин растренирован, и после трех часов напряженной игры начинал уставать. Молодые соперники его просто пересчитывали. Именно поражение Шорта в самой последней партии в рапиде от Семена Ломасова стало ключевым. Если б сделал ничью, а позиция у него была выигранная, то «Короли» побеждали. А так противостояние закончилось со счетом 32:32 и по дополнительным показателям (за счет победы в классические шахматы) верх одержали «Принцы».

НАШЕ БУДЕЩЕЕ

Теперь следует поподробнее представить «Принцев», это будущее наших шахмат. Больше всех очков набрал 18-летний Алексей Сарана, он явно выделялся своей фундаментальной подготовкой. Достаточно сказать, что в одной из партий он обыграл самого Бориса Гельфанда, большого знатока теории. Интересно, что Алексей выиграл благодаря домашнему анализу, практически не сделав ни одного самостоятельного хода. Наша молодежь работает очень серьезно и с компьютером на «ты». По игре Алексея было видно, что он цепкий, напористый шахматист. В равных позициях обижал некоторых «королей», видно, что у парня большое будущее. В нынешнем году Сарана выиграл Высшую лигу чемпионата России, затем прилично выступил в Суперфинале.

16-летний Андрей Есипенко во второй раз сыграл в «Щелкунчинке». Но мне показалось, что он мог выступить лучше.

Сверстник Есипенко Семен Ломасов, действующий чемпион России среди 20-летних шахматистов, дебютировал в турнире. Ему пришлось непросто, Семен очень старался и именно он в последний момент принес общую победу «Принцам», обыграв в последнем туре в рапиде Найджела Шорта. Это, безусловно, запомнится.

Давиду Паравяну – 20 лет. Это уже состоявшийся мужчина. Он только в этом году заявил о себе на высоком уровне. Будем считать, что по сравнению с другими участниками у Давида произошло более позднее созревание в шахматном плане.

Отдельно необходимо сказать, про 12-летнего Володара Мурзина, который победил в турнире мальчиков и девушек. Это яркая звезда на небосклоне юношеских шахмат. Он брал призы в чемпионатах Европы и мира среди сверстников. Мурзин явный лидер юниорской волны. В этом турнире Володар еще раз подтвердил свой высокий для такого возраста уровень. Он очень цепкий, с устойчивой психикой. И чем жестче контроль, тем он сильнее играет. Поэтому очень силен в рапиде и блице, и опасен для гроссмейстеров мужчин. В классических шахматах Мурзину еще далеко до вершин, но думаю, лет через пять он будет фейерить в мужских чемпионатах мира по рапиду. При условии, что будет серьезно работать все эти годы.

СОСТАВЫ КОМАНД

«Короли»: Борис Гельфанд (Израиль, 2673), Евгений Наер (Россия, 2670), Петер Леко (Венгрия, 2669), Найджел Шорт (Англия, 2646).

«Принцы»: Давид Паравян (Россия, 2634), Алексей Сарана (Россия, 2618), Андрей Есипенко (Россия, 2593), Семен Ломасов (Россия, 2553).

ИТОГИ

Счет в классике – 17:15 в пользу «Принцев».

Счет в рапиде – 17:15 в пользу «Королей».

Общий счет матча – 32:32.

Индивидуальные результаты: Сарана – 9,5, Леко, Гельфанд – по 9, Ломасов – 8,5, Наер, Паравян – по 7,5, Есипенко, Шорт – по 6,5.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ПОБЕДИЛИ МАЛЬЧИКИ

В рамках «Щелкунчика» проходил еще один турнир – мальчиков и девушек. За команду мальчиков выступали ребята в возрасте 11-12 лет, девушки – в возрасте 16-18 лет. В составе каждой из команд также было по 4 участника. Победили мальчики со счетом 35,5:28,5. Абсолютно лучший результат показал 12-летний Володар Мурзин, набравший 11,5 очков.

Команда мальчиков: Володар Мурзин (Московская область), Илья Маковеев (Краснодарский край), Роберт Сафин (Республика Татарстан), Алексей Гребнев (Самарская область).

Команда девочек: Александра Оболенцева (Москва), Александра Димитрова (Костромская область), Екатерина Гольцева (Нижегородская область), Камалия Булатова (Республика Татарстан)