Ян Непомнящий: Мировая корона? Давайте решать задачи по мере поступления

Шахматы 06 февраля 2019 23:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Андреев Дмитрий

После успешного турнира в Вейк-ан-Зее Ян Непомнящий впервые в своей карьере попал в топ-10 рейтинга ФИДЕ. Сейчас он 8-й в мире и сильнейший в России. В интервью «Советскому спорту» Ян рассказывает про мечты о чемпионской короне, об открытии собственной школы в Брянске и, комментируя уход Владимира Крамника, цитирует Пушкина.

«ВАЖНЫЕ ОТМЕТКИ — ТОП-5 И 2800 БАЛЛОВ»

— Третье место на таком турнире, как Вейк-Ан-Зее, в компании трёх чемпионов мира — это плохо, хорошо или нормально?

— Ощущения смешанные. Вейк-ан-Зее — один из сильнейших турниров. Перед ним я довольно долго не играл, поэтому рассматривал его как тренировочный: 13 партий с сильнейшими соперниками — отличный опыт. Несколько лет назад на этом турнире я не выиграл ни одной партии, но в этот раз после третьего тура у меня было 2,5 очка из трёх и тренировочный настрой сохранить не удалось (кашляет).

— По голосу слышу, что для здоровья нагрузка даром не прошла.

— Вейк — такое место, где все участники – и главного, и турнира B, играют в одном огромном зале, всегда приходит много зрителей, которые не особенно от участников отделены. Ветрено, влажно. И я всегда там заболевал. А тут уже приехал в Голландию приболевшим. Когда играл партию с Владимиром Федосеевым, была такая ситуация: надо было просчитать много вариантов, я погрузился в свои мысли и понял, что из разных углов зала постоянно доносится кашель, как бит в треке. Так я и размышлял под это «кхм, кхм».

— Теперь вы — гроссмейстер первой десятки. Эта цифра важна для вас?

— Это важно с точки зрения приглашения на турниры. Чем выше в рейтинге, тем больше возможностей. К тому же это важный психологический рубеж. Сейчас для меня важными являются отметки 2800 баллов и топ-5, наверное.

— А как же мировая корона?

— Нужно сначала отобраться через Гран-при на Турнир претендентов, он будет в марте 2020 года. Удачно сыграть Grand Swiss — новый турнир по швейцарской системе, который тоже выводит в турнир претендентов. Разумеется, каждый вам ответит, что хочет стать чемпионом мира — кто же не хочет. Но нужно решать проблемы по мере их поступления.

«СВОЙ ПОБЕГ КРАМНИК ЗАМЫСЛИЛ ДАВНО»

— После Вейк-ан-Зее решил уйти из шахмат Владимир Крамник. Как вы к этому относитесь?

— Как писал Пушкин: «Давно, усталый раб, замыслил я побег». Я читал интервью, в которых Владимир Борисович уже несколько лет назад говорил, что вот-вот закончит с шахматами. Но каждый выбирает такой момент для себя. У нас очень теплые отношения, и мне его будет не хватать как болельщику и как товарищу по сборной. Огорчило, что его последний турнир сложился столь неудачно (Крамник занял в Вейк-ан-Зее предпоследнее место, проиграв шесть партий из 13 – прим. «Советский Спорт»). Но уверен, что решающей роли эта неудача не сыграла, и свой побег он замыслил давно. Все-таки в памяти поклонников шахмат останутся другие результаты: матч с Каспаровым, победы на супертурнирах, 25-летнее пребывание в суперэлите.

— В марте в Астане пройдет командный чемпионат мира. После ухода Крамника становится очевидным, что состав российской команды после Олимпиады изменится.

— Это правда. Думаю, что в ближайшее время состав будет опубликован официально — я от спойлеров воздержусь. Но в России все-таки очень серьезная конкуренция, есть масса гроссмейстеров, которые остались за пределами состава, и при этом его бы точно не ослабили. Совсем скоро начинается командный сбор.

— При таком напряженном турнирном графике в Брянске успели побывать?

— В начале года. Общался с заместителем губернатора области. Мы пришли к мнению, что хорошо бы основать школу под моим патронажем – все возможности у региона для этого есть. Мне будет очень приятно, если в родном городе появится хорошая и сильная шахматная школа.

— Средств хватит?

— В данный момент мы ведём переговоры. Что же касается личного спонсора, то сейчас мне предстоит серьезный карьерный отрезок, много важных турниров, которые идут один за одним. И, конечно, мне понадобится серьезная команда для подготовки к ним, не только тренеры, но и люди, отвечающие за здоровье, восстановление, программное обеспечение, ведь сам я не человек и пароход в одном лице, и следить абсолютно за всем не смогу. Так что, конечно, партнерство и спонсорская поддержка просто необходимы.