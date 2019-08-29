Президент РШФ познакомил Бэкхема с русским искусством

Вчера в ресторане La Petite Maison Николь Руби в Ницце Дэвид Бекхэм и вся его семья, отдыхающие на Французской Ривьере, попробовали бордоcское вино от Chateau La Grace Dieu des Prieurs, Saint-Emilion Grand Cru, Art Russe Collection, принадлежащего президенту РШФ Андрею Филатову и находящегося под управлением Лорана Проспери

В Instagram, Дэвид Бекхэм выражает свою признательность за поданный ему прекрасный миллезим (2015): “Спасибо за отличное вино», - написал великий футболист в своих социальных сетях.

Вслед за футболистами сборной Франции, которые после своей победы получили 25 ящиков вина Chateau La Grace Dieu des Prieurs настала очередь и Дэвида Бекхэма отведать бордоcское вино, уже более года присутствующее в винной карте престижного ресторана Николь Руби La Petite Maison на Лазурном берегу.

Отметим, что президент РШФ соединил в своем вине шахматы и искусство. Подарочные экземпляры отправляются в упаковке, которая представляет собой шахматную доску, а вместо этикеток на бутылках изображены картины великого русского искусства. Таким образом, Андрей Васильевич просвещает иностранцев не только вином, но и нашим искусством.