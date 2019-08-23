Евгений Томашевский и Ольга Гиря - новые чемпионы России по шахматам

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В мужском турнире чемпионом страны Евгений Томашевский, повторивший свой успех 2015 года. Саратовский гроссмейстер прошел всю дистанцию без поражений, набрав 7 очков из 11.

По 6,5 очков набрали Никита Витюгов, Максим Матлаков и Эрнесто Инаркиев. Лучшие дополнительные показатели вывели Витюгова на второе место, а Матлаков стал третьим.

Итоговое положение:

1. Евгений Томашевский - 7, 2-4. Никита Витюгов, Максим Матлаков, Эрнесто Инаркиев - по 6,5, 5-8. Владислав Артемьев, Александр Мотылев, Александр Предке, Кирилл Алексеенко - по 5,5, 9. Алексей Дреев - 5, 10-11. Владимир Федосеев, Алексей Сарана - по 4,5, 12. Дмитрий Яковенко - 3,5.

У женщин по 8 очков набрали Ольга Гиря и Наталья Погонина. Как и в прошлом году, шахматистки разыграли звание чемпионки страны в дополнительным матче.

В первой партии тай-брейка победу одержала игравшая белыми Ольга Гиря, однако в ответной встрече Наталье Погодиной удалось отыграться. Судьба титула решалась в «Армагеддоне», где сильнее оказалась Ольга Гиря, выигравшая белым цветом. Югорская шахматистка впервые завоевала звание чемпионки России.

Александра Горячкина заняла чистое третье место с 7,5 очками в активе, повторив свой результат 2018 года.

Итоговое положение:

1. Ольга Гиря, 2. Наталья Погонина - по 8 очков, 3. Александра Горячкина - 7,5, 4. Валентина Гунина - 7, 5-6. Маргарита Потапова, Алина Кашлинская - по 6, 7. Александра Костенюк - 5,5, 8. Дарья Чарочкина - 5, 9-10. Анастасия Боднарук, Полина Шувалова - по 4, 11. Елена Томилова - 3, 12. Зарина Шафигуллина - 2.

Общий призовой фонд составил 10 000 000 рублей. Победители мужского и женского турниров получат в подарок совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA, ставший официальным автомобилем РШФ с 2019 года.

Церемония закрытия прошла в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского. В официальной части выступили с приветственным словом к участникам обратились глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, руководитель программы «Спорт» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев и заместитель исполнительного директора Российской шахматной федерации Александр Ткачев.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов: «Хочу поблагодарить Российскую шахматную федерацию и Фонд Тимченко за то, что доверили нам проведение Суперфиналов и за то, что они развивают замечательную программу «Шахматы в музеях» и проект «Шахматы в школах», который точно дает большой стимул развития этого вида спорта у нас в Республике, потому что в Удмуртии очень любят шахматы. Также хочу сказать «спасибо» своей команде и всем тем людям, благодаря которым это большое событие стало возможным. Конечно же, выражаю благодарность спортсменам и очень надеюсь, что вам понравилось в Удмуртии».

Руководитель программы «Спорт» Фонда Тимченко Игорь Барадачев: «Проводя каждый год Суперфиналы по шахматам в разных регионах России, мы, в первую очередь, стремимся к достижению нашей главной цели - популяризации этой игры. И выбранный формат, который находится на стыке спорта, культуры и образования, привлекающий самые разные аудитории, нам в этом очень помогает. Место проведения Суперфиналов выбирается на конкурсной основе, и хочется отметить, что победители этого года - Правительство Удмуртии, Музей-усадьба Чайковского в Воткинске и Дом дружбы в Ижевске, - смогли организовать мероприятие на высоком уровне».

Заместитель исполнительного директора РШФ Александр Ткачев: «Мои поздравления чемпионам страны! Хочется поздравить главу Удмуртской Республики Александра Бречалова с проведением такого поистине грандиозного события. Удмуртия сделала хороший первый шаг в процессе реализации проектов Российской шахматной федерации. Выражаю благодарность Фонду Тимченко за поддержку столь масштабного соревнования и наших совместных проектов - «Шахматы в музеях» и «Шахматы в школах»».

В творческой части вечера с музыкальными номерами выступили артисты Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», знаменитые «Бурановские бабушки» и музыкальный коллектив «Блюз Мэйкерс».

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Организаторами Суперфиналов выступили Российская шахматная федерация, Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко и правительство Удмуртской Республики. Турнир проводился при поддержке компании Renault Россия, ПАО «ФСК ЕЭС» и компании «ФосАгро», являющейся неизменным партнером РШФ с 2010 года. Логистический партнер Российской шахматной федерации – ФГУП «Почта России».

Турнир являлся продолжением программы «Шахматы в музеях», которую Российская шахматная федерация реализует совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с 2012 года.

С 10 по 12 августа местом проведения соревнований был Музей-усадьба П.И. Чайковского в городе Воткинск. С 13 по 22 августа шахматисты играли в Доме дружбы народов Ижевска.

Подробная информация

Справочная информация:

Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации. Деятельность РШФ направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. РШФ учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления РШФ является Съезд и Наблюдательный Совет РШФ. Попечительский Совет РШФ – коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах.

РШФ является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе РШФ совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко реализуется программа «Шахматы в музеях».

РФШ разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских шахмат, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах. Является организатором индивидуальных и командных соревнований в России, организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях. Содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.

Официальный сайт: http://ruchess.ru/

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - один из крупнейших фондов в России. №1 в рейтинге частных благотворительных фондов по версии Forbes в 2019 году.

