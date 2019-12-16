Традиционный «Матч Дружбы» в Цзинане завершился победой российской команды

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Организаторами выступили Китайская шахматная ассоциация, Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Как и в предыдущие годы, Матч состоял из соревнования юных шахматистов двух стран, а также поединка известных гроссмейстеров – экс-чемпионки мира Хоу Ифань и победителя «Аэрофлот Опен-2017», вице-чемпиона мира по рапиду 2017 года Владимира Федосеева.

За российскую команду выступали Андрей Цветков, Дмитрий Кириллов, Роберт Сафин, Володар Мурзин, Мария Якимова, Алиса Нур-Мухаметова, Григорий Аверьянов и Роман Кузьмин. Старший тренер юношеской сборной России – Михаил Кобалия.

По итогам игровых двух дней у юношеских команд было равное количество очков 32:32, однако россияне победили по дополнительным показателям.

Хоу Ифань выиграла у Владимира Федосеева в рапиде со счетом 2,5:1,5, а россиянин одержал верх в блице – 7:1.

По традиции «Матч Дружбы» включал социокультурную программу: после окончания турнира гроссмейстеры провели сеансы с юными участниками матча. Хоу Ифань играла с россиянами, Владимир Федосеев – с китайскими спортсменами. Все соперники оказывали достойное сопротивление.

Российская команда посетила главные достопримечательности Цзинаня, а во время прощального ужина гостей познакомили с особенностями китайской чайной церемонии.

Владимир Федосеев и Хоу Ифань в рамках программы «Шахматы в школах» также провели сеанс одновременной игры в местном образовательном центре, где их соперниками стали 32 учащихся. После сеанса юные российские шахматисты сразились с лучшими воспитанниками центра.

Все участники «Матча Дружбы» получили памятные подарки от ФШР и Фонда Тимченко, а также от местных организаторов.

Справочная информация

Федерация шахмат России (ФШР) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации. Деятельность ФШР направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. ФШР учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления ФШР является Съезд и Наблюдательный Совет ФШР. Попечительский Совет ФШР – коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах.

ФШР является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе ФШР совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко реализуется программа «Шахматы в музеях».

ФШР разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских шахмат, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах. Является организатором индивидуальных и командных соревнований в России, организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях. Содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.

Официальный сайт: http://ruchess.ru/

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - один из крупнейших фондов в России. №1 в рейтинге частных благотворительных фондов по версии Forbes в 2019 году.

Семья Тимченко занимается благотворительностью более 25 лет. Для достижения долгосрочных устойчивых результатов в 2010 году создан Фонд Тимченко.

Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов средствами культуры.

Мы меняем отношение общества к старшему поколению через системные изменения качества жизни пожилых людей в России. Создаём условия для всех детей жить и воспитываться в семье.

Мы делаем детский спорт доступным независимо от возраста, физических и финансовых возможностей и места проживания.

Верим, что в глубинке есть ресурсы и таланты, которые нужно поддерживать и создавать условия для их развития. Содействуем становлению «центров социокультурного развития» на малых территориях

Фонд поддерживает людей, меняющих к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя.

Официальный сайт: www.timchenkofoundation.org