Семья Тимченко занимается благотворительностью более 25 лет. Для достижения долгосрочных устойчивых результатов в 2010 году создан Фонд Тимченко.

Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов средствами культуры.

Мы меняем отношение общества к старшему поколению через системные изменения качества жизни пожилых людей в России. Создаём условия для всех детей жить и воспитываться в семье.

Мы делаем детский спорт доступным независимо от возраста, физических и финансовых возможностей и места проживания.

Верим, что в глубинке есть ресурсы и таланты, которые нужно поддерживать и создавать условия для их развития. Содействуем становлению «центров социокультурного развития» на малых территориях

Фонд поддерживает людей, меняющих к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя.

Официальный сайт: www.timchenkofoundation.org

«Шахматы в музеях» – международная программа, реализуемая Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Впервые идея проводить шахматные турниры в крупнейших культурных центрах была осуществлена в 2012 г.: по инициативе Андрея Филатова и Геннадия Тимченко матч за мировую корону состоялся в Государственной Третьяковской галерее. Уже весной 2013 г. РШФ совместно с Фондом Тимченко провели супертурнир «Мемориал Алёхина» в Лувре и в Михайловском замке Государственного Русского музея, а осенью того же года – суперфинал чемпионата России по шахматам в музеях Нижнего Новгорода. Открытие Высшей лиги чемпионата России в 2015 г. состоялось в уникальном фортификационном сооружении конца XIX в. – «Форт № 5» (Калининград). В 2015 г. Суперфиналы проходили в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского кремля. Мемориал Михаила Таля 2016 года состоялся в Музее русского импрессионизма (Москва).

С 2016 г. место проведения Суперфинала выбирается на основе конкурса. По его итогам Суперфиналы 2016 г. принимал Новосибирский государственный краеведческий музей. В 2017 г. звания сильнейших шахматистов страны разыгрывались в Государственном музее политической истории Санкт-Петербурга, победившем в аналогичном конкурсе. В начале 2018 г. супертурнир памяти Михаила Таля был вновь проведен в Музее русского импрессионизма (Москва). В августе-сентябре 2018 года Суперфиналы прошли во Дворце культуры «Магнезит» города Сатка, где была открыта выставка известного советского и российского художника Гелия Коржева.

Шахматы – особая игра, которая тесно связана с культурой и историей. И программа «Шахматы в музеях» призвана сделать эту связь очевидной и естественной для каждого. Организаторы нашли оригинальный и органичный формат на стыке спорта и культуры: шахматные турниры в стенах лучших мировых и российских музеев.

Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского». Воткинск известен миру как родина русского композитора Петра Ильича Чайковского. На берегу пруда сохранилась старинная усадьба, где прошло детство великого музыканта.

В доме воссоздан дворянский интерьер 30-40 гг. XIX века. Особую ценность из предметов обстановки представляют личные вещи Чайковских: икона «Образ Девы Марии», под которой родился музыкальный гений, рояль «Вирт», на котором играл маленький музыкант, стол из московской квартиры композитора, почтовые конверты с монограммой, визитки, нотные листы и пр.

Во дворе усадьбы расположены хозяйственные строения: каретный сарай, конюшни, амбар, завозни, людская изба, овощная яма. Экспозиции, наполнены вещами и бытовыми предметами, с помощью которых обрабатывали землю, ухаживали за скотиной, сохраняли урожай и припасы, вели хозяйство два века назад.

Перед домом-музеем в 1990 году установлен памятник П.И. Чайковскому работы известного московского скульптора Олега Комова. Прогулки по Воткинску и музею перенесут наших современников в век XIX, позволят по-новому взглянуть на личность композитора, увидеть, как зарождался музыкальный гений, узнать, какие воспоминания из детства легли в основу знаменитых пьес «Детского альбома» и «Времен года», балета «Лебединое озеро» и Четвертой симфонии.

Официальный сайт: http://tchaikovskyhome.ru

Компания Renault Россия, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая около 146 точек по всей стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно высоким уровнем сервиса. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,7 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия занимает лидирующие позиции по уровню локализации производства легковых автомобилей, а также является безусловным лидером по импортозамещению. В настоящий момент компания активно развивает экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Официальный сайт: https://www.renault.ru/

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В ее зоне ответственности находятся порядка 145,9 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 958 подстанций общей установленной мощностью более 351,9 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 79 регионах России.

Входит в ПАО «Россети», которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала составляет 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Глава компании – Председатель Правления Андрей Муров.

Федеральная сетевая компания выступает генеральным спонсором сборных команд России по шахматам с 2016 года.

Официальный сайт: http://www.fsk-ees.ru

ПАО «ФосАгро» - ПАО «ФосАгро» - традиционный партнёр Российской шахматной федерации.

Группа «ФосАгро» является безусловным лидером по поставкам всех видов удобрений на российский рынок, входит в тройку крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, наряду с Россией и странами СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

Генеральным партнёром Российской шахматной федерации компания выступает уже с 2010 г.; председатель Правления ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев является вице-президентом РШФ и входит в ее Попечительский Совет.

Группа «ФосАгро» выступает стратегическим партнером FIDE в проведении серии Гран При в рамках чемпионата мира по шахматам 2019-2020 г.

«ФосАгро» спонсировала Матчи за звание чемпиона мира по шахматам в Сочи, Нью-Йорке и Лондоне, турнир претендентов в Берлине, отборочный этап Гран-при в Москве (2017).

Одновременно компания продолжает популяризировать шахматы в регионах своего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных школах и детских садах, финансируя подготовку профильных педагогов.

Официальный сайт: https://www.phosagro.ru